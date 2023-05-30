https://ria.ru/20230530/nato-1875206705.html
США сочли Швецию готовой к вступлению в НАТО
США сочли Швецию готовой к вступлению в НАТО - РИА Новости, 30.05.2023
США сочли Швецию готовой к вступлению в НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого подчеркнул, что Вашингтон считает... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T23:31
2023-05-30T23:31
2023-05-30T23:31
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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого подчеркнул, что Вашингтон считает Швецию готовой к вступлению в НАТО, говорится в распространенном заявлении пресс-службы госдепартамента. "Госсекретарь Блинкен и министр Чавушоглу подчеркнули важность единства НАТО, а госсекретарь подтвердил свою твердую уверенность в том, что Швеция готова присоединиться к альянсу уже сейчас", - следует из обнародованного по итогам разговора заявления. Помимо этого, Блинкен поблагодарил своего турецкого коллегу за усилия Анкары по сохранению реализуемой при посредничестве ООН зерновой сделки, а также передал поздравления президенту Реджепу Тайипу Эрдогану с переизбранием на пост главы государства.
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В мире, Швеция, Турция, США, Мевлют Чавушоглу, Энтони Блинкен, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, НАТО
США сочли Швецию готовой к вступлению в НАТО
Блинкен в разговоре с Чавушоглу заявил о готовности Швеции к вступлению в НАТО