https://ria.ru/20230530/nato-1875070301.html
СМИ: надежды Украины на НАТО продолжают таять
СМИ: надежды Украины на НАТО продолжают таять - РИА Новости, 30.05.2023
СМИ: надежды Украины на НАТО продолжают таять
Вероятность вступления Украины в НАТО очень мала, пишет Reuters. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:26
2023-05-30T14:26
2023-05-30T14:26
в мире
украина
киев
осло
йенс столтенберг
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846913952_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_1b537932978daa726f12ffb1fd60661e.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Вероятность вступления Украины в НАТО очень мала, пишет Reuters."На встрече в Осло на этой неделе министры иностранных дел стран НАТО попытаются сгладить разногласия по поводу заявки Украины на членство в альянсе, поскольку союзники расходятся во мнениях относительно призывов предоставить Киеву "дорожную карту" для вступления на июльском саммите", - сообщает издание.НАТО не удовлетворила просьбу Украины об ускоренном членстве, поскольку западные страны, такие как США и Германия, боятся шагов, которые, как они опасаются, могут приблизить альянс к войне с Россией, считает автор.Однако Киев настаивает, чтобы НАТО по крайней мере предприняла конкретные шаги для принятия Киев в альянс в июле. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг дал понять, что Украина не сможет присоединиться к альянсу, пока в разгаре российско-украинский конфликт, напоминает Reuters.Ожидается, что в кулуарах встречи в Осло министры иностранных дел будут обсуждать вопрос назначения нового главы НАТО, так как Столтенберг должен уйти в отставку в сентябре.
https://ria.ru/20230523/boepripasy-1873666738.html
украина
киев
осло
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846913952_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_8db0aea019ad67a77525ab00d2f3b70b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, осло, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Киев, Осло, Йенс Столтенберг, НАТО
СМИ: надежды Украины на НАТО продолжают таять
Reuters: в НАТО царят разногласия по поводу принятия Украины в альянс
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости.
Вероятность вступления Украины в НАТО очень мала, пишет Reuters
.
"На встрече в Осло на этой неделе министры иностранных дел стран НАТО попытаются сгладить разногласия по поводу заявки Украины на членство в альянсе, поскольку союзники расходятся во мнениях относительно призывов предоставить Киеву "дорожную карту" для вступления на июльском саммите", - сообщает издание.
НАТО не удовлетворила просьбу Украины об ускоренном членстве, поскольку западные страны, такие как США и Германия, боятся шагов, которые, как они опасаются, могут приблизить альянс к войне с Россией, считает автор.
Однако Киев настаивает, чтобы НАТО по крайней мере предприняла конкретные шаги для принятия Киев в альянс в июле. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг дал понять, что Украина не сможет присоединиться к альянсу, пока в разгаре российско-украинский конфликт, напоминает Reuters.
Ожидается, что в кулуарах встречи в Осло министры иностранных дел будут обсуждать вопрос назначения нового главы НАТО, так как Столтенберг должен уйти в отставку в сентябре.
Столтенберг назвал наращивание военного производства критически важным