Рейтинг@Mail.ru
Крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на ходовые испытания в конце 2023 года - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/ispytaniya-1875055264.html
Крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на ходовые испытания в конце 2023 года
Крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на ходовые испытания в конце 2023 года - РИА Новости, 30.05.2023
Крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на ходовые испытания в конце 2023 года
Модернизированный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", который будет нести ракеты "Циркон", выйдет на ходовые испытания в конце года, завершить работы по... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:24
2023-05-30T13:24
безопасность
россия
сергей шойгу
объединенная судостроительная корпорация
вмф рф
армия
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29511/63/295116370_0:161:2967:1829_1920x0_80_0_0_2207e87b5357068769fdeeb4d7b59acc.jpg
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Модернизированный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", который будет нести ракеты "Циркон", выйдет на ходовые испытания в конце года, завершить работы по модернизации планируется еще через год, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны. "Модернизация ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" предполагает оснащение его современным новейшим оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты "Циркон". Ходовые испытания корабля намечены на конец 2023 года", - сообщил министр. По его словам, после сдачи в эксплуатацию крейсер продолжит выполнять задачи в составе Северного флота. "Сегодня наметим меры, которые позволят завершить модернизацию крейсера к концу 2024 года", - добавил министр. Шойгу напомнил, что в настоящий момент Объединенная судостроительная корпорация ведет строительство и ремонт 62 кораблей в интересах Военно-морского флота. В частности, 13 мая в состав ВМФ России передан корвет "Меркурий", на завершающем этапе находятся работы по пяти подлодкам и шести надводным кораблям.
https://ria.ru/20230529/tof-1874732848.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29511/63/295116370_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_834e4f13c4fb0ea52ca68dc018e72342.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей шойгу, объединенная судостроительная корпорация, вмф рф, армия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Объединенная судостроительная корпорация, ВМФ РФ, Армия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на ходовые испытания в конце 2023 года

Шойгу: "Адмирал Нахимов" после модернизации выйдет на ходовые испытания в конце 2023 года

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкТяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Модернизированный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", который будет нести ракеты "Циркон", выйдет на ходовые испытания в конце года, завершить работы по модернизации планируется еще через год, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.
«
"Модернизация ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" предполагает оснащение его современным новейшим оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты "Циркон". Ходовые испытания корабля намечены на конец 2023 года", - сообщил министр.
По его словам, после сдачи в эксплуатацию крейсер продолжит выполнять задачи в составе Северного флота.
"Сегодня наметим меры, которые позволят завершить модернизацию крейсера к концу 2024 года", - добавил министр.
Шойгу напомнил, что в настоящий момент Объединенная судостроительная корпорация ведет строительство и ремонт 62 кораблей в интересах Военно-морского флота.
В частности, 13 мая в состав ВМФ России передан корвет "Меркурий", на завершающем этапе находятся работы по пяти подлодкам и шести надводным кораблям.
Корабельная артиллерийская установка главного калибра АК-130 ракетного крейсера Варяг - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Отряд кораблей ТОФ проведет учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе
29 мая, 06:21
 
БезопасностьРоссияСергей ШойгуОбъединенная судостроительная корпорацияВМФ РФАрмияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала