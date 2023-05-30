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МИД ЮАР: иммунитет для саммита БРИКС не распространяется на ордера судов - РИА Новости, 30.05.2023
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09:58 30.05.2023 (обновлено: 13:26 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/immunitet-1874993083.html
МИД ЮАР: иммунитет для саммита БРИКС не распространяется на ордера судов
МИД ЮАР: иммунитет для саммита БРИКС не распространяется на ордера судов - РИА Новости, 30.05.2023
МИД ЮАР: иммунитет для саммита БРИКС не распространяется на ордера судов
Дипломатический иммунитет, который предоставят участникам саммита БРИКС в Южно-Африканской Республике, не распространяется на ордера международных судов,... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T09:58
2023-05-30T13:26
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Дипломатический иммунитет, который предоставят участникам саммита БРИКС в Южно-Африканской Республике, не распространяется на ордера международных судов, сообщили в Министерстве иностранных дел ЮАР."Это стандартное предоставление иммунитета, которое мы делаем для всех международных конференций и саммитов, проводимых в Южной Африке, независимо от уровня участия. Иммунитеты предоставляются конференции, а не конкретным лицам. Они призваны защитить конференцию и ее участников от юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции. Эти иммунитеты не отменяют никакого ордера, который может быть выдан любым международным судом в отношении любого участника конференции", — говорится в заявлении ведомства.Ранее сегодня глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила, что страна предоставит дипломатический иммунитет участникам министерской встречи БРИКС в июне и саммита организации в августе.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин получил приглашение участвовать во встрече на высшем уровне.В конце апреля президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что страна может выйти из состава Международного уголовного суда, но позднее его администрация назвала это заявление ошибочным.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Российскую сторону обвинили в депортации детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.В Кремле подчеркнули, что любые решения МУС ничтожны с точки зрения права.Юрисдикцию МУС не признают такие страны, как США, Китай, Индия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия, Турция.
https://ria.ru/20230528/yuar-1874649595.html
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в мире, юар, брикс
В мире, ЮАР, БРИКС
МИД ЮАР: иммунитет для саммита БРИКС не распространяется на ордера судов

МИД ЮАР: иммунитет для участников саммита БРИКС не касается ордеров международных судов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Дипломатический иммунитет, который предоставят участникам саммита БРИКС в Южно-Африканской Республике, не распространяется на ордера международных судов, сообщили в Министерстве иностранных дел ЮАР.
"Это стандартное предоставление иммунитета, которое мы делаем для всех международных конференций и саммитов, проводимых в Южной Африке, независимо от уровня участия. Иммунитеты предоставляются конференции, а не конкретным лицам. Они призваны защитить конференцию и ее участников от юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции. Эти иммунитеты не отменяют никакого ордера, который может быть выдан любым международным судом в отношении любого участника конференции", — говорится в заявлении ведомства.
Ранее сегодня глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила, что страна предоставит дипломатический иммунитет участникам министерской встречи БРИКС в июне и саммита организации в августе.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин получил приглашение участвовать во встрече на высшем уровне.
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В конце апреля президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что страна может выйти из состава Международного уголовного суда, но позднее его администрация назвала это заявление ошибочным.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Российскую сторону обвинили в депортации детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
В Кремле подчеркнули, что любые решения МУС ничтожны с точки зрения права.
Юрисдикцию МУС не признают такие страны, как США, Китай, Индия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия, Турция.
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