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СМИ: надежды Украины на НАТО продолжают таять - РИА Новости, 30.05.2023
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14:26 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/nato-1875070301.html
СМИ: надежды Украины на НАТО продолжают таять
СМИ: надежды Украины на НАТО продолжают таять - РИА Новости, 30.05.2023
СМИ: надежды Украины на НАТО продолжают таять
Вероятность вступления Украины в НАТО очень мала, пишет Reuters. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:26
2023-05-30T14:26
в мире
украина
киев
осло
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Вероятность вступления Украины в НАТО очень мала, пишет Reuters."На встрече в Осло на этой неделе министры иностранных дел стран НАТО попытаются сгладить разногласия по поводу заявки Украины на членство в альянсе, поскольку союзники расходятся во мнениях относительно призывов предоставить Киеву "дорожную карту" для вступления на июльском саммите", - сообщает издание.НАТО не удовлетворила просьбу Украины об ускоренном членстве, поскольку западные страны, такие как США и Германия, боятся шагов, которые, как они опасаются, могут приблизить альянс к войне с Россией, считает автор.Однако Киев настаивает, чтобы НАТО по крайней мере предприняла конкретные шаги для принятия Киев в альянс в июле. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг дал понять, что Украина не сможет присоединиться к альянсу, пока в разгаре российско-украинский конфликт, напоминает Reuters.Ожидается, что в кулуарах встречи в Осло министры иностранных дел будут обсуждать вопрос назначения нового главы НАТО, так как Столтенберг должен уйти в отставку в сентябре.
https://ria.ru/20230523/boepripasy-1873666738.html
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в мире, украина, киев, осло, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Киев, Осло, Йенс Столтенберг, НАТО
СМИ: надежды Украины на НАТО продолжают таять

Reuters: в НАТО царят разногласия по поводу принятия Украины в альянс

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Вероятность вступления Украины в НАТО очень мала, пишет Reuters.
"На встрече в Осло на этой неделе министры иностранных дел стран НАТО попытаются сгладить разногласия по поводу заявки Украины на членство в альянсе, поскольку союзники расходятся во мнениях относительно призывов предоставить Киеву "дорожную карту" для вступления на июльском саммите", - сообщает издание.
НАТО не удовлетворила просьбу Украины об ускоренном членстве, поскольку западные страны, такие как США и Германия, боятся шагов, которые, как они опасаются, могут приблизить альянс к войне с Россией, считает автор.
Однако Киев настаивает, чтобы НАТО по крайней мере предприняла конкретные шаги для принятия Киев в альянс в июле. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг дал понять, что Украина не сможет присоединиться к альянсу, пока в разгаре российско-украинский конфликт, напоминает Reuters.
Ожидается, что в кулуарах встречи в Осло министры иностранных дел будут обсуждать вопрос назначения нового главы НАТО, так как Столтенберг должен уйти в отставку в сентябре.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
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23 мая, 16:14
 
В миреУкраинаКиевОслоЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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