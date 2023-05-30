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Шойгу назвал цель атаки беспилотников на Москву - РИА Новости, 30.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 30.05.2023 (обновлено: 13:24 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/tsel-1875054848.html
Шойгу назвал цель атаки беспилотников на Москву
Шойгу назвал цель атаки беспилотников на Москву - РИА Новости, 30.05.2023
Шойгу назвал цель атаки беспилотников на Москву
Целью предпринятой Киевом террористической атаки беспилотниками были гражданские объекты Москвы, заявил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:22
2023-05-30T13:24
специальная военная операция на украине
москва
сергей шойгу
атака украинских беспилотников на москву
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Целью предпринятой Киевом террористической атаки беспилотниками были гражданские объекты Москвы, заявил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе. Отмечу, по гражданским объектам. В ней было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все они поражены", - сказал он. Министр отметил, что в Москве три беспилотника был подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять украинских дронов сбиты в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь".
https://ria.ru/20230530/ataka-1875049296.html
москва
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москва, сергей шойгу, атака украинских беспилотников на москву, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Шойгу, Атака украинских беспилотников на Москву, Московская область (Подмосковье)
Шойгу назвал цель атаки беспилотников на Москву

Глава Минобороны Шойгу: целью атаки беспилотников были гражданские объекты Москвы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве
Сотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Целью предпринятой Киевом террористической атаки беспилотниками были гражданские объекты Москвы, заявил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«
"Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе. Отмечу, по гражданским объектам. В ней было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все они поражены", - сказал он.
Атака беспилотников на Москву
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV

Для нападения на Москву украинские силовики использовали восемь беспилотников.

Сотрудник полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Для нападения на Москву украинские силовики использовали восемь беспилотников.

© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
1 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбил в Подмосковье комплекс "Панцирь-С".

Сотрудники экстренных служб у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбил в Подмосковье комплекс "Панцирь-С".

© РИА Новости / Алексей Никольский
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2 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Упавшие беспилотники повредили жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице (юго-запад Москвы). Еще один попал в дом на улице Атласова в Новой Москве.

Разбитое окно жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Упавшие беспилотники повредили жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице (юго-запад Москвы). Еще один попал в дом на улице Атласова в Новой Москве.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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3 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Серьезно никто не пострадал, к врачам обратились два человека, но госпитализация им не потребовалась.

Сотрудник полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Серьезно никто не пострадал, к врачам обратились два человека, но госпитализация им не потребовалась.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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4 из 13
© AP Photo

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве.

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве.

© AP Photo
5 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Жителей подъездов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы экстренных служб.

Сотрудник полиции у пункта временного размещения для жителей жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Жителей подъездов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы экстренных служб.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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6 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Люди у пункта временного размещения на Профсоюзной улице.

Люди у пункта временного размещения для жителей жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве

Люди у пункта временного размещения на Профсоюзной улице.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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7 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

На места происшествия тут же выехали экстренные службы.

Автомобиль Следственного комитета у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве

На места происшествия тут же выехали экстренные службы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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8 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома на Ленинском проспекте.

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома на Ленинском проспекте.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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9 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Специалисты обследовали атакованные дронами здания.

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве

Специалисты обследовали атакованные дронами здания.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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10 из 13
© AP Photo

Жителям пострадавших домов уже разрешили возвращаться в их квартиры.

Жилой дом, пострадавший в результате атаки беспилотника в Москве

Жителям пострадавших домов уже разрешили возвращаться в их квартиры.

© AP Photo
11 из 13
© АГН "Москва" / Денис Воронин

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в максимально короткие сроки устранить все повреждения.

Оперативные службы на месте попадания беспилотного летательного аппарата в жилой дом по адресу: ул. Атласова, д. 11

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в максимально короткие сроки устранить все повреждения.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
12 из 13
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

В Минобороны произошедшее назвали террористической атакой.

Сотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве

В Минобороны произошедшее назвали террористической атакой.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
13 из 13

Для нападения на Москву украинские силовики использовали восемь беспилотников.

© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
1 из 13

Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбил в Подмосковье комплекс "Панцирь-С".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
2 из 13

Упавшие беспилотники повредили жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице (юго-запад Москвы). Еще один попал в дом на улице Атласова в Новой Москве.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
3 из 13

Серьезно никто не пострадал, к врачам обратились два человека, но госпитализация им не потребовалась.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
4 из 13

Обломки беспилотника, атаковавшего жилой дом в Москве.

© AP Photo
5 из 13

Жителей подъездов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы экстренных служб.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
6 из 13

Люди у пункта временного размещения на Профсоюзной улице.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
7 из 13

На места происшествия тут же выехали экстренные службы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
8 из 13

Сотрудники экстренных служб работают у жилого дома на Ленинском проспекте.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
9 из 13

Специалисты обследовали атакованные дронами здания.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
10 из 13

Жителям пострадавших домов уже разрешили возвращаться в их квартиры.

© AP Photo
11 из 13

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в максимально короткие сроки устранить все повреждения.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
12 из 13

В Минобороны произошедшее назвали террористической атакой.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
13 из 13
Министр отметил, что в Москве три беспилотника был подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей.
Еще пять украинских дронов сбиты в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь".
Разбитое окно жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на улице Профсоюзная в Москве. БПЛА попал в окно квартиры на 16-м этаже - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Эксперт счел атаку беспилотников на Москву разведкой боем
Вчера, 13:09
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей ШойгуАтака украинских беспилотников на МосквуМосковская область (Подмосковье)
 
 
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