https://ria.ru/20230530/erdogan-1874982819.html

Эрдоган до конца недели принесет присягу в парламенте Турции

Эрдоган до конца недели принесет присягу в парламенте Турции - РИА Новости, 30.05.2023

Эрдоган до конца недели принесет присягу в парламенте Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган, победивший во втором туре президентских выборов, примет поздравления от глав иностранных государств в пятницу в своей... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T09:39

2023-05-30T09:39

2023-05-30T09:39

в мире

турция

президентские выборы в турции

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 30 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, победивший во втором туре президентских выборов, примет поздравления от глав иностранных государств в пятницу в своей резиденции, в субботу-воскресенье ожидается его присяга в парламенте, сообщила газета Hürriyet. Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. "В пятницу в резиденции Эрдогана будет организована церемония ужина с участием глав иностранных государств, где турецкий лидер примет поздравления. Ожидается, что он будет приведен к присяге в парламенте в субботу или воскресенье", - пишет газета. Сообщается, что у президента Эрдогана начинается напряженный график. "В этом контексте он сегодня (во вторник) примет участие в первой программе своего нового срока. Ожидается, что Эрдоган выступит в Анкаре с важными заявлениями, касающимися деятельности нового срока, особенно экономики. В этом процессе Эрдоган, с одной стороны, встретится с главами государств, а с другой стороны, ускорит работу кабинета министров. Утверждается, что на этой неделе он будет часто встречаться со своими сотрудниками и до пятницы будет формировать кабинет министров нового срока", - уточнило издание.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган