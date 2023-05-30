https://ria.ru/20230530/nato-1875070301.html

СМИ: надежды Украины на НАТО продолжают таять

СМИ: надежды Украины на НАТО продолжают таять - РИА Новости, 30.05.2023

СМИ: надежды Украины на НАТО продолжают таять

Вероятность вступления Украины в НАТО очень мала, пишет Reuters. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T14:26

2023-05-30T14:26

2023-05-30T14:26

в мире

украина

киев

осло

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Вероятность вступления Украины в НАТО очень мала, пишет Reuters."На встрече в Осло на этой неделе министры иностранных дел стран НАТО попытаются сгладить разногласия по поводу заявки Украины на членство в альянсе, поскольку союзники расходятся во мнениях относительно призывов предоставить Киеву "дорожную карту" для вступления на июльском саммите", - сообщает издание.НАТО не удовлетворила просьбу Украины об ускоренном членстве, поскольку западные страны, такие как США и Германия, боятся шагов, которые, как они опасаются, могут приблизить альянс к войне с Россией, считает автор.Однако Киев настаивает, чтобы НАТО по крайней мере предприняла конкретные шаги для принятия Киев в альянс в июле. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг дал понять, что Украина не сможет присоединиться к альянсу, пока в разгаре российско-украинский конфликт, напоминает Reuters.Ожидается, что в кулуарах встречи в Осло министры иностранных дел будут обсуждать вопрос назначения нового главы НАТО, так как Столтенберг должен уйти в отставку в сентябре.

https://ria.ru/20230523/boepripasy-1873666738.html

украина

киев

осло

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в мире, украина, киев, осло, йенс столтенберг, нато