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США сочли Швецию готовой к вступлению в НАТО - РИА Новости, 30.05.2023
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23:31 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/nato-1875206705.html
США сочли Швецию готовой к вступлению в НАТО
США сочли Швецию готовой к вступлению в НАТО - РИА Новости, 30.05.2023
США сочли Швецию готовой к вступлению в НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого подчеркнул, что Вашингтон считает... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T23:31
2023-05-30T23:31
в мире
швеция
турция
сша
мевлют чавушоглу
энтони блинкен
реджеп тайип эрдоган
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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого подчеркнул, что Вашингтон считает Швецию готовой к вступлению в НАТО, говорится в распространенном заявлении пресс-службы госдепартамента. "Госсекретарь Блинкен и министр Чавушоглу подчеркнули важность единства НАТО, а госсекретарь подтвердил свою твердую уверенность в том, что Швеция готова присоединиться к альянсу уже сейчас", - следует из обнародованного по итогам разговора заявления. Помимо этого, Блинкен поблагодарил своего турецкого коллегу за усилия Анкары по сохранению реализуемой при посредничестве ООН зерновой сделки, а также передал поздравления президенту Реджепу Тайипу Эрдогану с переизбранием на пост главы государства.
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в мире, швеция, турция, сша, мевлют чавушоглу, энтони блинкен, реджеп тайип эрдоган, оон, нато
В мире, Швеция, Турция, США, Мевлют Чавушоглу, Энтони Блинкен, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, НАТО
США сочли Швецию готовой к вступлению в НАТО

Блинкен в разговоре с Чавушоглу заявил о готовности Швеции к вступлению в НАТО

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого подчеркнул, что Вашингтон считает Швецию готовой к вступлению в НАТО, говорится в распространенном заявлении пресс-службы госдепартамента.
"Госсекретарь Блинкен и министр Чавушоглу подчеркнули важность единства НАТО, а госсекретарь подтвердил свою твердую уверенность в том, что Швеция готова присоединиться к альянсу уже сейчас", - следует из обнародованного по итогам разговора заявления.
Помимо этого, Блинкен поблагодарил своего турецкого коллегу за усилия Анкары по сохранению реализуемой при посредничестве ООН зерновой сделки, а также передал поздравления президенту Реджепу Тайипу Эрдогану с переизбранием на пост главы государства.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Запад намерен свергнуть Эрдогана
30 января, 08:00
 
В миреШвецияТурцияСШАМевлют ЧавушоглуЭнтони БлинкенРеджеп Тайип ЭрдоганООННАТО
 
 
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