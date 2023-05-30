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Вучич встретится с представителями Запада, России и Китая по поводу Косово - РИА Новости, 30.05.2023
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00:10 30.05.2023 (обновлено: 06:16 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/kosovo-1874945874.html
Вучич встретится с представителями Запада, России и Китая по поводу Косово
Вучич встретится с представителями Запада, России и Китая по поводу Косово - РИА Новости, 30.05.2023
Вучич встретится с представителями Запада, России и Китая по поводу Косово
Президент Сербии Александр Вучич утром проведет встречу с представителями "Квинты" (США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии), а также с послами России и Китая РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T00:10
2023-05-30T06:16
в мире
россия
косово
приштина
александр вучич
мария захарова
йенс столтенберг
нато
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БЕЛГРАД, 30 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич утром проведет встречу с представителями "Квинты" (США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии), а также с послами России и Китая из-за самого масштабного за последнее время обострения на севере края Косово и Метохия.Накануне в результате столкновений между полицейскими самопровозглашенной республики Косово и бойцами контингента НАТО KFOR с одной стороны и местными жителями с другой стороны пострадали более 50 сербов и более 40 бойцов KFOR."Мы предупреждали, и прошу еще раз, и завтра снова повторю на встрече, просим страны Квинты вразумить свое чадо, потому что это чадо может вызвать такое "чудо", которое никто до сих пор не вызывал. Поэтому бесконечно их прошу, чтобы это сделали, потому что сербы и Сербия хотят мира и не просят ничего другого", — заявил Вучич.Встреча запланирована на 9.00 мск. Белград считает, что KFOR не поступил согласно своим полномочиям, предусмотренным резолюцией 1244 Совбеза ООН. Она, в частности, предписывает обеспечение безопасности и порядка. Кроме того, глава Сербии намерен встретиться с послами России и КНР. Вечером 29 мая в муниципалитете Звечан начались беспорядки. Сербы собрались перед зданием органов местной власти и потребовали отвести косовскую полицию, а также отозвать косовоалбанского мэра. Путь им преграждали косовские полицейские и вооруженный контингент НАТО. Они открыли огонь по протестующим, применили дубинки, распылили слезоточивый газ и бросили в толпу около 30 светошумовых гранат.Всего со стороны сербов в тяжелом состоянии находятся трое пострадавших, со стороны KFOR – столько же. Командующий KFOR итальянский генерал Анджело Микеле Ристучча назвал неоправданными нападения на натовских военнослужащих в Косово. Обострение в КосовоОчередной виток напряженности в регионе произошел после проведения в конце апреля выборов в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии. В населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче победили кандидаты от албанских партий, при этом явка на голосовании не достигла и четырех процентов.Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания муниципалитетов в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане. Сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников, начались столкновения.В тот же день президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874941348.html
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в мире, россия, косово, приштина, александр вучич, мария захарова, йенс столтенберг, нато
В мире, Россия, Косово, Приштина, Александр Вучич, Мария Захарова, Йенс Столтенберг, НАТО
Вучич встретится с представителями Запада, России и Китая по поводу Косово

Вучич созвал встречу с представителями США, Британии, ФРГ, Франции и Италии из-за Косово

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 30 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич утром проведет встречу с представителями "Квинты" (США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии), а также с послами России и Китая из-за самого масштабного за последнее время обострения на севере края Косово и Метохия.
Накануне в результате столкновений между полицейскими самопровозглашенной республики Косово и бойцами контингента НАТО KFOR с одной стороны и местными жителями с другой стороны пострадали более 50 сербов и более 40 бойцов KFOR.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Вучич: косовский "премьер" хочет спровоцировать кровопролитие в регионе
Вчера, 22:58
"Мы предупреждали, и прошу еще раз, и завтра снова повторю на встрече, просим страны Квинты вразумить свое чадо, потому что это чадо может вызвать такое "чудо", которое никто до сих пор не вызывал. Поэтому бесконечно их прошу, чтобы это сделали, потому что сербы и Сербия хотят мира и не просят ничего другого", — заявил Вучич.
Встреча запланирована на 9.00 мск. Белград считает, что KFOR не поступил согласно своим полномочиям, предусмотренным резолюцией 1244 Совбеза ООН. Она, в частности, предписывает обеспечение безопасности и порядка.
Кроме того, глава Сербии намерен встретиться с послами России и КНР.
Вечером 29 мая в муниципалитете Звечан начались беспорядки. Сербы собрались перед зданием органов местной власти и потребовали отвести косовскую полицию, а также отозвать косовоалбанского мэра. Путь им преграждали косовские полицейские и вооруженный контингент НАТО. Они открыли огонь по протестующим, применили дубинки, распылили слезоточивый газ и бросили в толпу около 30 светошумовых гранат.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Президент Сербии Вучич резко высказался о миссии НАТО в Косово
Вчера, 23:25
Всего со стороны сербов в тяжелом состоянии находятся трое пострадавших, со стороны KFOR – столько же.
Командующий KFOR итальянский генерал Анджело Микеле Ристучча назвал неоправданными нападения на натовских военнослужащих в Косово.

Обострение в Косово

Очередной виток напряженности в регионе произошел после проведения в конце апреля выборов в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии. В населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче победили кандидаты от албанских партий, при этом явка на голосовании не достигла и четырех процентов.
Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания муниципалитетов в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане. Сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников, начались столкновения.
В тот же день президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.
Косово и Метохия
Вчера, 19:19
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Косово и Метохия: где живут сербыПосмотреть
 
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