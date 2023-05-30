https://ria.ru/20230530/levykin-1875025798.html

Алексей Левыкин: отмена российской культуры – глобальный вандализм

Алексей Левыкин: отмена российской культуры – глобальный вандализм - РИА Новости, 30.05.2023

Алексей Левыкин: отмена российской культуры – глобальный вандализм

Российская культура давно является частью мировой культуры и не может быть отменена по чьему-либо решению, все попытки переписать биографии, снять картины... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:00

2023-05-30T12:00

2023-05-30T12:00

интервью

исторический музей

алексей левыкин

россия

музеи

культура

культура

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Российская культура давно является частью мировой культуры и не может быть отменена по чьему-либо решению, все попытки переписать биографии, снять картины русских художников из экспозиции музеев, убрать имена русских композиторов из концертных программ – акт глобального культурного вандализма, считает директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. В эксклюзивном интервью РИА Новости он рассказал, с музеями каких стран ГИМ выстраивает сотрудничество, с какого возраста стоит рассказывать детям про СВО и о новых проектах музея. Беседовала Александра Шванова.– Алексей Константинович, недавно в музее открылся мультимедийный арт-проект "За лентой", посвященный специальной военной операции. Планируются еще какие-то выставки, мероприятия на эту тему?– С весны 2022 года работает межмузейная рабочая группа, которая, занимается сбором документальных памятников, предметов, связанных с проведением специальной военной операции. В составе этой группы на Донбассе работают и сотрудники Государственного исторического музея. Эта работа традиционна для Исторического музея: в годы Первой мировой войны в музее существовал отдел с переживаемой войны, который также занимался комплектованием фондов предметами, связанными с событиями на фронте. Военные материалы комплектовались музеем и в годы Великой Отечественной войны. Благодаря этому сформированы уникальные мемориальные коллекции. Думаю, что часть собранных на Донбассе материалов мы впервые представим на выставке "Новороссия".Мы ставим своей целью осветить ключевые аспекты истории территорий, вошедших в 1764 году в состав Российской империи под названием Новороссия. Мы представим темы освоения и обустройства этих земель, их защиты в ходе Крымской войны, Великой Отечественной войны. И конечно, современные события также найдут свое отражение в экспозиции. Она будет организована в рамках нашей экспозиционно-выставочной деятельности и откроется в сентябре. К участию в ней приглашены многие российские музеи: Эрмитаж, Царское село, Музеи Московского Кремля, Музей Суворова, Павловск.– Какие выставки, помимо этого, планируется провести в 2023-2024 годах? Какой из проектов вы считаете самым важным и почему?– Осенью мы откроем выставку из Петергофа, посвященную семье императора Николая I. Этот проект откроет серию выставок из императорских резиденций. Сейчас мы начали работу с коллегами из Государственного Эрмитажа над выставкой 2024 года "Драгоценности! Блеск русского двора". Несколько лет назад эта шикарная выставка с успехом была показана в Амстердаме, и я надеюсь, что она будет не менее успешна и в Москве. А 31 мая откроется яркий, интересный проект "Путь бриллианта", посвященный истории алмазодобычи в России. Проект этот сделан совместно с "Алросой" – крупнейшей алмазодобывающей компанией России. Специально для этой выставки собраны 60 самых редких и удивительных алмазов, добытых за всю историю компании. И, конечно, на выставке будут представлены и великолепные образцы работ российских ювелиров.– Не планируете ли открывать филиалы ГИМ в других городах и в новых регионах, например? Будете ли открывать какие-нибудь панорамы с реконструкцией исторических событий?– Это очень частый вопрос, который задают Историческому музею после успешно созданного филиала в Туле. Организация филиала – это не столько вопрос желания Исторического музея. Прежде всего это воля региональных властей, их стремление и готовность к развитию культурных проектов, организации современных музейно-экспозиционных пространств под брендом крупнейшего российского музея.