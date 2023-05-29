https://ria.ru/20230529/shri-lanka-1874881907.html

Российские туристы не могут вылететь со Шри-Ланки

Российские туристы не могут вылететь со Шри-Ланки - РИА Новости, 29.05.2023

Российские туристы не могут вылететь со Шри-Ланки

Рейс Red Wings WZ 3078 сегодня, 29 мая, утром не смог вылететь со Шри-Ланки (аэропорт Хамбантота) в Москву, туристы до сих пор не знают, когда точно смогут... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T18:03

2023-05-29T18:03

2023-05-29T18:03

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Рейс Red Wings WZ 3078 сегодня, 29 мая, утром не смог вылететь со Шри-Ланки (аэропорт Хамбантота) в Москву, туристы до сих пор не знают, когда точно смогут вернуться в Россию, рассказала РИА Новости директор турагентства "Чудо Света" Светлана Сибирякова, которая тоже была в самолете."Нас привезли в шикарный отель категории "пять звезд", но он не был готов принять такое количество человек: более 400, – говорит она. – Многих не было в списке, и часть туристов до сих пор не размещена".Светлана Сибирякова рассказала, что сейчас путешественники ужинают. Информации по вылету и выезду нет. По ее словам, отмену объяснили поломкой самолета. "Ждем резервный борт, но откуда он полетит, когда, как его отследить – не понимаем, – пояснила она. – Все мы встали сегодня в три-четыре утра и до сих пор не знаем, можем ли ложиться спать или надо сидеть на чемоданах".Она уточнила, что, по последней информации, вылет запланирован на 11:30 30 мая.Как сообщает TourDom.ru, сегодня, 29 мая, в 09:40 закончилась посадка на рейс WZ 3078, но следующие три часа люди провели в самолете. После этого всех пассажиров вывели в зал ожидания. Полет по маршруту должен выполняться на Boeing 777. Утром он прибыл из Москвы.На онлайн-табло Жуковского, куда должен вернуться самолет, указано время прилета 17:30. Очевидно, уже завтрашнего дня. Информация за день менялась несколько раз.В контактном центре авиакомпании сообщили, что на сегодняшнюю дату рейс был отменен. Пассажиров пересадили на другой. В пресс-службе Red Wings на запрос РИА Новости пока не ответили.

https://ria.ru/20230526/samolet-1874295542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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