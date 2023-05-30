https://ria.ru/20230530/prodazha-1875167949.html
Администрация Эрдогана опровергла слухи о продаже трех компаний
Администрация Эрдогана опровергла слухи о продаже трех компаний - РИА Новости, 30.05.2023
Администрация Эрдогана опровергла слухи о продаже трех компаний
Сообщения о намерениях турецких властей продать другой стране или компании газовую Botas, а также авиакомпанию Turkish Airlines и Турецкие железные дороги... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:51
2023-05-30T18:51
2023-05-30T18:51
турция
реджеп тайип эрдоган
botas
turkish airlines
в мире
экономика
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СТАМБУЛ, 30 мая – РИА Новости. Сообщения о намерениях турецких властей продать другой стране или компании газовую Botas, а также авиакомпанию Turkish Airlines и Турецкие железные дороги (TCDD) не соответствуют действительности, сообщила во вторник администрация президента. Лидер националистической партии Zafer Умит Оздаг обвинил Эрдогана во вторник на пресс-конференции в том, что тот якобы не сможет справиться с экономическим кризисом в стране и "уже готовится продать последнее имущество турецкой нации – Botas, Turkish Airlines и Турецкие железные дороги". Оздаг оказал поддержку во втором туре президентских выборов сопернику Эрдогана Кемалю Кылычдароглу. "О продаже упомянутых компаний какой-либо другой стране или компании речи не идет. Утверждения, что Botas, Turkish Airlines и TCDD будут проданы, не соответствуют действительности", - сообщил Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента, опровергая новость агентства ANKA с цитатой Оздага. Центр посоветовал не обращать внимания на "спекулятивные и безосновательные" утверждения, касающиеся турецких компаний с высокой репутацией на международном энергетическом рынке. Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Турецкая Botas вслед за "Газпромом" уже опровергала 25 мая информацию ряда СМИ Турции о ее возможной передаче в управление российской компании и называла сообщения спекуляциями. Ранее ряд турецких оппозиционных СМИ со ссылкой на экс-функционера Botas Али Арифа Актюрка сообщили о якобы возможности передачи в управление "Газпрома" части акций Botas из-за задолженностей по газу. Турецкая Botas - государственная компания, занимается транспортом нефти и газа, а также трейдингом. В начале апреля турецкий парламент утвердил внесение изменений в структуру нефтегазовой госкомпании Botas с целью реализации проекта газового хаба, сообщала газета Sabah. Отмечалось, что законопроект, принятый парламентом Турции, откроет частному сектору путь к импорту природного газа.
https://ria.ru/20230530/turtsiya-1875122458.html
https://ria.ru/20230530/revolyutsiya-1874949549.html
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турция, реджеп тайип эрдоган, botas, turkish airlines, в мире, экономика
Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, BOTAS, Turkish Airlines, В мире, Экономика
Администрация Эрдогана опровергла слухи о продаже трех компаний
Администрация Эрдогана: Анкара не намерена продавать газовую Botas и Turkish Airlines
СТАМБУЛ, 30 мая – РИА Новости. Сообщения о намерениях турецких властей продать другой стране или компании газовую Botas, а также авиакомпанию Turkish Airlines и Турецкие железные дороги (TCDD) не соответствуют действительности, сообщила во вторник администрация президента.
Лидер националистической партии Zafer Умит Оздаг обвинил Эрдогана во вторник на пресс-конференции в том, что тот якобы не сможет справиться с экономическим кризисом в стране и "уже готовится продать последнее имущество турецкой нации – Botas, Turkish Airlines и Турецкие железные дороги". Оздаг оказал поддержку во втором туре президентских выборов сопернику Эрдогана Кемалю Кылычдароглу
.
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"О продаже упомянутых компаний какой-либо другой стране или компании речи не идет. Утверждения, что Botas, Turkish Airlines и TCDD будут проданы, не соответствуют действительности", - сообщил Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента, опровергая новость агентства ANKA с цитатой Оздага. Центр посоветовал не обращать внимания на "спекулятивные и безосновательные" утверждения, касающиеся турецких компаний с высокой репутацией на международном энергетическом рынке.
Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции
с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер.
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Турецкая Botas вслед за "Газпромом
" уже опровергала 25 мая информацию ряда СМИ Турции о ее возможной передаче в управление российской компании и называла сообщения спекуляциями. Ранее ряд турецких оппозиционных СМИ со ссылкой на экс-функционера Botas Али Арифа Актюрка сообщили о якобы возможности передачи в управление "Газпрома" части акций Botas из-за задолженностей по газу.
Турецкая Botas - государственная компания, занимается транспортом нефти и газа, а также трейдингом. В начале апреля турецкий парламент утвердил внесение изменений в структуру нефтегазовой госкомпании Botas с целью реализации проекта газового хаба, сообщала газета Sabah. Отмечалось, что законопроект, принятый парламентом Турции, откроет частному сектору путь к импорту природного газа.
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