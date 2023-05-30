https://ria.ru/20230530/sammit-1875042371.html

Россия на должном уровне примет участие в саммите БРИКС, заявил Песков

Россия на должном уровне примет участие в саммите БРИКС, заявил Песков - РИА Новости, 30.05.2023

Россия на должном уровне примет участие в саммите БРИКС, заявил Песков

Россия должном уровне примет участие в саммите БРИКС в ЮАР в августе, так как придает огромное значение развитию этого формата интеграции, заявил журналистам... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:55

2023-05-30T12:55

2023-05-30T12:55

россия

юар

дмитрий песков

владимир путин

брикс

в мире

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия должном уровне примет участие в саммите БРИКС в ЮАР в августе, так как придает огромное значение развитию этого формата интеграции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия придает огромное значение развитию этого формата интеграции. И Россия будет на должном уровне принимать участие в этом саммите. По всем деталям мы вас сориентируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли уже в Кремле понимание, примет ли президент России Владимир Путин участие в саммите БРИКС в августе. В августе в ЮАР состоится саммит БРИКС. Песков ранее заявил о наличии приглашения на саммит для российского лидера.

https://ria.ru/20230528/yuar-1874649595.html

россия

юар

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, юар, дмитрий песков, владимир путин, брикс, в мире