У меня такое желание, конечно, есть. Тем более, что результаты работы филиала в Туле очевидно показывают возрастающий интерес жителей регионов России к изучению национальной истории, культурного наследия. Но и без филиалов мы проводим активную и в хорошем смысле "агрессивную" политику в регионах. Есть музеи, где мы регулярно организуем успешные выставки. Например, Гродековский музей в Хабаровске, где на днях открылась выставка произведений Альбрехта Дюрера из собрания Исторического музея. В Ульяновске в начале июня мы откроем выставку, где будут представлены шедевры европейского ювелирного искусства. В Волгограде, в музее "Сталинградская битва" недавно открылась выставка "Подарки Верховному Главнокомандующему", где представлены предметы и из ГИМ.– А какие выставки планируются в новых регионах?– Учитывая специфику ситуации в новых регионах, мы направляем туда планшетные выставки или выставки копий. Так, сейчас в Луганском краеведческом музее работает выставка копий произведений древнерусской живописи, хранящихся в Историческом музее. Сейчас у нас нет возможности показать подлинные шедевры, поэтому в Луганск мы привезли высококлассные копии, максимально приближенные к оригинальным иконам. Потому что им понравилась эта выставка, и они попросили ее продлить.У нас, как у каждого федерального российского музея, есть свой подшефный на новых территориях. Мы оказываем поддержку краеведческому музею станицы Луганской. Место знаковое – станица Луганская она вошла в историю Донского казачества, а музей хранит память о многих славных страницах истории. Мы будем содействовать в обновлении экспозиции этого музея и сейчас проводим большую подготовительную работу. Мы постараемся сделать это к осени этого года.– Планируете ли налаживать международное сотрудничество? В каком формате? И с какими именно странами?– Мы никогда не выступали инициаторами разрыва межмузейных отношений. Более того, 2022 году у нас должны были состояться два международных проекта с музеями Италии и Германии. Но из-за грубого вмешательства политиков и беспрецедентной акции по отмене российской культуры наши европейские контакты временно приостановлены. Наша международная деятельность просто сменила вектор. Мы вернулись к контактам с китайскими коллегами, приостановленным из-за эпидемии COVID-19. Уже в начале июня мы ожидаем визит делегации из Шанхайского музея, планируем подписать меморандум о сотрудничестве и определить на ближайшие годы план обменных выставок. Также мы успешно выстраиваем диалог с музеями, входящими в ассоциацию национальных музеев стран БРИКС.Все официальные контакты приостановлены. Но мы стараемся поддерживать человеческие отношения с коллегами. Практически все они испытывают серьезное давление своих правительств с запретом на контакты с российскими музеями. Однако любой здравомыслящий человек понимает абсурдность этих искусственных запретов, ограничений и отмен. Российская культура давно является частью мировой культуры и не может быть "отменена" по чьему-либо решению. В конце концов, в своем маниакальном желании уязвить Россию они сами себя обедняют. А все абсурдные попытки переписать биографии, снять картины русских художников из экспозиции музеев, вымарать имена русских композиторов из концертных программ – просто акт глобального культурного вандализма.– Уже с 1 сентября в образовательные учреждения поступят новые школьные учебники по истории для старшеклассников, куда будет добавлен раздел о спецоперации на Украине. Какие темы, по вашему, стоило бы включить в этот новый учебник истории? Этот учебник разрабатывают для старших классов, а стоит ли рассказывать про СВО и другие современные события детям более младшего возраста, например, начиная с пятого класса?– Мой отец, ветеран Великой Отечественной войны, ушел на фронт добровольцем в 16 лет. Уже в этом возрасте у него и его сверстников было воспитано чувство любви к Родине, чувство долга и ответственности каждого перед своей страной. По своему детству я тоже помню, что тема военных событий никогда не табуировалась ни в школе, ни в семье. И сейчас дети должны знать о подвигах современных героев, они должны ими гордиться. Это подвиги реальных людей, которые жертвуют жизнью ради своей страны и народа. Это не компьютерная игра, не комикс – это реальная жизнь, где совсем рядом есть место подвигу и предательству, где вопрос нравственного выбора является определяющим. И чем раньше наши дети получат нравственные ориентиры, тем лучше и для них, и для страны.– Какие планируются нововведения в музее? Ожидаются ли какие-то новые, интересные программы? Планируется ли льготная программа для участников специальной военной операции и членов их семей?