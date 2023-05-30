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Россия не использует средства, которые применяет Киев, заявил Путин - РИА Новости, 30.05.2023
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16:21 30.05.2023 (обновлено: 16:53 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/putin-1875117482.html
Россия не использует средства, которые применяет Киев, заявил Путин
Россия не использует средства, которые применяет Киев, заявил Путин - РИА Новости, 30.05.2023
Россия не использует средства, которые применяет Киев, заявил Путин
Атака на мирные объекты в Москве подтверждает, какие методы использует Киев, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T16:21
2023-05-30T16:53
россия
киев
москва
украина
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Атака на мирные объекты в Москве подтверждает, какие методы использует Киев, заявил президент России Владимир Путин."Не мы развязали эту войну в 2014 году - киевский режим развязал войну на Донбассе. И не мы используем эти средства, которые используют украинские воротилы. Лишнее подтверждение тому - это атака на мирные объекты в Москве", - сказал Путин на выставке, посвященной креативной экономике.По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.Целью предпринятой Киевом атаки беспилотниками были гражданские объекты Москвы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1875117823.html
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россия, киев, москва, украина, владимир путин
Россия, Киев, Москва, Украина, Владимир Путин
Россия не использует средства, которые применяет Киев, заявил Путин

Путин заявил, что Россия не использует средства, которые применяют киевские воротилы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Атака на мирные объекты в Москве подтверждает, какие методы использует Киев, заявил президент России Владимир Путин.
"Не мы развязали эту войну в 2014 году - киевский режим развязал войну на Донбассе. И не мы используем эти средства, которые используют украинские воротилы. Лишнее подтверждение тому - это атака на мирные объекты в Москве", - сказал Путин на выставке, посвященной креативной экономике.
По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.
Целью предпринятой Киевом атаки беспилотниками были гражданские объекты Москвы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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