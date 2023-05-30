https://ria.ru/20230530/indoneziya-1875017069.html

Индонезия готовится выдавать богатым иностранцам "золотые визы"

Индонезия готовится выдавать богатым иностранцам "золотые визы" - РИА Новости, 30.05.2023

Индонезия готовится выдавать богатым иностранцам "золотые визы"

Внедрение "золотой визы" в Индонезии находится на завершающей стадии, в ближайшие несколько недель она будет запущена, сообщает Detik.com со ссылкой на министра РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:22

2023-05-30T12:22

2023-05-30T12:22

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Внедрение "золотой визы" в Индонезии находится на завершающей стадии, в ближайшие несколько недель она будет запущена, сообщает Detik.com со ссылкой на министра туризма и креативной экономики страны Сандиагу Уно.Для ее получения иностранные граждане, посещающие Индонезию, должны соответствовать ряду критериев и иметь достаточно средств на счетах.Планируется, что виза будет выдаваться сроком на пять-десять лет.Сандиага Уно надеется, что выдача визы нового типа будет способствовать, по его словам, привлечению "благонадежных туристов" в Индонезию, особенно на Бали. Кроме того, он считает, что такое разрешение на въезд будет интересно и иностранным инвесторам.

https://ria.ru/20230529/bali-1874853729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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