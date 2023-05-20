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МИД Польши предложил Зеленскому извиниться за Волынскую резню
МИД Польши предложил Зеленскому извиниться за Волынскую резню - РИА Новости, 20.05.2023
МИД Польши предложил Зеленскому извиниться за Волынскую резню
Президент Украины Владимир Зеленский должен взять на себя ответственность и принести извинения за Волынскую резню, заявил представитель МИД Польши Лукаш Ясина в РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T12:18
2023-05-20T12:18
2023-05-20T14:10
в мире
украина
владимир зеленский
мид польши
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен взять на себя ответственность и принести извинения за Волынскую резню, заявил представитель МИД Польши Лукаш Ясина в интервью Onet.pl.По словам дипломата, вопрос о тех событиях необходимо озвучить на высшем уровне, так как именно Киев блокирует его обсуждение при контактах между двумя странами.Он отметил, что Варшава уже взяла на себя ответственность "за преступления, совершенные нашим государством против украинцев"."Со стороны Украины такой ответственности не хватает", — посетовал представитель МИД.С начала 1943 года украинские националисты совершали убийства и изгоняли поляков из своих домов на Волыни и в Восточной Галиции. Данные события получили название "Волынская резня". Польские историки расценивают ее как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели до 150 тысяч человек — мужчин, женщин, стариков и детей.
https://ria.ru/20230507/vrag-1870255760.html
https://ria.ru/20230517/mig-29-1872347761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, мид польши
В мире, Украина, Владимир Зеленский, МИД Польши
МИД Польши предложил Зеленскому извиниться за Волынскую резню
МИД Польши предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому извиниться за Волынскую резню
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский должен взять на себя ответственность и принести извинения за Волынскую резню, заявил представитель МИД Польши Лукаш Ясина в интервью Onet.pl
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По словам дипломата, вопрос о тех событиях необходимо озвучить на высшем уровне, так как именно Киев блокирует его обсуждение при контактах между двумя странами.
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"Я сожалею, и, пожалуйста, простите меня". Эта формула очень хорошо работает в случае польско-украинских отношений, и ее до сих пор не хватает", — сказал Ясина.
Он отметил, что Варшава уже взяла на себя ответственность "за преступления, совершенные нашим государством против украинцев".
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"Со стороны Украины такой ответственности не хватает", — посетовал представитель МИД.
С начала 1943 года украинские националисты совершали убийства и изгоняли поляков из своих домов на Волыни и в Восточной Галиции. Данные события получили название "Волынская резня". Польские историки расценивают ее как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели до 150 тысяч человек — мужчин, женщин, стариков и детей.
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