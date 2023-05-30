https://ria.ru/20230530/nato-1875172741.html

НАТО направит в Косово дополнительно 700 человек

НАТО направит в Косово дополнительно 700 человек - РИА Новости, 30.05.2023

НАТО направит в Косово дополнительно 700 человек

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о направлении в Косово дополнительно 700 человек, а также о подготовке еще одного батальона на случай необходимости. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T19:12

2023-05-30T19:12

2023-05-30T19:19

в мире

косово

нато

йенс столтенберг

норвегия

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оон

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БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о направлении в Косово дополнительно 700 человек, а также о подготовке еще одного батальона на случай необходимости."Мы решили дополнительно направить 700 человек из оперативного резерва для Балканского региона. Также еще один батальон будет приведет в состояние повышенной готовности… Они также будут дислоцированы, если это понадобится", - сказал он на совместной пресс-конференции в Норвегии с премьер-министром этой страны Йонасом Гар Стёре.Столтенберг отметил, что контингент НАТО KFOR "будет принимать необходимые шаги по нормализации и обеспечению безопасности" и призвал стороны обострения в Косово немедленно прекратить насилие.В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. Власти Сербии сообщали, что пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы.KFOR (Kosovo Force) - международные силы под руководством НАТО, созданные в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Контингент призван обеспечить стабильность и безопасность в Косово.

https://ria.ru/20230530/kosovo-1875142872.html

косово

норвегия

сербия

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в мире, косово, нато, йенс столтенберг, норвегия, сербия, оон