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Резников заявил, что Украине необходимы около 120 западных истребителей - РИА Новости, 30.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/istrebiteli-1875031579.html
Резников заявил, что Украине необходимы около 120 западных истребителей
Резников заявил, что Украине необходимы около 120 западных истребителей - РИА Новости, 30.05.2023
Резников заявил, что Украине необходимы около 120 западных истребителей
Глава МО Украины Алексей Резников заявил, что Киеву необходимы около 120 истребителей западного образца, Германия c Великобританией сделали бы важный шаг,... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:16
2023-05-30T12:16
специальная военная операция на украине
алексей резников
сергей лавров
джо байден
нато
g7
eurofighter typhoon
f-16
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БЕРЛИН, 30 мая - РИА Новости. Глава МО Украины Алексей Резников заявил, что Киеву необходимы около 120 истребителей западного образца, Германия c Великобританией сделали бы важный шаг, присоединившись к группе стран, поставляющих Киеву военную авиацию. Ранее министерства обороны Германии и Великобритании исключили участие стран в поставках западных истребителей на Украину. "Если бы Великобритания и Германия объединили свои возможности в плане Eurofighter, это стало бы важным шагом", — заявил Резников в интервью медиагруппе Funke. По его словам, всего Украине нужно около 120 истребителей, большая часть которых должна состоять из F-16. На текущий момент Киев приветствовал бы участие Германии в подготовке украинских пилотов на истребителях Eurofighter, добавил Резников. Президент США Джо Байден на саммите G7 в Японии объявил о намерении союзников начать подготовку украинских летчиков к пилотированию американских F-16 и иных истребителей четвертого поколения западного производства. Как сообщали в Вашингтоне, пока не принято решение о том, кто и где будет обучать пилотов, но ожидается, что местом тренировок будет одна из европейских стран. Обучение начнется "в ближайшие недели или месяцы", сообщал Белый дом. По мере обучения будет принято решение о том, кто и в каком количестве передаст Украине истребители. Поставки планируются на долгосрочную перспективу, а не к ближайшим операциям Киева, сообщал Белый дом. Россия называет возможные поставки F-16 очередным этапом эскалации и предупреждает, что техника станет законной целью для российских сил. А агентство Блумберг ранее писало, что американские истребители F-16, которые Киев намерен получить от ряда стран Запада, уязвимы перед новейшей российской военной техникой. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, у Вооруженных сил РФ есть возможность отреагировать на намерения западных стран обучать украинских летчиков управлению истребителями F-16. Страны Запада накачивают Киев вооружениями. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230526/medvedev-1874246984.html
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алексей резников, сергей лавров, джо байден, нато, g7, eurofighter typhoon, f-16, украина, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Резников, Сергей Лавров, Джо Байден, НАТО, G7, Eurofighter Typhoon, F-16, Украина, Киев, Россия
Резников заявил, что Украине необходимы около 120 западных истребителей

Глава Минобороны Резников: Украине необходимы около 120 истребителей западного образца

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonИстребитель F-16 Fighting Falcon
Истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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БЕРЛИН, 30 мая - РИА Новости. Глава МО Украины Алексей Резников заявил, что Киеву необходимы около 120 истребителей западного образца, Германия c Великобританией сделали бы важный шаг, присоединившись к группе стран, поставляющих Киеву военную авиацию.
Ранее министерства обороны Германии и Великобритании исключили участие стран в поставках западных истребителей на Украину.
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"Если бы Великобритания и Германия объединили свои возможности в плане Eurofighter, это стало бы важным шагом", — заявил Резников в интервью медиагруппе Funke.
По его словам, всего Украине нужно около 120 истребителей, большая часть которых должна состоять из F-16. На текущий момент Киев приветствовал бы участие Германии в подготовке украинских пилотов на истребителях Eurofighter, добавил Резников.
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Японии объявил о намерении союзников начать подготовку украинских летчиков к пилотированию американских F-16 и иных истребителей четвертого поколения западного производства. Как сообщали в Вашингтоне, пока не принято решение о том, кто и где будет обучать пилотов, но ожидается, что местом тренировок будет одна из европейских стран. Обучение начнется "в ближайшие недели или месяцы", сообщал Белый дом. По мере обучения будет принято решение о том, кто и в каком количестве передаст Украине истребители. Поставки планируются на долгосрочную перспективу, а не к ближайшим операциям Киева, сообщал Белый дом.
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Россия называет возможные поставки F-16 очередным этапом эскалации и предупреждает, что техника станет законной целью для российских сил. А агентство Блумберг ранее писало, что американские истребители F-16, которые Киев намерен получить от ряда стран Запада, уязвимы перед новейшей российской военной техникой. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, у Вооруженных сил РФ есть возможность отреагировать на намерения западных стран обучать украинских летчиков управлению истребителями F-16.
Страны Запада накачивают Киев вооружениями. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеАлексей РезниковСергей ЛавровДжо БайденНАТОG7Eurofighter TyphoonF-16УкраинаКиевРоссия
 
 
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