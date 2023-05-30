Рейтинг@Mail.ru
"Это не алкоголизм, а профессия". Кто такой сомелье и как им стать - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/somele-1875022516.html
"Это не алкоголизм, а профессия". Кто такой сомелье и как им стать
"Это не алкоголизм, а профессия". Кто такой сомелье и как им стать - РИА Новости, 30.05.2023
"Это не алкоголизм, а профессия". Кто такой сомелье и как им стать
Они лучше всех разбираются в вине, составляют винную карту, закупают вино, советуют вино, контролируют качество вина. Вино — не только их главная страсть, но и профессия. Как становятся сомелье? Можно ли каждый день работать с вином и не страдать от алкоголизма? И когда сомелье становятся винными академиками?
2023-05-30T14:00
2023-05-30T14:00
истории.doc
вино
игристое вино
виноделие
франция
средневековье
ресторан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875024556_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_054e19fd3173c3e0ea109c19cd4227db.jpg
«Это не алкоголизм, а профессия». Кто такой сомелье и как им стать
Они лучше всех разбираются в вине, составляют винную карту, закупают вино, советуют вино, контролируют качества вина. Вино — не только их главная страсть, но и профессия. Как становятся сомелье? Можно ли каждый день работать с вином и не страдать от алкоголизма? И когда сомелье становятся винными академиками?
audio/mpeg
«Это не алкоголизм, а профессия». Кто такой сомелье и как им стать
Они лучше всех разбираются в вине, составляют винную карту, закупают вино, советуют вино, контролируют качества вина. Вино — не только их главная страсть, но и профессия. Как становятся сомелье? Можно ли каждый день работать с вином и не страдать от алкоголизма? И когда сомелье становятся винными академиками?
audio/mpeg
О том, кто такой сомелье и как им стать, рассказала Татьяна Селиванова, первый российский винный академик, преподавательница, обладательница WSET Diploma, независимый винный консультант и автор telegram-канала "seliwine".Узнать больше о вине и виноделии можно в подкасте «Сомелье-фрилансер».Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей Темнов
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875024556_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_5d87ac0eb815f67a5f6370ac4fcb05d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вино, игристое вино, виноделие, франция, средневековье, ресторан, аудио
Истории.doc, Вино, Игристое вино, Виноделие, Франция, Средневековье, Ресторан
Истории.doc

"Это не алкоголизм, а профессия". Кто такой сомелье и как им стать

Истории.doc
«Это не алкоголизм, а профессия». Кто такой сомелье и как им стать
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Они лучше всех разбираются в вине, составляют винную карту, закупают вино, советуют вино, контролируют качество вина. Вино — не только их главная страсть, но и профессия. Как становятся сомелье? Можно ли каждый день работать с вином и не страдать от алкоголизма? И когда сомелье становятся винными академиками?
О том, кто такой сомелье и как им стать, рассказала Татьяна Селиванова, первый российский винный академик, преподавательница, обладательница WSET Diploma, независимый винный консультант и автор telegram-канала "seliwine".

Узнать больше о вине и виноделии можно в подкасте «Сомелье-фрилансер».

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Звукорежиссер: Андрей Темнов
 
Истории.docВиноИгристое виноВиноделиеФранцияСредневековьеРесторан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала