https://ria.ru/20230530/putin-1875117482.html
Россия не использует средства, которые применяет Киев, заявил Путин
Россия не использует средства, которые применяет Киев, заявил Путин - РИА Новости, 30.05.2023
Россия не использует средства, которые применяет Киев, заявил Путин
Атака на мирные объекты в Москве подтверждает, какие методы использует Киев, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T16:21
2023-05-30T16:21
2023-05-30T16:53
россия
киев
москва
украина
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Атака на мирные объекты в Москве подтверждает, какие методы использует Киев, заявил президент России Владимир Путин."Не мы развязали эту войну в 2014 году - киевский режим развязал войну на Донбассе. И не мы используем эти средства, которые используют украинские воротилы. Лишнее подтверждение тому - это атака на мирные объекты в Москве", - сказал Путин на выставке, посвященной креативной экономике.По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.Целью предпринятой Киевом атаки беспилотниками были гражданские объекты Москвы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1875117823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, москва, украина, владимир путин
Россия, Киев, Москва, Украина, Владимир Путин
Россия не использует средства, которые применяет Киев, заявил Путин
Путин заявил, что Россия не использует средства, которые применяют киевские воротилы