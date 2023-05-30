https://ria.ru/20230530/los-1875027269.html

В Петербурге спасли лося, которого сбил автомобиль

В Петербурге спасли лося, которого сбил автомобиль - РИА Новости, 30.05.2023

В Петербурге спасли лося, которого сбил автомобиль

Петербургские специалисты помогли лосю, которого сбил автомобиль, сообщил в Telegram-канале городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T11:59

2023-05-30T11:59

2023-05-30T16:42

хорошие новости

санкт-петербург

калининский район

животные

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Петербургские специалисты помогли лосю, которого сбил автомобиль, сообщил в Telegram-канале городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Рано утром лось попал под машину каршеринга в Калининском районе. "Животное было напугано и дезориентировано. По сигналу в дежурную службу комитета по природопользованию на место отправились специалисты. Животное осмотрел ветеринар, далее лося доставят в Центр диких животных "Велес", — говорится в публикации. Специалисты напоминают, что при встрече с диким животным нельзя к нему приближаться, а на дороге нужно снизить скорость или остановиться и дать лосю перейти. "Как и любое дикое животное, лось может представлять опасность для людей. Не стоит беспокоить животное, тем более пытаться его накормить. Особо осторожными надо быть автомобилистам. Соблюдение основополагающих принципов безопасности, скоростного режима поможет сохранить численность животных и не подвергать опасности собственную жизнь", — сказал начальник отдела по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Николай Ахматович.В комитете отмечают, что сейчас у лосей продолжается весенний гон: молодые лоси ведут себя активно, совершают длительные переходы, пересекают автодороги и выходят на территорию городской застройки. Такая активность продлится до начала июля.

https://ria.ru/20230528/kotenok-1874670365.html

https://ria.ru/20230525/sova-1874038015.html

санкт-петербург

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санкт-петербург, калининский район, животные