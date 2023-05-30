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ГД приняла закон, смягчающий для сотрудников МВД наказание за преступления - РИА Новости, 30.05.2023
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14:09 30.05.2023 (обновлено: 14:16 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/mvd-1875065637.html
ГД приняла закон, смягчающий для сотрудников МВД наказание за преступления
ГД приняла закон, смягчающий для сотрудников МВД наказание за преступления - РИА Новости, 30.05.2023
ГД приняла закон, смягчающий для сотрудников МВД наказание за преступления
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об исключении из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:09
2023-05-30T14:16
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россия
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общество
преступления
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об исключении из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел. Законопроект подготовили депутаты Госдумы от КПРФ Юрий Афонин, Юрий Синельщиов, Николай Коломейцев и Денис Парфенов. Политики предложили исключить из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел в связи с дискриминационным характером нормы. "В ходе реализации данной идеи не было принято во внимание, что с принятием названного законоположения допущена фактическая дискриминация сотрудников органов внутренних дел по сравнению с работниками других государственных структур, отнесенных к категории правоохранительных органов", - указывается в пояснительных материалах. Так, добавляют авторы, правопорядок в РФ обеспечивает не только МВД, но и работники судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции, таможни и других органов - "принадлежность правонарушителя к этим структурам отягчающим вину обстоятельством не является, что явно несправедливо".
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госдума рф, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба охраны рф (фсо россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, преступления, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), кпрф
Госдума РФ, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба охраны РФ (ФСО России), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество, преступления, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), КПРФ
ГД приняла закон, смягчающий для сотрудников МВД наказание за преступления

Госдума приняла закон об исключении отягчающих обстоятельств при наказании сотрудников МВД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об исключении из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел.
Законопроект подготовили депутаты Госдумы от КПРФ Юрий Афонин, Юрий Синельщиов, Николай Коломейцев и Денис Парфенов. Политики предложили исключить из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел в связи с дискриминационным характером нормы.
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"В ходе реализации данной идеи не было принято во внимание, что с принятием названного законоположения допущена фактическая дискриминация сотрудников органов внутренних дел по сравнению с работниками других государственных структур, отнесенных к категории правоохранительных органов", - указывается в пояснительных материалах.
Так, добавляют авторы, правопорядок в РФ обеспечивает не только МВД, но и работники судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции, таможни и других органов - "принадлежность правонарушителя к этим структурам отягчающим вину обстоятельством не является, что явно несправедливо".
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Госдума РФРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба охраны РФ (ФСО России)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ОбществопреступленияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)КПРФ
 
 
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