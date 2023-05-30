https://ria.ru/20230530/peremeschenie-1875023473.html

В Запорожской области заявили о перемещении ВСУ вдоль линии фронта

В Запорожской области заявили о перемещении ВСУ вдоль линии фронта - РИА Новости, 30.05.2023

В Запорожской области заявили о перемещении ВСУ вдоль линии фронта

В Запорожской области началось перемещение украинских войск вдоль линии фронта, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T11:44

2023-05-30T11:44

2023-05-30T11:44

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863467459_0:280:2654:1773_1920x0_80_0_0_ed92b0d2444a2a48d9262d9ae56c601f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. В Запорожской области началось перемещение украинских войск вдоль линии фронта, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Фиксируется перемещение украинских войск и техники вдоль линии фронта. Часто это делается именно днем, а ночью техника возвращается обратно. С практической точки зрения это бессмысленно. Но мы понимаем, что это "туман войны", желание запутать нас и создать видимость ложного направления готовящегося контрнаступления", - сказал Рогов. Рогов подчеркнул, что у него нет сомнений, что основным направлением анонсируемого киевской стороной контрнаступления станет именно запорожское направление. "Подготовка к контрнаступлению идет, и реализация однозначно будет", - считает Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230529/kontrnastuplenie-1874754392.html

https://ria.ru/20230529/obstanovka-1874405152.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины