https://ria.ru/20230530/sammit-1875042371.html
Россия на должном уровне примет участие в саммите БРИКС, заявил Песков
Россия на должном уровне примет участие в саммите БРИКС, заявил Песков - РИА Новости, 30.05.2023
Россия на должном уровне примет участие в саммите БРИКС, заявил Песков
Россия должном уровне примет участие в саммите БРИКС в ЮАР в августе, так как придает огромное значение развитию этого формата интеграции, заявил журналистам... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:55
2023-05-30T12:55
2023-05-30T12:55
россия
юар
дмитрий песков
владимир путин
брикс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_7eda06f262b89064d6c5d9a02e20085e.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия должном уровне примет участие в саммите БРИКС в ЮАР в августе, так как придает огромное значение развитию этого формата интеграции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия придает огромное значение развитию этого формата интеграции. И Россия будет на должном уровне принимать участие в этом саммите. По всем деталям мы вас сориентируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли уже в Кремле понимание, примет ли президент России Владимир Путин участие в саммите БРИКС в августе. В августе в ЮАР состоится саммит БРИКС. Песков ранее заявил о наличии приглашения на саммит для российского лидера.
https://ria.ru/20230528/yuar-1874649595.html
россия
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_619acb68021351892fa41568f75c1812.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юар, дмитрий песков, владимир путин, брикс, в мире
Россия, ЮАР, Дмитрий Песков, Владимир Путин, БРИКС, В мире
Россия на должном уровне примет участие в саммите БРИКС, заявил Песков
Песков заявил, что Россия примет участие в саммите БРИКС в ЮАР на должном уровне