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США сохранят свою позицию по поставкам Украине ракет большой дальности - РИА Новости, 30.05.2023
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23:27 30.05.2023 (обновлено: 23:30 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/rakety-1875206078.html
США сохранят свою позицию по поставкам Украине ракет большой дальности
США сохранят свою позицию по поставкам Украине ракет большой дальности - РИА Новости, 30.05.2023
США сохранят свою позицию по поставкам Украине ракет большой дальности
Позиция США о возможности предоставления Украине вооружений большой дальности остается без изменений, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер,... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T23:27
2023-05-30T23:30
в мире
украина
сша
карин жан-пьер
нато
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Позиция США о возможности предоставления Украине вооружений большой дальности остается без изменений, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя возможность поставок Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS. "Никаких изменений относительно ракет большой дальности", - сообщила она журналистам, говоря о возможности поставок Киеву ракет ATACMS. В понедельник американский президент Джо Байден сказал, что США по-прежнему рассматривают вопрос о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. При этом ранее в мае координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что США не планируют передавать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, несмотря на сообщения о поставках Киеву британских крылатых ракет Storm Shadow. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230530/ataki-1875203944.html
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в мире, украина, сша, карин жан-пьер, нато
В мире, Украина, США, Карин Жан-Пьер, НАТО
США сохранят свою позицию по поставкам Украине ракет большой дальности

Белый дом: позиция США о поставках Украине ракет большой дальности остается без изменений

CC0 / U.S. Army / Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
CC0 / U.S. Army /
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Позиция США о возможности предоставления Украине вооружений большой дальности остается без изменений, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя возможность поставок Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS.
"Никаких изменений относительно ракет большой дальности", - сообщила она журналистам, говоря о возможности поставок Киеву ракет ATACMS.
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В понедельник американский президент Джо Байден сказал, что США по-прежнему рассматривают вопрос о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS.
При этом ранее в мае координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что США не планируют передавать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, несмотря на сообщения о поставках Киеву британских крылатых ракет Storm Shadow.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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