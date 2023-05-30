https://ria.ru/20230530/polsha-1875146804.html

Польского дипломата бессрочно отстранили из-за заявлений о Волынской резне

Польского дипломата бессрочно отстранили из-за заявлений о Волынской резне - РИА Новости, 30.05.2023

Польского дипломата бессрочно отстранили из-за заявлений о Волынской резне

Пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясину отправили в бессрочный отпуск из-за высказывания о Волынской резне, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T17:43

2023-05-30T17:43

2023-05-30T20:30

в мире

украина

польша

вторая мировая война (1939-1945)

мид польши

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ВАРШАВА, 30 мая — РИА Новости. Пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясину отправили в бессрочный отпуск из-за высказывания о Волынской резне, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве. В середине мая Ясина в интервью порталу Onet заявил, что Польша ожидает извинений от Украины и ее президента за Волынскую резню. В ответ на это посол Украины в Польше Василий Зварыч на своей странице в Facebook* написал, что "любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными". "Лукаш Ясина официально отправлен в отпуск. Но только бессрочно", — говорится в сообщении.По данным радио, Ясину "отстранили от выполнения служебных обязанностей в связи с его заявлением изданию Onet, в котором он требовал от президента Украины Владимира Зеленского извинений и большего раскаяния за Волынское преступление". Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА** является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики. Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20230507/vrag-1870255760.html

https://ria.ru/20230103/bandera-1842936367.html

https://ria.ru/20230521/volyn-1873185059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, вторая мировая война (1939-1945), мид польши