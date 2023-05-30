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"Турция с Россией". Зеленскому пригрозили революцией после слов об Эрдогане - РИА Новости, 30.05.2023
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01:55 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/revolyutsiya-1874949549.html
"Турция с Россией". Зеленскому пригрозили революцией после слов об Эрдогане
"Турция с Россией". Зеленскому пригрозили революцией после слов об Эрдогане - РИА Новости, 30.05.2023
"Турция с Россией". Зеленскому пригрозили революцией после слов об Эрдогане
Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о сотрудничестве с Турцией. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T01:55
2023-05-30T01:55
в мире
турция
россия
европа
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
украина
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о сотрудничестве с Турцией.В своем твите он поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием и заявил о совместной работе "по укреплению безопасности региона, Европы и мира"."Турция на стороне России, мир скоро раскусит твою грязную тактику", — ответил Зеленскому один из комментаторов."Если ты действительно уважаешь Эрдогана, то прислушайся к его советам относительно России!" — добавил другой."Боже, благослови российских военных. Их храбрость и целеустремленность достойны восхищения! Желаю им успеха в их миссии! Этот Зеленский — продажная нацистская свинья!"— поддержал третий."Президент Эрдоган — важный и стратегический союзник России, поэтому я сомневаюсь, что ты получишь от него хоть какую-то симпатию", — предположил еще один пользователь."Украинский народ, Зеленский — преступник, он посылает парней умирать. Народ Украины, ваш враг — это Зеленский, революция!" — заключили участники дискуссии.Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52 процента голосов, его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил почти 48 процентов голосов, заявил ранее глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов станут известны не ранее 1 июня.
https://ria.ru/20230529/erdogan-1874912963.html
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в мире, турция, россия, европа, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, украина
В мире, Турция, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Украина
"Турция с Россией". Зеленскому пригрозили революцией после слов об Эрдогане

Пользователи Twitter пригрозили Зеленскому революцией после слов о Турции и Эрдогане

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о сотрудничестве с Турцией.
В своем твите он поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием и заявил о совместной работе "по укреплению безопасности региона, Европы и мира".
"Турция на стороне России, мир скоро раскусит твою грязную тактику", — ответил Зеленскому один из комментаторов.
"Если ты действительно уважаешь Эрдогана, то прислушайся к его советам относительно России!" — добавил другой.
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"Боже, благослови российских военных. Их храбрость и целеустремленность достойны восхищения! Желаю им успеха в их миссии! Этот Зеленский — продажная нацистская свинья!"— поддержал третий.
"Президент Эрдоган — важный и стратегический союзник России, поэтому я сомневаюсь, что ты получишь от него хоть какую-то симпатию", — предположил еще один пользователь.
«
"Украинский народ, Зеленский — преступник, он посылает парней умирать. Народ Украины, ваш враг — это Зеленский, революция!" — заключили участники дискуссии.
Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52 процента голосов, его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил почти 48 процентов голосов, заявил ранее глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов станут известны не ранее 1 июня.
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