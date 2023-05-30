https://ria.ru/20230530/poteri-1875055848.html
ВСУ потеряли более 16 тысяч военных за май
ВСУ потеряли более 16 тысяч военных за май - РИА Новости, 30.05.2023
ВСУ потеряли более 16 тысяч военных за май
ВСУ потеряли более 16 тысяч военных за май, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:25
2023-05-30T13:25
2023-05-30T15:07
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей шойгу
киев
вооруженные силы украины
хмельницкий (город)
тернополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875060109_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_62f2a7f8779d2b6585cc8a67e84f0fa4.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. ВСУ потеряли более 16 тысяч военных за май, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании."Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Только за этот месяц его потери составили свыше 16 тысяч военнослужащих", — подчеркнул он.Министр уточнил, что за это время российские военные уничтожили:Кроме того, системы ПВО перехватили 29 британских крылатых ракет Storm Shadow и почти 200 снарядов американской РСЗО HIMARS.Российские силы отслеживают пути поставок Украине западной техники и вооружения и наносят удары при их выявлении. При этом военная помощь ВСУ не повлияет на исход спецоперации, указал глава ведомства."За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве", — отметил Шойгу.Министр обороны добавил, что вооруженные силы максимально жестко реагируют на теракты украинских боевиков против мирных жителей России с использованием оружия НАТО. Так, в начале прошлой недели военные ликвидировали более 70 диверсантов противника в Белгородской области.В апреле, как сообщал Шойгу, Киев потерял более 15 тысяч военнослужащих.
https://ria.ru/20230530/artemovsk-1874835429.html
украина
россия
киев
хмельницкий (город)
тернополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875060109_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8faa7a0f872732b4d20d346246495c87.jpg
Шойгу перечислил потери ВСУ за текущий месяц
Шойгу перечислил потери ВСУ за текущий месяц
2023-05-30T13:25
true
PT1M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сергей шойгу, киев, вооруженные силы украины, хмельницкий (город), тернополь, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Шойгу, Киев, Вооруженные силы Украины, Хмельницкий (город), Тернополь, НАТО
ВСУ потеряли более 16 тысяч военных за май
Глава Минобороны России Шойгу оценил потери ВСУ за май в более чем 16 тысяч солдат