– Если говорить о нашей поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, то они регулярно приходят к нам в музей на экскурсии, концерты. Также мы принимаем на экскурсии детей из Донецка, Луганска, Запорожской и Херсонской областей, семьи беженцев. Кроме того, наш коллектив регулярно собирает гуманитарные грузы в зону боевых действий с медикаментами, одеждой, продуктами питания, гигиеническими принадлежностями. За полтора года этой работы у нас даже появилось свое "подшефное" воинское подразделение, которому мы отправляем посылки. Помогаем комплектовать книгами библиотеки, в том числе и в военных госпиталях.Если говорить о новых форматах работы, то это конечно же онлайн-проекты, над которыми регулярно работает наш медиа-центр. В апреле мы запустили новый просветительский проект "Слово историку", в рамках которого эксперты рассказывают о различных событиях, явлениях нашей истории, в прямом эфире отвечают на вопросы зрителей.– Планируется ли расширение инклюзивной программы?– Безусловно, этому направлению мы уделяем особое внимание. Тактильные копии ряда ключевых предметов нашего собрания уже появились в первых залах экспозиции. Мы проводим экскурсии на жестовом языке, в том числе и по временным выставкам, стараемся сделать музей более доступным для всех категорий посетителей. Но важно помнить, что реализация этой программы должна учитывать то, что наш музейный комплекс – это не современные здания, а памятники архитектуры мирового значения. Кроме того, создание тактильных копий – достаточно дорогостоящий проект, который мы постепенно реализуем благодаря грантам или спонсорской поддержке. Так, например, при поддержке фонда "Искусство, наука и спорт" у Храма Василия Блаженного была установлена его миниатюрная тактильная копия.– Поделитесь, хватает ли Историческому музею госфинансирования?– Я не знаю ни одного музея, которому бы хватало финансирования. Это постоянная проблема всех музеев – будь то музей Метрополитен, музей Виктории и Альберта, Эрмитаж или небольшой региональный музей. Конечно, основной объем необходимых для нашей деятельности средств мы получаем от министерства культуры. И важно отметить, что, например, во время пандемии наше государство направило огромные средства на поддержание деятельности учреждений культуры. А наши европейские коллеги такой поддержки от своих правительств не получили и вынуждены были сокращать сотрудников. Нам удалось сохранить и коллектив, и осуществить важные реставрационные проекты – реставрацию памятника Минину и Пожарскому, здание бывшей Городской думы на Площади революции, открыть филиал в Туле.Но, естественно, государственная субсидия не покрывает всех расходов на содержание и развитие крупнейшего музейного комплекса страны. Поэтому мы активно внедряем новые сервисы для посетителей, запустили программу Клуба друзей музея. Фирменные магазины Исторического музея – наша особая гордость. Здесь можно купить не только оригинальные сувениры и развивающие игры, наш основной акцент сделан на книгах по истории и искусству, каждая из которых – результат грамотной и очень продуманной издательской программы музея.И конечно, гармоничное развитие музея, реализация амбициозных проектов невозможна без поддержки спонсоров и партнеров. Несмотря на сложности, которые сейчас испытывает наш бизнес, ни один из наших партнеров не отказал нам в поддержке. Мы очень ценим это отношение и дорожим им.– Скажите, пожалуйста, требуется ли Историческому музею ремонт?– Всем объектам Исторического музея требуется серьезная реставрация. Сейчас идут работы по разработке проектов реставрации главного здания музея на Красной площади и комплекса зданий музейного квартала на Никольской улице. Главная проблема нашего музея – проблема пространства, проблема создания оптимальных условий хранения экспонатов. Коллекция Исторического музея уже превышает пять миллионов экспонатов – 95% памятников собрания хранятся здесь, в центре Москвы. К сожалению, проблема создания фондохранилища для Исторического музея не решена. А без решения этого вопроса невозможно говорить ни о капитальной реставрации здания, ни о создании новой постоянной экспозиции, ни о создании удобной и современной зоны приема посетителей. Надеюсь, что создаваемый на государственном уровне в поддержку музея Попечительский совет решит эту многолетнюю проблему. Верю, что мы безвозвратно миновали тот период, когда вопросы сохранения исторического и культурного наследия не вызывали глубокого интереса со стороны государства и общества. Сегодняшний день вновь доказывает ценность и актуальность особой миссии Исторического музея.

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https://ria.ru/20230216/muzei-1852420032.html

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https://ria.ru/20230329/muzei-1861583537.html

https://ria.ru/20230209/muzei-1850350577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, исторический музей, алексей левыкин, россия, музеи, культура