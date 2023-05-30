https://ria.ru/20230530/oteli-1874396449.html

Названы города, где туристы обычно бронируют отели в последний момент

Названы города, где туристы обычно бронируют отели в последний момент - РИА Новости, 30.05.2023

Названы города, где туристы обычно бронируют отели в последний момент

Сервис для планирования путешествий рассказал, в каких городах России и мира туристы бронировали отели в последний момент, то есть максимум за три дня до... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T02:57

2023-05-30T02:57

2023-05-30T02:57

туризм

туризм

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санкт-петербург

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стамбул

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий рассказал, в каких городах России и мира туристы бронировали отели в последний момент, то есть максимум за три дня до заселения, сообщает OneTwoTrip.В нашей стране больше чаще всего накануне поездки гостиницы выбирали в Москве: больше четверти спонтанных заказов, или 26,6 процентов, приходятся на столицу. На втором месте оказался Санкт-Петербург, который в последний момент решили посетить 13,1 процентов путешествующих россиян, а на третьем — Сочи (8,5 процента).Кроме этого, в список городов вошли Казань, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Новосибирск и Воронеж.Больше всего отельных заказов за границей накануне заселения, а именно 10,4 процента, оформлены в Стамбуле. Вторую строчку рейтинга занял Дубай с долей 5,3 процента, а третью — Ереван (4,3 процента).В десятке городов, куда россияне решались на поездки в последний момент, также оказались Минск, Анталья, Тбилиси, Бангкок, Ташкент, Баку и Париж.

https://ria.ru/20230525/styuardessa-1873945838.html

москва

санкт-петербург

сочи

стамбул

дубай

ереван

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Лана Баева

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