https://ria.ru/20230529/shri-lanka-1874881907.html
Российские туристы не могут вылететь со Шри-Ланки
Российские туристы не могут вылететь со Шри-Ланки - РИА Новости, 29.05.2023
Российские туристы не могут вылететь со Шри-Ланки
Рейс Red Wings WZ 3078 сегодня, 29 мая, утром не смог вылететь со Шри-Ланки (аэропорт Хамбантота) в Москву, туристы до сих пор не знают, когда точно смогут... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T18:03
2023-05-29T18:03
2023-05-29T18:03
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Рейс Red Wings WZ 3078 сегодня, 29 мая, утром не смог вылететь со Шри-Ланки (аэропорт Хамбантота) в Москву, туристы до сих пор не знают, когда точно смогут вернуться в Россию, рассказала РИА Новости директор турагентства "Чудо Света" Светлана Сибирякова, которая тоже была в самолете."Нас привезли в шикарный отель категории "пять звезд", но он не был готов принять такое количество человек: более 400, – говорит она. – Многих не было в списке, и часть туристов до сих пор не размещена".Светлана Сибирякова рассказала, что сейчас путешественники ужинают. Информации по вылету и выезду нет. По ее словам, отмену объяснили поломкой самолета. "Ждем резервный борт, но откуда он полетит, когда, как его отследить – не понимаем, – пояснила она. – Все мы встали сегодня в три-четыре утра и до сих пор не знаем, можем ли ложиться спать или надо сидеть на чемоданах".Она уточнила, что, по последней информации, вылет запланирован на 11:30 30 мая.Как сообщает TourDom.ru, сегодня, 29 мая, в 09:40 закончилась посадка на рейс WZ 3078, но следующие три часа люди провели в самолете. После этого всех пассажиров вывели в зал ожидания. Полет по маршруту должен выполняться на Boeing 777. Утром он прибыл из Москвы.На онлайн-табло Жуковского, куда должен вернуться самолет, указано время прилета 17:30. Очевидно, уже завтрашнего дня. Информация за день менялась несколько раз.В контактном центре авиакомпании сообщили, что на сегодняшнюю дату рейс был отменен. Пассажиров пересадили на другой. В пресс-службе Red Wings на запрос РИА Новости пока не ответили.
https://ria.ru/20230526/samolet-1874295542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, шри-ланка, жуковский
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Шри-Ланка, Жуковский
Российские туристы не могут вылететь со Шри-Ланки
Рейс Red Wings не смог вылететь со Шри-Ланки в Москву, туристы ждут в отеле
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Рейс Red Wings WZ 3078 сегодня, 29 мая, утром не смог вылететь со Шри-Ланки (аэропорт Хамбантота) в Москву, туристы до сих пор не знают, когда точно смогут вернуться в Россию, рассказала РИА Новости директор турагентства "Чудо Света" Светлана Сибирякова, которая тоже была в самолете.
"Нас привезли в шикарный отель категории "пять звезд", но он не был готов принять такое количество человек: более 400, – говорит она. – Многих не было в списке, и часть туристов до сих пор не размещена".
Светлана Сибирякова рассказала, что сейчас путешественники ужинают. Информации по вылету и выезду нет. По ее словам, отмену объяснили поломкой самолета. "Ждем резервный борт, но откуда он полетит, когда, как его отследить – не понимаем, – пояснила она. – Все мы встали сегодня в три-четыре утра и до сих пор не знаем, можем ли ложиться спать или надо сидеть на чемоданах".
Она уточнила, что, по последней информации, вылет запланирован на 11:30 30 мая.
Как сообщает
TourDom.ru, сегодня, 29 мая, в 09:40 закончилась посадка на рейс WZ 3078, но следующие три часа люди провели в самолете. После этого всех пассажиров вывели в зал ожидания. Полет по маршруту должен выполняться на Boeing 777
. Утром он прибыл из Москвы.
На онлайн-табло Жуковского
, куда должен вернуться самолет, указано время прилета 17:30. Очевидно, уже завтрашнего дня. Информация за день менялась несколько раз.
В контактном центре авиакомпании сообщили, что на сегодняшнюю дату рейс был отменен. Пассажиров пересадили на другой.
В пресс-службе Red Wings на запрос РИА Новости пока не ответили.
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