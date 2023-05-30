https://ria.ru/20230530/grem-1875081880.html

В Совфеде напомнили о послужном списке сенатора Линдси Грэма

В Совфеде напомнили о послужном списке сенатора Линдси Грэма - РИА Новости, 30.05.2023

В Совфеде напомнили о послужном списке сенатора Линдси Грэма

Американский сенатор Линдси Грэм отличился не только своими высказываниями против России, он также предлагал напасть на Северную Корею, агитировал за все войны... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T14:55

2023-05-30T14:55

2023-05-30T14:55

в мире

россия

сша

линдси грэм

константин косачев

совет федерации рф

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм отличился не только своими высказываниями против России, он также предлагал напасть на Северную Корею, агитировал за все войны США, включая Ирак, Ливию и Сирию, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Объявленный в розыск в России американский сенатор Линдси Грэм заявил, что крайне рад "гневу" российских властей из-за его поддержки властей Украины. Ранее интернет-ресурсы Владимира Зеленского распространили видеоролик, на котором американский сенатор Грэм заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих трат "умирают" россияне. Позднее некоторые западные СМИ сообщили, что на самом деле слова сенатора были склеены - якобы высказывания о смерти россиян не относились непосредственно к его заявлению об удачной трате американских средств, как это первоначально представил Киев. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний Грэма. МВД России объявило в розыск американского сенатора, допустившего русофобское высказывание, следует из ведомственной базы разыскиваемых. "Профессиональный русофоб, американский сенатор Линдси Грэм после объявления его в розыск российским МВД объявил, что будет носить этот ордер на арест как "почетный знак", - написал Косачев. Он напомнил, что именно Грэм всегда последовательно агитировал за все войны США, включая Ирак, Ливию и Сирию. Он даже предлагал напасть на Северную Корею, что вполне могло привести к ядерному конфликту. "Сенатора это не смутило: по крайней мере, смерть будет "там", заявил он, а не здесь, в Америке. Это уже даже не ястреб, а какой-то птеродактиль", - отметил сенатор. По его словам, на этом фоне уже не удивляет, что он сейчас призвал предоставить Украине кассетные боеприпасы, запрещенные Международной Конвенцией, которую ратифицировали 123 страны. Косачев подчеркнул, что Грэм совершенно не скрывает своей цели, когда говорит, что у США есть возможность, которая выпадает только раз в поколение: "сломать хребет российской армии, не отправляя на поле боя американских или немецких солдат". "Это прекрасный в своем незамутненном цинизме посыл воюющим украинцам: вы умираете за многопоколенческую "американскую мечту" чужими руками сломать хребет России. Никакой свободой и независимостью Украины тут и не пахнет", - написал вице-спикер СФ. К счастью, добавил политик, прогнозы Линдси Грэма имеют обыкновение не сбываться. При этом после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году он оказался еще и банальным предателем: вместе с демократами сенатор-республиканец требовал расследования "вмешательства президента России Владимира Путина в ход минувшей избирательной кампании в США". При том, что и сама версия о вмешательстве оказалась провокацией американских же спецслужб, написал Косачев. "Воистину, если Бог хочет наказать человека, он сделает его русофобом", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20230512/rusofobiya-1871216886.html

https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html

https://ria.ru/20150601/1067637448.html

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в мире, россия, сша, линдси грэм, константин косачев, совет федерации рф