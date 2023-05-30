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Россия на должном уровне примет участие в саммите БРИКС, заявил Песков - РИА Новости, 30.05.2023
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12:55 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/sammit-1875042371.html
Россия на должном уровне примет участие в саммите БРИКС, заявил Песков
Россия на должном уровне примет участие в саммите БРИКС, заявил Песков - РИА Новости, 30.05.2023
Россия на должном уровне примет участие в саммите БРИКС, заявил Песков
Россия должном уровне примет участие в саммите БРИКС в ЮАР в августе, так как придает огромное значение развитию этого формата интеграции, заявил журналистам... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:55
2023-05-30T12:55
россия
юар
дмитрий песков
владимир путин
брикс
в мире
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия должном уровне примет участие в саммите БРИКС в ЮАР в августе, так как придает огромное значение развитию этого формата интеграции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия придает огромное значение развитию этого формата интеграции. И Россия будет на должном уровне принимать участие в этом саммите. По всем деталям мы вас сориентируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли уже в Кремле понимание, примет ли президент России Владимир Путин участие в саммите БРИКС в августе. В августе в ЮАР состоится саммит БРИКС. Песков ранее заявил о наличии приглашения на саммит для российского лидера.
https://ria.ru/20230528/yuar-1874649595.html
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россия, юар, дмитрий песков, владимир путин, брикс, в мире
Россия, ЮАР, Дмитрий Песков, Владимир Путин, БРИКС, В мире
Россия на должном уровне примет участие в саммите БРИКС, заявил Песков

Песков заявил, что Россия примет участие в саммите БРИКС в ЮАР на должном уровне

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия должном уровне примет участие в саммите БРИКС в ЮАР в августе, так как придает огромное значение развитию этого формата интеграции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия придает огромное значение развитию этого формата интеграции. И Россия будет на должном уровне принимать участие в этом саммите. По всем деталям мы вас сориентируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли уже в Кремле понимание, примет ли президент России Владимир Путин участие в саммите БРИКС в августе.
В августе в ЮАР состоится саммит БРИКС. Песков ранее заявил о наличии приглашения на саммит для российского лидера.
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