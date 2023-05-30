https://ria.ru/20230530/ispytaniya-1875055264.html
Крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на ходовые испытания в конце 2023 года
Крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на ходовые испытания в конце 2023 года - РИА Новости, 30.05.2023
Крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на ходовые испытания в конце 2023 года
Модернизированный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", который будет нести ракеты "Циркон", выйдет на ходовые испытания в конце года, завершить работы по... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:24
2023-05-30T13:24
2023-05-30T13:24
безопасность
россия
сергей шойгу
объединенная судостроительная корпорация
вмф рф
армия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Модернизированный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", который будет нести ракеты "Циркон", выйдет на ходовые испытания в конце года, завершить работы по модернизации планируется еще через год, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны. "Модернизация ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" предполагает оснащение его современным новейшим оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты "Циркон". Ходовые испытания корабля намечены на конец 2023 года", - сообщил министр. По его словам, после сдачи в эксплуатацию крейсер продолжит выполнять задачи в составе Северного флота. "Сегодня наметим меры, которые позволят завершить модернизацию крейсера к концу 2024 года", - добавил министр. Шойгу напомнил, что в настоящий момент Объединенная судостроительная корпорация ведет строительство и ремонт 62 кораблей в интересах Военно-морского флота. В частности, 13 мая в состав ВМФ России передан корвет "Меркурий", на завершающем этапе находятся работы по пяти подлодкам и шести надводным кораблям.
https://ria.ru/20230529/tof-1874732848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, объединенная судостроительная корпорация, вмф рф, армия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Объединенная судостроительная корпорация, ВМФ РФ, Армия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на ходовые испытания в конце 2023 года
Шойгу: "Адмирал Нахимов" после модернизации выйдет на ходовые испытания в конце 2023 года
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Модернизированный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", который будет нести ракеты "Циркон", выйдет на ходовые испытания в конце года, завершить работы по модернизации планируется еще через год, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.
«
"Модернизация ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" предполагает оснащение его современным новейшим оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты "Циркон". Ходовые испытания корабля намечены на конец 2023 года", - сообщил министр.
По его словам, после сдачи в эксплуатацию крейсер продолжит выполнять задачи в составе Северного флота.
"Сегодня наметим меры, которые позволят завершить модернизацию крейсера к концу 2024 года", - добавил министр.
Шойгу напомнил, что в настоящий момент Объединенная судостроительная корпорация
ведет строительство и ремонт 62 кораблей в интересах Военно-морского флота.
В частности, 13 мая в состав ВМФ России передан корвет "Меркурий", на завершающем этапе находятся работы по пяти подлодкам и шести надводным кораблям.
Отряд кораблей ТОФ проведет учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе