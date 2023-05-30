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"Газпром" и Узбекистан обсудили поставки российского газа - РИА Новости, 30.05.2023
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14:49 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/gaz-1875080158.html
"Газпром" и Узбекистан обсудили поставки российского газа
"Газпром" и Узбекистан обсудили поставки российского газа - РИА Новости, 30.05.2023
"Газпром" и Узбекистан обсудили поставки российского газа
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов обсудили перспективы взаимодействия, включая вопрос поставок российского... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:49
2023-05-30T14:49
экономика
узбекистан
россия
казахстан
алексей миллер
михаил галузин
газпром
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов обсудили перспективы взаимодействия, включая вопрос поставок российского газа, сообщила российская компания. "Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова. Стороны обсудили ход и перспективы взаимодействия, в том числе по вопросу поставок российского газа в Узбекистан", - говорится в телеграм-канале "Газпрома". Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. В январе 2023 года "Газпром" и министерство энергетики Узбекистана подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли. Ташкент уточнял, что документ предусматривает транзит российского газа по проходящему по территориям Казахстана и Узбекистана газопроводу "Средняя Азия - Центр" после проведения технических исследований. По данным узбекистанского минэнерго, в начале февраля стороны обсудили результаты предварительной технической оценки, имеющиеся возможности поставок газа, а также выполнение дорожной карты. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в конце мая отмечал, что параметры проекта "газового союза" прорабатываются, уточняются объемы капиталовложений. Газопроводы трансконтинентальной системы "Средняя Азия - Центр" проходят по территории России, Казахстана, Узбекистана и Туркмении. По трубопроводам газ поступал в Киргизию, на Украину, в Молдавию, Литву, Эстонию и вливался в единую газопроводную магистраль, снабжавшую топливом страны Европы.
https://ria.ru/20230529/peregovory-1874751277.html
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экономика, узбекистан, россия, казахстан, алексей миллер, михаил галузин, газпром
Экономика, Узбекистан, Россия, Казахстан, Алексей Миллер, Михаил Галузин, Газпром
"Газпром" и Узбекистан обсудили поставки российского газа

Глава "Газпрома" Миллер и глава Минэнерго Узбекистана Мирзамахмудов обсудили поставки газа

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотип компании "Газпром" . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов обсудили перспективы взаимодействия, включая вопрос поставок российского газа, сообщила российская компания.
"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова. Стороны обсудили ход и перспективы взаимодействия, в том числе по вопросу поставок российского газа в Узбекистан", - говорится в телеграм-канале "Газпрома".
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Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. В январе 2023 года "Газпром" и министерство энергетики Узбекистана подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли. Ташкент уточнял, что документ предусматривает транзит российского газа по проходящему по территориям Казахстана и Узбекистана газопроводу "Средняя Азия - Центр" после проведения технических исследований.
По данным узбекистанского минэнерго, в начале февраля стороны обсудили результаты предварительной технической оценки, имеющиеся возможности поставок газа, а также выполнение дорожной карты.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в конце мая отмечал, что параметры проекта "газового союза" прорабатываются, уточняются объемы капиталовложений.
Газопроводы трансконтинентальной системы "Средняя Азия - Центр" проходят по территории России, Казахстана, Узбекистана и Туркмении. По трубопроводам газ поступал в Киргизию, на Украину, в Молдавию, Литву, Эстонию и вливался в единую газопроводную магистраль, снабжавшую топливом страны Европы.
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ЭкономикаУзбекистанРоссияКазахстанАлексей МиллерМихаил ГалузинГазпром
 
 
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