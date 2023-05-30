https://ria.ru/20230530/nozh-1875177282.html

В Чувашии пьяный мужчина напал с ножом на подростка

В Чувашии пьяный мужчина напал с ножом на подростка - РИА Новости, 30.05.2023

В Чувашии пьяный мужчина напал с ножом на подростка

Пьяный житель города Алатырь в Чувашии задержан за нападение с ножом на подростка, юноша госпитализирован, сообщает следственное управление СК по Чувашии. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T19:33

2023-05-30T19:33

2023-05-30T19:33

алатырь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

чувашская республика (чувашия)

подростки

дети

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Пьяный житель города Алатырь в Чувашии задержан за нападение с ножом на подростка, юноша госпитализирован, сообщает следственное управление СК по Чувашии. По версии следствия, около 21 часа 29 мая в Алатыре 33-летний местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес два удара ножом в плечо и грудь 15-летнему подростку, находившемуся у него дома. В настоящее время потерпевший находится в лечебном учреждении, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Максимальная санкция – десять лет лишения свободы. "Злоумышленник задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230526/nozh-1874403488.html

алатырь

россия

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

алатырь, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, чувашская республика (чувашия), подростки, дети