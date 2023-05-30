https://ria.ru/20230530/oteli-1874396449.html
Названы города, где туристы обычно бронируют отели в последний момент
Названы города, где туристы обычно бронируют отели в последний момент - РИА Новости, 30.05.2023
Названы города, где туристы обычно бронируют отели в последний момент
Сервис для планирования путешествий рассказал, в каких городах России и мира туристы бронировали отели в последний момент, то есть максимум за три дня до... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T02:57
2023-05-30T02:57
2023-05-30T02:57
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий рассказал, в каких городах России и мира туристы бронировали отели в последний момент, то есть максимум за три дня до заселения, сообщает OneTwoTrip.В нашей стране больше чаще всего накануне поездки гостиницы выбирали в Москве: больше четверти спонтанных заказов, или 26,6 процентов, приходятся на столицу. На втором месте оказался Санкт-Петербург, который в последний момент решили посетить 13,1 процентов путешествующих россиян, а на третьем — Сочи (8,5 процента).Кроме этого, в список городов вошли Казань, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Новосибирск и Воронеж.Больше всего отельных заказов за границей накануне заселения, а именно 10,4 процента, оформлены в Стамбуле. Вторую строчку рейтинга занял Дубай с долей 5,3 процента, а третью — Ереван (4,3 процента).В десятке городов, куда россияне решались на поездки в последний момент, также оказались Минск, Анталья, Тбилиси, Бангкок, Ташкент, Баку и Париж.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, москва, санкт-петербург, сочи, стамбул, дубай, ереван, отели
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Стамбул, Дубай, Ереван, Отели
Названы города, где туристы обычно бронируют отели в последний момент
Эксперты назвали города России и мира, где туристы бронируют отели в последний момент
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий рассказал, в каких городах России и мира туристы бронировали отели в последний момент, то есть максимум за три дня до заселения, сообщает OneTwoTrip.
В нашей стране больше чаще всего накануне поездки гостиницы выбирали в Москве: больше четверти спонтанных заказов, или 26,6 процентов, приходятся на столицу. На втором месте оказался Санкт-Петербург, который в последний момент решили посетить 13,1 процентов путешествующих россиян, а на третьем — Сочи (8,5 процента).
Кроме этого, в список городов вошли Казань, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Новосибирск и Воронеж.
Больше всего отельных заказов за границей накануне заселения, а именно 10,4 процента, оформлены в Стамбуле. Вторую строчку рейтинга занял Дубай с долей 5,3 процента, а третью — Ереван (4,3 процента).
В десятке городов, куда россияне решались на поездки в последний момент, также оказались Минск, Анталья, Тбилиси, Бангкок, Ташкент, Баку и Париж.
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