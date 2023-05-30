https://ria.ru/20230530/nauka-1874856029.html

В России разработали новую линейку аэродромной техники

В России разработали новую линейку аэродромной техники - РИА Новости, 30.05.2023

В России разработали новую линейку аэродромной техники

Российские инженеры представили три новые аэродромные машины с комплектами навесного оборудования. По словам ученых, новая техника будет отвечать за скоростную... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T03:00

2023-05-30T03:00

2023-05-30T03:00

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

казахстан

узбекистан

южно-уральский государственный университет

мади

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Российские инженеры представили три новые аэродромные машины с комплектами навесного оборудования. По словам ученых, новая техника будет отвечать за скоростную уборку искусственных покрытий аэродромов и аэропортов, продувку и очистку взлетной полосы. Отечественная разработка обойдется на 20–25% дешевле зарубежных аналогов, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.Состояние взлетно-посадочных полос (ВПП) значительно влияет на уровень безопасности авиаперевозок и строго регламентировано. Поэтому важно, чтобы содержание и уборка территории аэропортов велись эффективно и постоянно, объяснили разработчики.Спецтехника, которая поддерживает ВПП в нужном состоянии, требует обслуживания и ремонта. В условиях санкций нарушены привычные логистические цепочки, а новые механизмы поставки только прорабатываются. Поэтому авиации критически важно решать проблему импортозамещения, рассказали ученые.Инженеры Московского автомобильно-дорожного технического университета (МАДИ) и Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) по заказу завода "Спецагрегат" разработали линейку техники для обслуживания аэродромов: подметально-продувочную, поливомоечную и плужно-щеточную машину с раздачей твердого реагента.Техника на 90% состоит из отечественных комплектующих, отметили специалисты. По их словам, небольшое количество импортных компонентов, сложных в изготовлении, присутствует в гидравлической системе и в системе управления. Тем не менее ученые считают, что в будущем полный переход на импортонезависимое производство вполне возможен.Ученые также решили объединить шасси для поливомоечной и плужно-щеточной машин, потому что у них схожие конструктивные решения и присутствуют одинаковые элементы."Это значительно удешевляет комплект: можно купить одно шасси и два комплекта навесного оборудования к нему. Третья машина – подметально-продувочная – имеет дополнительную силовую установку и больший набор навесного оборудования, которое не удалось разместить на базовом шасси для первых двух типов спецтехники", – отметил руководитель проекта, заместитель директора Центра автомобильно-дорожного инжиниринга МАДИ Дмитрий Никитин.Разработчики выразили надежду, что по окончании приемо-сдаточных испытаний их машины появятся не только на гражданских и военных аэродромах России, но и в странах ближнего зарубежья.Как отметил Никитин, к продукции уже проявили интерес Казахстан и Узбекистан.Научный проект выполнен в рамках нацпроекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России (218-е постановление правительства РФ, которое регламентирует предоставление государственных субсидий проектам, направленным на развитие кооперации научных учреждений и предприятий реального сектора экономики для создания высокотехнологичных производств).

https://ria.ru/20230210/samolet-1851002616.html

https://ria.ru/20230208/nauka-1850346030.html

https://ria.ru/20230314/splav-1857747917.html

россия

казахстан

узбекистан

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, казахстан, узбекистан, южно-уральский государственный университет, мади, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)