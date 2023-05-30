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Российские средства ПВО перехватили 29 ракет Storm Shadow - РИА Новости, 30.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:24 30.05.2023 (обновлено: 13:25 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/pvo-1875055417.html
Российские средства ПВО перехватили 29 ракет Storm Shadow
Российские средства ПВО перехватили 29 ракет Storm Shadow - РИА Новости, 30.05.2023
Российские средства ПВО перехватили 29 ракет Storm Shadow
Российские системы ПВО в мае уничтожили 29 британских крылатых ракет Storm Shadow и почти 200 снарядов американской РСЗО HIMARS, заявил министр обороны России... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:24
2023-05-30T13:25
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО в мае уничтожили 29 британских крылатых ракет Storm Shadow и почти 200 снарядов американской РСЗО HIMARS, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны. По словам министра, группировки российских войск в ходе спецоперации продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. "Кроме того, перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов "Хаймарс", 16 ракет "Харм" и 29 крылатых ракет большой дальности "Сторм Шэдоу", - заявил он.
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россия, сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские средства ПВО перехватили 29 ракет Storm Shadow

Глава Минобороны Шойгу: российские средства ПВО перехватили 29 ракет Storm Shadow

© Фото : MBDA/Thierry WurtzБританская ракета Storm Shadow/Scalp
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Британская ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО в мае уничтожили 29 британских крылатых ракет Storm Shadow и почти 200 снарядов американской РСЗО HIMARS, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.
По словам министра, группировки российских войск в ходе спецоперации продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику.
«
"Кроме того, перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов "Хаймарс", 16 ракет "Харм" и 29 крылатых ракет большой дальности "Сторм Шэдоу", - заявил он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 мая, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ШойгуБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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