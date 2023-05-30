https://ria.ru/20230530/kino-1875053255.html

Фильм с Пересильд попал в конкурс Шанхайского международного кинофестиваля

Фильм с Пересильд попал в конкурс Шанхайского международного кинофестиваля - РИА Новости, 30.05.2023

Фильм с Пересильд попал в конкурс Шанхайского международного кинофестиваля

Картина Оксаны Бычковой "Нина" попал в основную программу Шанхайского международного кинофестиваля, подтвердили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T13:45

2023-05-30T13:45

2023-05-30T13:45

культура

новости культуры

кино и сериалы

знаменитости

звезды

что посмотреть

юлия пересильд

евгений цыганов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875047796_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_819f750498bb54f4c6e64ac2c91915f0.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Картина Оксаны Бычковой "Нина" попал в основную программу Шанхайского международного кинофестиваля, подтвердили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION."Конкурсный показ фильма "Нина" состоится 13 июня", — уточняется в сообщении. В главных ролях Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро, Андро Чичинадз. Сценарий написала Любовь Мульменко (при участии Оксаны Бычковой). Фильм создавался российской и грузинской компаниями при поддержке Министерства культуры России. В картине рассказывается о Нине. Ей уже почти 40 лет. У нее есть семья и любимая работа. Однажды ей позвонил бывший возлюбленный. Он тяжело болен и попросил ее приехать в Тбилиси. Этот город многое значит для них. Муж Нины ей доверяет и не против того, чтобы она простилась с некогда важным для нее человеком. Но поездка изменит их жизни. Шанхайский международный кинофестиваль — один из крупнейших смотров фильмов в Китае. Конкурсный показ фильма "Нина" состоится 13 июня.Ранее сообщалось о том, что победивший в Каннах фильм "Анатомия падения" выйдет в российский прокат.

https://ria.ru/20230529/kino-1874906442.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, что посмотреть , юлия пересильд, евгений цыганов