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Индонезия готовится выдавать богатым иностранцам "золотые визы" - РИА Новости, 30.05.2023
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Туризм
 
12:22 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/indoneziya-1875017069.html
Индонезия готовится выдавать богатым иностранцам "золотые визы"
Индонезия готовится выдавать богатым иностранцам "золотые визы" - РИА Новости, 30.05.2023
Индонезия готовится выдавать богатым иностранцам "золотые визы"
Внедрение "золотой визы" в Индонезии находится на завершающей стадии, в ближайшие несколько недель она будет запущена, сообщает Detik.com со ссылкой на министра РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:22
2023-05-30T12:22
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
индонезия
бали
визы
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Внедрение "золотой визы" в Индонезии находится на завершающей стадии, в ближайшие несколько недель она будет запущена, сообщает Detik.com со ссылкой на министра туризма и креативной экономики страны Сандиагу Уно.Для ее получения иностранные граждане, посещающие Индонезию, должны соответствовать ряду критериев и иметь достаточно средств на счетах.Планируется, что виза будет выдаваться сроком на пять-десять лет.Сандиага Уно надеется, что выдача визы нового типа будет способствовать, по его словам, привлечению "благонадежных туристов" в Индонезию, особенно на Бали. Кроме того, он считает, что такое разрешение на въезд будет интересно и иностранным инвесторам.
https://ria.ru/20230529/bali-1874853729.html
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туризм, новости - туризм, туристы, индонезия, бали, визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Индонезия, Бали, Визы
Индонезия готовится выдавать богатым иностранцам "золотые визы"

Власти Индонезии в течение ближайших недель планируют начать выдачу "золотых виз"

© iStock.com / DKartПляж Нуса-Дуа на Бали
Пляж Нуса-Дуа на Бали - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© iStock.com / DKart
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Внедрение "золотой визы" в Индонезии находится на завершающей стадии, в ближайшие несколько недель она будет запущена, сообщает Detik.com со ссылкой на министра туризма и креативной экономики страны Сандиагу Уно.

Для ее получения иностранные граждане, посещающие Индонезию, должны соответствовать ряду критериев и иметь достаточно средств на счетах.
Планируется, что виза будет выдаваться сроком на пять-десять лет.

Сандиага Уно надеется, что выдача визы нового типа будет способствовать, по его словам, привлечению "благонадежных туристов" в Индонезию, особенно на Бали. Кроме того, он считает, что такое разрешение на въезд будет интересно и иностранным инвесторам.
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