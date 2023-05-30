https://ria.ru/20230530/poteri-1875055848.html

ВСУ потеряли более 16 тысяч военных за май

ВСУ потеряли более 16 тысяч военных за май - РИА Новости, 30.05.2023

ВСУ потеряли более 16 тысяч военных за май

ВСУ потеряли более 16 тысяч военных за май, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T13:25

2023-05-30T13:25

2023-05-30T15:07

специальная военная операция на украине

украина

россия

сергей шойгу

киев

вооруженные силы украины

хмельницкий (город)

тернополь

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. ВСУ потеряли более 16 тысяч военных за май, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании."Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Только за этот месяц его потери составили свыше 16 тысяч военнослужащих", — подчеркнул он.Министр уточнил, что за это время российские военные уничтожили:Кроме того, системы ПВО перехватили 29 британских крылатых ракет Storm Shadow и почти 200 снарядов американской РСЗО HIMARS.Российские силы отслеживают пути поставок Украине западной техники и вооружения и наносят удары при их выявлении. При этом военная помощь ВСУ не повлияет на исход спецоперации, указал глава ведомства."За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве", — отметил Шойгу.Министр обороны добавил, что вооруженные силы максимально жестко реагируют на теракты украинских боевиков против мирных жителей России с использованием оружия НАТО. Так, в начале прошлой недели военные ликвидировали более 70 диверсантов противника в Белгородской области.В апреле, как сообщал Шойгу, Киев потерял более 15 тысяч военнослужащих.

https://ria.ru/20230530/artemovsk-1874835429.html

украина

россия

киев

хмельницкий (город)

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Шойгу перечислил потери ВСУ за текущий месяц Шойгу перечислил потери ВСУ за текущий месяц 2023-05-30T13:25 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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украина, россия, сергей шойгу, киев, вооруженные силы украины, хмельницкий (город), тернополь, нато