https://ria.ru/20230530/nato-1875206705.html

США сочли Швецию готовой к вступлению в НАТО

США сочли Швецию готовой к вступлению в НАТО - РИА Новости, 30.05.2023

США сочли Швецию готовой к вступлению в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого подчеркнул, что Вашингтон считает... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T23:31

2023-05-30T23:31

2023-05-30T23:31

в мире

швеция

турция

сша

мевлют чавушоглу

энтони блинкен

реджеп тайип эрдоган

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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого подчеркнул, что Вашингтон считает Швецию готовой к вступлению в НАТО, говорится в распространенном заявлении пресс-службы госдепартамента. "Госсекретарь Блинкен и министр Чавушоглу подчеркнули важность единства НАТО, а госсекретарь подтвердил свою твердую уверенность в том, что Швеция готова присоединиться к альянсу уже сейчас", - следует из обнародованного по итогам разговора заявления. Помимо этого, Блинкен поблагодарил своего турецкого коллегу за усилия Анкары по сохранению реализуемой при посредничестве ООН зерновой сделки, а также передал поздравления президенту Реджепу Тайипу Эрдогану с переизбранием на пост главы государства.

https://ria.ru/20230130/erdogan-1848254225.html

швеция

турция

сша

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в мире, швеция, турция, сша, мевлют чавушоглу, энтони блинкен, реджеп тайип эрдоган, оон, нато