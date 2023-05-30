https://ria.ru/20230530/somele-1875022516.html

"Это не алкоголизм, а профессия". Кто такой сомелье и как им стать

"Это не алкоголизм, а профессия". Кто такой сомелье и как им стать - РИА Новости, 30.05.2023

"Это не алкоголизм, а профессия". Кто такой сомелье и как им стать

Они лучше всех разбираются в вине, составляют винную карту, закупают вино, советуют вино, контролируют качество вина. Вино — не только их главная страсть, но и профессия. Как становятся сомелье? Можно ли каждый день работать с вином и не страдать от алкоголизма? И когда сомелье становятся винными академиками?

2023-05-30T14:00

2023-05-30T14:00

2023-05-30T14:00

истории.doc

вино

игристое вино

виноделие

франция

средневековье

ресторан

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«Это не алкоголизм, а профессия». Кто такой сомелье и как им стать Они лучше всех разбираются в вине, составляют винную карту, закупают вино, советуют вино, контролируют качества вина. Вино — не только их главная страсть, но и профессия. Как становятся сомелье? Можно ли каждый день работать с вином и не страдать от алкоголизма? И когда сомелье становятся винными академиками? audio/mpeg

«Это не алкоголизм, а профессия». Кто такой сомелье и как им стать Они лучше всех разбираются в вине, составляют винную карту, закупают вино, советуют вино, контролируют качества вина. Вино — не только их главная страсть, но и профессия. Как становятся сомелье? Можно ли каждый день работать с вином и не страдать от алкоголизма? И когда сомелье становятся винными академиками? audio/mpeg

О том, кто такой сомелье и как им стать, рассказала Татьяна Селиванова, первый российский винный академик, преподавательница, обладательница WSET Diploma, независимый винный консультант и автор telegram-канала "seliwine".Узнать больше о вине и виноделии можно в подкасте «Сомелье-фрилансер».Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей Темнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вино, игристое вино, виноделие, франция, средневековье, ресторан, аудио