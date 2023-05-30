https://ria.ru/20230530/pozitsiya-1875164500.html
Россия ценит позицию Бурунди по украинскому конфликту, заявил Лавров
Россия ценит позицию Бурунди по украинскому конфликту, заявил Лавров - РИА Новости, 30.05.2023
Россия ценит позицию Бурунди по украинскому конфликту, заявил Лавров
Россия ценит позицию Бурунди по украинскому конфликту, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:41
2023-05-30T18:41
2023-05-30T18:41
в мире
бурунди
россия
украина
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
БУЖУМБУРА (Бурунди), 30 мая - РИА Новости. Россия ценит позицию Бурунди по украинскому конфликту, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы очень ценим взвешенную и сбалансированную позицию Бурунди в отношении происходящего вокруг Украины, понимание нашими бурундийскими друзьями коренных причин этого кризиса", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Бурунди. Ранее глава МИД Бурунди Альбер Шингиро по после переговоров Лавровым заявил, что его страна придерживаются нейтралитета в украинском конфликте. По его словам, такую же позицию занимает большинство стран Африки. Кроме того, Шингиро подчеркнул необходимость диалога для урегулирования конфликта. Накануне Лавров начал очередной, уже четвертый по счету визит на африканский континент за последний год, и посетил Кению, где провел переговоры с руководством страны. В июле прошлого года министр ездил в Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. Спустя полгода, в январе, министр отправился в ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале был с визитом в Мали, Мавритании и Судане.
https://ria.ru/20230530/burundi-1875089679.html
бурунди
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бурунди, россия, украина, сергей лавров
В мире, Бурунди, Россия, Украина, Сергей Лавров
Россия ценит позицию Бурунди по украинскому конфликту, заявил Лавров
Лавров: Россия очень ценит взвешенную позицию Бурунди по украинскому конфликту