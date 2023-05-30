https://ria.ru/20230530/trevoga-1874947348.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.05.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T00:37
2023-05-30T00:37
2023-05-30T00:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кировоградская область
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, около 23.44 (совпадает с мск) тревога была объявлена в Николаевской, Харьковской и Кировоградской областях. Кроме того, тревога была объявлена в двух районах Днепропетровской области и подконтрольных Киеву частях Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230529/spetsoperatsiya-1874753568.html
украина
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в мире, украина, кировоградская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу