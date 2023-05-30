https://ria.ru/20230530/shri-lanka-1874981341.html
Российские туристы, застрявшие на Шри-Ланке, готовятся к вылету в Россию
Российские туристы, застрявшие на Шри-Ланке, готовятся к вылету в Россию - РИА Новости, 30.05.2023
Российские туристы, застрявшие на Шри-Ланке, готовятся к вылету в Россию
За российскими туристами, которые вчера не смогли вернуться со Шри-Ланки в Москву, прилетел резервный борт из Екатеринбурга, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T09:50
2023-05-30T09:50
2023-05-30T09:50
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. За российскими туристами, которые вчера не смогли вернуться со Шри-Ланки в Москву, прилетел резервный борт из Екатеринбурга, сообщила РИА Новости директор турагентства "Чудо Света" Светлана Сибирякова, тоже ожидающая возвращения в Россию.По ее словам, вылет назначен на 12:30 по местному времени (10:00 по мск).Судя по видео (есть в распоряжении редакции), резервный борт встретили аплодисментами. Раздавались даже возгласы: "Аж мурашки по коже пошли".Напомним, вчера, 29 мая, утром рейс Red Wings WZ 3078 не смог вылететь со Шри-Ланки (аэропорт Хамбантота). Три часа пассажиры провели в самолете, потом их вернули в аэропорт, разместили в гостинице категории "пять звезд".Отмену вылета, по словам туристов, объяснили поломкой самолета.Светлана Сибирякова отметила, что отель шикарный, но он не был готов принять разом 400 человек. Обратного вылета туристам пришлось ожидать больше суток.
https://ria.ru/20230529/shri-lanka-1874881907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, шри-ланка, red wings airlines
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Шри-Ланка, Red Wings Airlines
Российские туристы, застрявшие на Шри-Ланке, готовятся к вылету в Россию
За туристами, застрявшими на Шри-Ланке, прилетел борт из Екатеринбурга