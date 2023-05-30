https://ria.ru/20230530/kosovo-1874945874.html

Вучич встретится с представителями Запада, России и Китая по поводу Косово

Вучич встретится с представителями Запада, России и Китая по поводу Косово - РИА Новости, 30.05.2023

Вучич встретится с представителями Запада, России и Китая по поводу Косово

Президент Сербии Александр Вучич утром проведет встречу с представителями "Квинты" (США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии), а также с послами России и Китая РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T00:10

2023-05-30T00:10

2023-05-30T06:16

в мире

россия

косово

приштина

александр вучич

мария захарова

йенс столтенберг

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1467:2048:2618_1920x0_80_0_0_023a9a3bb5401d9bbe0e314cef2d8514.jpg

БЕЛГРАД, 30 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич утром проведет встречу с представителями "Квинты" (США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии), а также с послами России и Китая из-за самого масштабного за последнее время обострения на севере края Косово и Метохия.Накануне в результате столкновений между полицейскими самопровозглашенной республики Косово и бойцами контингента НАТО KFOR с одной стороны и местными жителями с другой стороны пострадали более 50 сербов и более 40 бойцов KFOR."Мы предупреждали, и прошу еще раз, и завтра снова повторю на встрече, просим страны Квинты вразумить свое чадо, потому что это чадо может вызвать такое "чудо", которое никто до сих пор не вызывал. Поэтому бесконечно их прошу, чтобы это сделали, потому что сербы и Сербия хотят мира и не просят ничего другого", — заявил Вучич.Встреча запланирована на 9.00 мск. Белград считает, что KFOR не поступил согласно своим полномочиям, предусмотренным резолюцией 1244 Совбеза ООН. Она, в частности, предписывает обеспечение безопасности и порядка. Кроме того, глава Сербии намерен встретиться с послами России и КНР. Вечером 29 мая в муниципалитете Звечан начались беспорядки. Сербы собрались перед зданием органов местной власти и потребовали отвести косовскую полицию, а также отозвать косовоалбанского мэра. Путь им преграждали косовские полицейские и вооруженный контингент НАТО. Они открыли огонь по протестующим, применили дубинки, распылили слезоточивый газ и бросили в толпу около 30 светошумовых гранат.Всего со стороны сербов в тяжелом состоянии находятся трое пострадавших, со стороны KFOR – столько же. Командующий KFOR итальянский генерал Анджело Микеле Ристучча назвал неоправданными нападения на натовских военнослужащих в Косово. Обострение в КосовоОчередной виток напряженности в регионе произошел после проведения в конце апреля выборов в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии. В населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче победили кандидаты от албанских партий, при этом явка на голосовании не достигла и четырех процентов.Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания муниципалитетов в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане. Сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников, начались столкновения.В тот же день президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874941348.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874943569.html

россия

косово

приштина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, косово, приштина, александр вучич, мария захарова, йенс столтенберг, нато