https://ria.ru/20230530/indoneziya-1875017069.html
Индонезия готовится выдавать богатым иностранцам "золотые визы"
Индонезия готовится выдавать богатым иностранцам "золотые визы" - РИА Новости, 30.05.2023
Индонезия готовится выдавать богатым иностранцам "золотые визы"
Внедрение "золотой визы" в Индонезии находится на завершающей стадии, в ближайшие несколько недель она будет запущена, сообщает Detik.com со ссылкой на министра РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:22
2023-05-30T12:22
2023-05-30T12:22
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Внедрение "золотой визы" в Индонезии находится на завершающей стадии, в ближайшие несколько недель она будет запущена, сообщает Detik.com со ссылкой на министра туризма и креативной экономики страны Сандиагу Уно.Для ее получения иностранные граждане, посещающие Индонезию, должны соответствовать ряду критериев и иметь достаточно средств на счетах.Планируется, что виза будет выдаваться сроком на пять-десять лет.Сандиага Уно надеется, что выдача визы нового типа будет способствовать, по его словам, привлечению "благонадежных туристов" в Индонезию, особенно на Бали. Кроме того, он считает, что такое разрешение на въезд будет интересно и иностранным инвесторам.
https://ria.ru/20230529/bali-1874853729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, индонезия, бали, визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Индонезия, Бали, Визы
Индонезия готовится выдавать богатым иностранцам "золотые визы"
Власти Индонезии в течение ближайших недель планируют начать выдачу "золотых виз"