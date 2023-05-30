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В России разработали новую линейку аэродромной техники - РИА Новости, 30.05.2023
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Наука
 
03:00 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/nauka-1874856029.html
В России разработали новую линейку аэродромной техники
В России разработали новую линейку аэродромной техники - РИА Новости, 30.05.2023
В России разработали новую линейку аэродромной техники
Российские инженеры представили три новые аэродромные машины с комплектами навесного оборудования. По словам ученых, новая техника будет отвечать за скоростную... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T03:00
2023-05-30T03:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
казахстан
узбекистан
южно-уральский государственный университет
мади
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Российские инженеры представили три новые аэродромные машины с комплектами навесного оборудования. По словам ученых, новая техника будет отвечать за скоростную уборку искусственных покрытий аэродромов и аэропортов, продувку и очистку взлетной полосы. Отечественная разработка обойдется на 20–25% дешевле зарубежных аналогов, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.Состояние взлетно-посадочных полос (ВПП) значительно влияет на уровень безопасности авиаперевозок и строго регламентировано. Поэтому важно, чтобы содержание и уборка территории аэропортов велись эффективно и постоянно, объяснили разработчики.Спецтехника, которая поддерживает ВПП в нужном состоянии, требует обслуживания и ремонта. В условиях санкций нарушены привычные логистические цепочки, а новые механизмы поставки только прорабатываются. Поэтому авиации критически важно решать проблему импортозамещения, рассказали ученые.Инженеры Московского автомобильно-дорожного технического университета (МАДИ) и Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) по заказу завода "Спецагрегат" разработали линейку техники для обслуживания аэродромов: подметально-продувочную, поливомоечную и плужно-щеточную машину с раздачей твердого реагента.Техника на 90% состоит из отечественных комплектующих, отметили специалисты. По их словам, небольшое количество импортных компонентов, сложных в изготовлении, присутствует в гидравлической системе и в системе управления. Тем не менее ученые считают, что в будущем полный переход на импортонезависимое производство вполне возможен.Ученые также решили объединить шасси для поливомоечной и плужно-щеточной машин, потому что у них схожие конструктивные решения и присутствуют одинаковые элементы."Это значительно удешевляет комплект: можно купить одно шасси и два комплекта навесного оборудования к нему. Третья машина – подметально-продувочная – имеет дополнительную силовую установку и больший набор навесного оборудования, которое не удалось разместить на базовом шасси для первых двух типов спецтехники", – отметил руководитель проекта, заместитель директора Центра автомобильно-дорожного инжиниринга МАДИ Дмитрий Никитин.Разработчики выразили надежду, что по окончании приемо-сдаточных испытаний их машины появятся не только на гражданских и военных аэродромах России, но и в странах ближнего зарубежья.Как отметил Никитин, к продукции уже проявили интерес Казахстан и Узбекистан.Научный проект выполнен в рамках нацпроекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России (218-е постановление правительства РФ, которое регламентирует предоставление государственных субсидий проектам, направленным на развитие кооперации научных учреждений и предприятий реального сектора экономики для создания высокотехнологичных производств).
https://ria.ru/20230210/samolet-1851002616.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, казахстан, узбекистан, южно-уральский государственный университет, мади, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Казахстан, Узбекистан, Южно-Уральский государственный университет, МАДИ, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)

В России разработали новую линейку аэродромной техники

© Фото : Пресс-служба МАДИОбразец аэродромной машины, разработанной инженерами МАДИ и ЮУрГУ вместе со специалистами завода "СпецАгрегат".
Образец аэродромной машины, разработанной инженерами МАДИ и ЮУрГУ вместе со специалистами завода СпецАгрегат. - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : Пресс-служба МАДИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Российские инженеры представили три новые аэродромные машины с комплектами навесного оборудования. По словам ученых, новая техника будет отвечать за скоростную уборку искусственных покрытий аэродромов и аэропортов, продувку и очистку взлетной полосы. Отечественная разработка обойдется на 20–25% дешевле зарубежных аналогов, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
Состояние взлетно-посадочных полос (ВПП) значительно влияет на уровень безопасности авиаперевозок и строго регламентировано. Поэтому важно, чтобы содержание и уборка территории аэропортов велись эффективно и постоянно, объяснили разработчики.
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Спецтехника, которая поддерживает ВПП в нужном состоянии, требует обслуживания и ремонта. В условиях санкций нарушены привычные логистические цепочки, а новые механизмы поставки только прорабатываются. Поэтому авиации критически важно решать проблему импортозамещения, рассказали ученые.
Инженеры Московского автомобильно-дорожного технического университета (МАДИ) и Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) по заказу завода "Спецагрегат" разработали линейку техники для обслуживания аэродромов: подметально-продувочную, поливомоечную и плужно-щеточную машину с раздачей твердого реагента.
Техника на 90% состоит из отечественных комплектующих, отметили специалисты. По их словам, небольшое количество импортных компонентов, сложных в изготовлении, присутствует в гидравлической системе и в системе управления. Тем не менее ученые считают, что в будущем полный переход на импортонезависимое производство вполне возможен.
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Ученые также решили объединить шасси для поливомоечной и плужно-щеточной машин, потому что у них схожие конструктивные решения и присутствуют одинаковые элементы.
«
"Это значительно удешевляет комплект: можно купить одно шасси и два комплекта навесного оборудования к нему. Третья машина – подметально-продувочная – имеет дополнительную силовую установку и больший набор навесного оборудования, которое не удалось разместить на базовом шасси для первых двух типов спецтехники", – отметил руководитель проекта, заместитель директора Центра автомобильно-дорожного инжиниринга МАДИ Дмитрий Никитин.
Разработчики выразили надежду, что по окончании приемо-сдаточных испытаний их машины появятся не только на гражданских и военных аэродромах России, но и в странах ближнего зарубежья.
Как отметил Никитин, к продукции уже проявили интерес Казахстан и Узбекистан.
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Научный проект выполнен в рамках нацпроекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России (218-е постановление правительства РФ, которое регламентирует предоставление государственных субсидий проектам, направленным на развитие кооперации научных учреждений и предприятий реального сектора экономики для создания высокотехнологичных производств).
 
НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияКазахстанУзбекистанЮжно-Уральский государственный университетМАДИМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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