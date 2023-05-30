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"Это не алкоголизм, а профессия". Кто такой сомелье и как им стать
"Это не алкоголизм, а профессия". Кто такой сомелье и как им стать - РИА Новости, 30.05.2023
"Это не алкоголизм, а профессия". Кто такой сомелье и как им стать
Они лучше всех разбираются в вине, составляют винную карту, закупают вино, советуют вино, контролируют качество вина. Вино — не только их главная страсть, но и профессия. Как становятся сомелье? Можно ли каждый день работать с вином и не страдать от алкоголизма? И когда сомелье становятся винными академиками?
2023-05-30T14:00
2023-05-30T14:00
2023-05-30T14:00
истории.doc
вино
игристое вино
виноделие
франция
средневековье
ресторан
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«Это не алкоголизм, а профессия». Кто такой сомелье и как им стать
Они лучше всех разбираются в вине, составляют винную карту, закупают вино, советуют вино, контролируют качества вина. Вино — не только их главная страсть, но и профессия. Как становятся сомелье? Можно ли каждый день работать с вином и не страдать от алкоголизма? И когда сомелье становятся винными академиками?
audio/mpeg
«Это не алкоголизм, а профессия». Кто такой сомелье и как им стать
Они лучше всех разбираются в вине, составляют винную карту, закупают вино, советуют вино, контролируют качества вина. Вино — не только их главная страсть, но и профессия. Как становятся сомелье? Можно ли каждый день работать с вином и не страдать от алкоголизма? И когда сомелье становятся винными академиками?
audio/mpeg
О том, кто такой сомелье и как им стать, рассказала Татьяна Селиванова, первый российский винный академик, преподавательница, обладательница WSET Diploma, независимый винный консультант и автор telegram-канала "seliwine".Узнать больше о вине и виноделии можно в подкасте «Сомелье-фрилансер».Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей Темнов
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вино, игристое вино, виноделие, франция, средневековье, ресторан, аудио
Истории.doc, Вино, Игристое вино, Виноделие, Франция, Средневековье, Ресторан
"Это не алкоголизм, а профессия". Кто такой сомелье и как им стать
Они лучше всех разбираются в вине, составляют винную карту, закупают вино, советуют вино, контролируют качество вина. Вино — не только их главная страсть, но и профессия. Как становятся сомелье? Можно ли каждый день работать с вином и не страдать от алкоголизма? И когда сомелье становятся винными академиками?