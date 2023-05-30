https://ria.ru/20230530/nozh-1875177282.html
В Чувашии пьяный мужчина напал с ножом на подростка
В Чувашии пьяный мужчина напал с ножом на подростка - РИА Новости, 30.05.2023
В Чувашии пьяный мужчина напал с ножом на подростка
Пьяный житель города Алатырь в Чувашии задержан за нападение с ножом на подростка, юноша госпитализирован, сообщает следственное управление СК по Чувашии. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T19:33
2023-05-30T19:33
2023-05-30T19:33
алатырь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
чувашская республика (чувашия)
подростки
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Пьяный житель города Алатырь в Чувашии задержан за нападение с ножом на подростка, юноша госпитализирован, сообщает следственное управление СК по Чувашии. По версии следствия, около 21 часа 29 мая в Алатыре 33-летний местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес два удара ножом в плечо и грудь 15-летнему подростку, находившемуся у него дома. В настоящее время потерпевший находится в лечебном учреждении, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Максимальная санкция – десять лет лишения свободы. "Злоумышленник задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230526/nozh-1874403488.html
алатырь
россия
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_a5cc2d59ed00a24e821338e962ebbab7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алатырь, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, чувашская республика (чувашия), подростки, дети
Алатырь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Чувашская Республика (Чувашия), Подростки, Дети
В Чувашии пьяный мужчина напал с ножом на подростка
В Алатыре 15-летний подросток попал в больницу после нападения пьяного жителя с ножом