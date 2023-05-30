https://ria.ru/20230530/ispytaniya-1875055264.html

Крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на ходовые испытания в конце 2023 года

Крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на ходовые испытания в конце 2023 года - РИА Новости, 30.05.2023

Крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на ходовые испытания в конце 2023 года

Модернизированный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", который будет нести ракеты "Циркон", выйдет на ходовые испытания в конце года, завершить работы по... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T13:24

2023-05-30T13:24

2023-05-30T13:24

безопасность

россия

сергей шойгу

объединенная судостроительная корпорация

вмф рф

армия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Модернизированный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", который будет нести ракеты "Циркон", выйдет на ходовые испытания в конце года, завершить работы по модернизации планируется еще через год, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны. "Модернизация ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" предполагает оснащение его современным новейшим оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты "Циркон". Ходовые испытания корабля намечены на конец 2023 года", - сообщил министр. По его словам, после сдачи в эксплуатацию крейсер продолжит выполнять задачи в составе Северного флота. "Сегодня наметим меры, которые позволят завершить модернизацию крейсера к концу 2024 года", - добавил министр. Шойгу напомнил, что в настоящий момент Объединенная судостроительная корпорация ведет строительство и ремонт 62 кораблей в интересах Военно-морского флота. В частности, 13 мая в состав ВМФ России передан корвет "Меркурий", на завершающем этапе находятся работы по пяти подлодкам и шести надводным кораблям.

https://ria.ru/20230529/tof-1874732848.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, россия, сергей шойгу, объединенная судостроительная корпорация, вмф рф, армия, министерство обороны рф (минобороны рф)