https://ria.ru/20230530/kino-1875053255.html
Фильм с Пересильд попал в конкурс Шанхайского международного кинофестиваля
Фильм с Пересильд попал в конкурс Шанхайского международного кинофестиваля - РИА Новости, 30.05.2023
Фильм с Пересильд попал в конкурс Шанхайского международного кинофестиваля
Картина Оксаны Бычковой "Нина" попал в основную программу Шанхайского международного кинофестиваля, подтвердили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:45
2023-05-30T13:45
2023-05-30T13:45
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Картина Оксаны Бычковой "Нина" попал в основную программу Шанхайского международного кинофестиваля, подтвердили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION."Конкурсный показ фильма "Нина" состоится 13 июня", — уточняется в сообщении. В главных ролях Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро, Андро Чичинадз. Сценарий написала Любовь Мульменко (при участии Оксаны Бычковой). Фильм создавался российской и грузинской компаниями при поддержке Министерства культуры России. В картине рассказывается о Нине. Ей уже почти 40 лет. У нее есть семья и любимая работа. Однажды ей позвонил бывший возлюбленный. Он тяжело болен и попросил ее приехать в Тбилиси. Этот город многое значит для них. Муж Нины ей доверяет и не против того, чтобы она простилась с некогда важным для нее человеком. Но поездка изменит их жизни. Шанхайский международный кинофестиваль — один из крупнейших смотров фильмов в Китае. Конкурсный показ фильма "Нина" состоится 13 июня.Ранее сообщалось о том, что победивший в Каннах фильм "Анатомия падения" выйдет в российский прокат.
https://ria.ru/20230529/kino-1874906442.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, что посмотреть , юлия пересильд, евгений цыганов
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, что посмотреть , Юлия Пересильд, Евгений Цыганов
Фильм с Пересильд попал в конкурс Шанхайского международного кинофестиваля
Фильм "Нина" с Юлией Пересильд попал в конкурс Шанхайского международного кинофестиваля
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Картина Оксаны Бычковой "Нина" попал в основную программу Шанхайского международного кинофестиваля, подтвердили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.
«
"Конкурсный показ фильма "Нина" состоится 13 июня", — уточняется в сообщении.
В главных ролях Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро, Андро Чичинадз. Сценарий написала Любовь Мульменко (при участии Оксаны Бычковой). Фильм создавался российской и грузинской компаниями при поддержке Министерства культуры России.
В картине рассказывается о Нине. Ей уже почти 40 лет. У нее есть семья и любимая работа. Однажды ей позвонил бывший возлюбленный. Он тяжело болен и попросил ее приехать в Тбилиси. Этот город многое значит для них. Муж Нины ей доверяет и не против того, чтобы она простилась с некогда важным для нее человеком. Но поездка изменит их жизни.
Шанхайский международный кинофестиваль — один из крупнейших смотров фильмов в Китае. Конкурсный показ фильма "Нина" состоится 13 июня.
Ранее сообщалось
о том, что победивший в Каннах фильм "Анатомия падения" выйдет в российский прокат.
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