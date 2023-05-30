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В Чувашии пьяный мужчина напал с ножом на подростка - РИА Новости, 30.05.2023
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19:33 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/nozh-1875177282.html
В Чувашии пьяный мужчина напал с ножом на подростка
В Чувашии пьяный мужчина напал с ножом на подростка - РИА Новости, 30.05.2023
В Чувашии пьяный мужчина напал с ножом на подростка
Пьяный житель города Алатырь в Чувашии задержан за нападение с ножом на подростка, юноша госпитализирован, сообщает следственное управление СК по Чувашии. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T19:33
2023-05-30T19:33
алатырь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
чувашская республика (чувашия)
подростки
дети
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Пьяный житель города Алатырь в Чувашии задержан за нападение с ножом на подростка, юноша госпитализирован, сообщает следственное управление СК по Чувашии. По версии следствия, около 21 часа 29 мая в Алатыре 33-летний местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес два удара ножом в плечо и грудь 15-летнему подростку, находившемуся у него дома. В настоящее время потерпевший находится в лечебном учреждении, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Максимальная санкция – десять лет лишения свободы. "Злоумышленник задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230526/nozh-1874403488.html
алатырь
россия
чувашская республика (чувашия)
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алатырь, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, чувашская республика (чувашия), подростки, дети
Алатырь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Чувашская Республика (Чувашия), Подростки, Дети
В Чувашии пьяный мужчина напал с ножом на подростка

В Алатыре 15-летний подросток попал в больницу после нападения пьяного жителя с ножом

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Пьяный житель города Алатырь в Чувашии задержан за нападение с ножом на подростка, юноша госпитализирован, сообщает следственное управление СК по Чувашии.
По версии следствия, около 21 часа 29 мая в Алатыре 33-летний местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес два удара ножом в плечо и грудь 15-летнему подростку, находившемуся у него дома. В настоящее время потерпевший находится в лечебном учреждении, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Максимальная санкция – десять лет лишения свободы.
"Злоумышленник задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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АлатырьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияЧувашская Республика (Чувашия)ПодросткиДети
 
 
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