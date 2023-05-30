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В Запорожской области заявили о перемещении ВСУ вдоль линии фронта - РИА Новости, 30.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/peremeschenie-1875023473.html
В Запорожской области заявили о перемещении ВСУ вдоль линии фронта
В Запорожской области заявили о перемещении ВСУ вдоль линии фронта - РИА Новости, 30.05.2023
В Запорожской области заявили о перемещении ВСУ вдоль линии фронта
В Запорожской области началось перемещение украинских войск вдоль линии фронта, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:44
2023-05-30T11:44
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. В Запорожской области началось перемещение украинских войск вдоль линии фронта, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Фиксируется перемещение украинских войск и техники вдоль линии фронта. Часто это делается именно днем, а ночью техника возвращается обратно. С практической точки зрения это бессмысленно. Но мы понимаем, что это "туман войны", желание запутать нас и создать видимость ложного направления готовящегося контрнаступления", - сказал Рогов. Рогов подчеркнул, что у него нет сомнений, что основным направлением анонсируемого киевской стороной контрнаступления станет именно запорожское направление. "Подготовка к контрнаступлению идет, и реализация однозначно будет", - считает Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230529/kontrnastuplenie-1874754392.html
https://ria.ru/20230529/obstanovka-1874405152.html
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области заявили о перемещении ВСУ вдоль линии фронта

Рогов сообщил о начале перемещения ВСУ вдоль линии фронта в Запорожской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. В Запорожской области началось перемещение украинских войск вдоль линии фронта, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Фиксируется перемещение украинских войск и техники вдоль линии фронта. Часто это делается именно днем, а ночью техника возвращается обратно. С практической точки зрения это бессмысленно. Но мы понимаем, что это "туман войны", желание запутать нас и создать видимость ложного направления готовящегося контрнаступления", - сказал Рогов.
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Рогов подчеркнул, что у него нет сомнений, что основным направлением анонсируемого киевской стороной контрнаступления станет именно запорожское направление.
«
"Подготовка к контрнаступлению идет, и реализация однозначно будет", - считает Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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