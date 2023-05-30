https://ria.ru/20230530/pozitsiya-1875164500.html

Россия ценит позицию Бурунди по украинскому конфликту, заявил Лавров

Россия ценит позицию Бурунди по украинскому конфликту, заявил Лавров - РИА Новости, 30.05.2023

Россия ценит позицию Бурунди по украинскому конфликту, заявил Лавров

Россия ценит позицию Бурунди по украинскому конфликту, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T18:41

2023-05-30T18:41

2023-05-30T18:41

в мире

бурунди

россия

украина

сергей лавров

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БУЖУМБУРА (Бурунди), 30 мая - РИА Новости. Россия ценит позицию Бурунди по украинскому конфликту, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы очень ценим взвешенную и сбалансированную позицию Бурунди в отношении происходящего вокруг Украины, понимание нашими бурундийскими друзьями коренных причин этого кризиса", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Бурунди. Ранее глава МИД Бурунди Альбер Шингиро по после переговоров Лавровым заявил, что его страна придерживаются нейтралитета в украинском конфликте. По его словам, такую же позицию занимает большинство стран Африки. Кроме того, Шингиро подчеркнул необходимость диалога для урегулирования конфликта. Накануне Лавров начал очередной, уже четвертый по счету визит на африканский континент за последний год, и посетил Кению, где провел переговоры с руководством страны. В июле прошлого года министр ездил в Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. Спустя полгода, в январе, министр отправился в ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале был с визитом в Мали, Мавритании и Судане.

https://ria.ru/20230530/burundi-1875089679.html

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в мире, бурунди, россия, украина, сергей лавров