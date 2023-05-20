https://ria.ru/20230520/volyn-1873096517.html

МИД Польши предложил Зеленскому извиниться за Волынскую резню

МИД Польши предложил Зеленскому извиниться за Волынскую резню - РИА Новости, 20.05.2023

МИД Польши предложил Зеленскому извиниться за Волынскую резню

Президент Украины Владимир Зеленский должен взять на себя ответственность и принести извинения за Волынскую резню, заявил представитель МИД Польши Лукаш Ясина в РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T12:18

2023-05-20T12:18

2023-05-20T14:10

в мире

украина

владимир зеленский

мид польши

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен взять на себя ответственность и принести извинения за Волынскую резню, заявил представитель МИД Польши Лукаш Ясина в интервью Onet.pl.По словам дипломата, вопрос о тех событиях необходимо озвучить на высшем уровне, так как именно Киев блокирует его обсуждение при контактах между двумя странами.Он отметил, что Варшава уже взяла на себя ответственность "за преступления, совершенные нашим государством против украинцев"."Со стороны Украины такой ответственности не хватает", — посетовал представитель МИД.С начала 1943 года украинские националисты совершали убийства и изгоняли поляков из своих домов на Волыни и в Восточной Галиции. Данные события получили название "Волынская резня". Польские историки расценивают ее как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели до 150 тысяч человек — мужчин, женщин, стариков и детей.

https://ria.ru/20230507/vrag-1870255760.html

https://ria.ru/20230517/mig-29-1872347761.html

украина

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, владимир зеленский, мид польши