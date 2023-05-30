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ВСУ потеряли более 16 тысяч военных за май - РИА Новости, 30.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:25 30.05.2023 (обновлено: 15:07 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/poteri-1875055848.html
ВСУ потеряли более 16 тысяч военных за май
ВСУ потеряли более 16 тысяч военных за май - РИА Новости, 30.05.2023
ВСУ потеряли более 16 тысяч военных за май
ВСУ потеряли более 16 тысяч военных за май, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:25
2023-05-30T15:07
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей шойгу
киев
вооруженные силы украины
хмельницкий (город)
тернополь
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. ВСУ потеряли более 16 тысяч военных за май, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.&quot;Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Только за этот месяц его потери составили свыше 16 тысяч военнослужащих&quot;, — подчеркнул он.Министр уточнил, что за это время российские военные уничтожили:Кроме того, системы ПВО перехватили 29 британских крылатых ракет Storm Shadow и почти 200 снарядов американской РСЗО HIMARS.Российские силы отслеживают пути поставок Украине западной техники и вооружения и наносят удары при их выявлении. При этом военная помощь ВСУ не повлияет на исход спецоперации, указал глава ведомства.&quot;За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве&quot;, — отметил Шойгу.Министр обороны добавил, что вооруженные силы максимально жестко реагируют на теракты украинских боевиков против мирных жителей России с использованием оружия НАТО. Так, в начале прошлой недели военные ликвидировали более 70 диверсантов противника в Белгородской области.В апреле, как сообщал Шойгу, Киев потерял более 15 тысяч военнослужащих.
https://ria.ru/20230530/artemovsk-1874835429.html
украина
россия
киев
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Шойгу перечислил потери ВСУ за текущий месяц
Шойгу перечислил потери ВСУ за текущий месяц
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украина, россия, сергей шойгу, киев, вооруженные силы украины, хмельницкий (город), тернополь, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Шойгу, Киев, Вооруженные силы Украины, Хмельницкий (город), Тернополь, НАТО
ВСУ потеряли более 16 тысяч военных за май

Глава Минобороны России Шойгу оценил потери ВСУ за май в более чем 16 тысяч солдат

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. ВСУ потеряли более 16 тысяч военных за май, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«

"Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Только за этот месяц его потери составили свыше 16 тысяч военнослужащих", — подчеркнул он.

Министр уточнил, что за это время российские военные уничтожили:
  • 16 самолетов;
  • пять вертолетов;
  • 466 беспилотников;
  • более 400 танков и других боевых бронированных машин;
  • 238 орудий полевой артиллерии и минометов.
Кроме того, системы ПВО перехватили 29 британских крылатых ракет Storm Shadow и почти 200 снарядов американской РСЗО HIMARS.
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Российские силы отслеживают пути поставок Украине западной техники и вооружения и наносят удары при их выявлении. При этом военная помощь ВСУ не повлияет на исход спецоперации, указал глава ведомства.
«

"За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве", — отметил Шойгу.

Министр обороны добавил, что вооруженные силы максимально жестко реагируют на теракты украинских боевиков против мирных жителей России с использованием оружия НАТО. Так, в начале прошлой недели военные ликвидировали более 70 диверсантов противника в Белгородской области.
В апреле, как сообщал Шойгу, Киев потерял более 15 тысяч военнослужащих.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 мая, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСергей ШойгуКиевВооруженные силы УкраиныХмельницкий (город)ТернопольНАТО
 
 
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