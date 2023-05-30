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Путин отметил хорошие показатели вклада креативных индустрий в экономику - РИА Новости, 30.05.2023
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17:14 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/ekonomika-1875135958.html
Путин отметил хорошие показатели вклада креативных индустрий в экономику
Путин отметил хорошие показатели вклада креативных индустрий в экономику - РИА Новости, 30.05.2023
Путин отметил хорошие показатели вклада креативных индустрий в экономику
Президент России Владимир Путин доволен показателями вклада креативных индустрий в экономику России, отметив, что российские показатели выше мировых. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:14
2023-05-30T17:14
экономика
россия
москва
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин доволен показателями вклада креативных индустрий в экономику России, отметив, что российские показатели выше мировых. О показателях главе государства на выставке, посвященной креативной экономике, в центре "Зотов" рассказала гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. "Цифры, которые у нас получились, - это 4,87% сегодня вклад креативный индустрий в ВВП России. Это сопоставимо с такими отраслями, как стройка, финансы и страхование", - сказала она. Президент же обратил внимание, что показатели выше, чем в мире в целом. "В мире в целом 3%... А у нас почти 5% получается. Очень хороший показатель", - сказал он. Чупшева пояснила, что речь идет о 6,5 триллиона рублей. "Из лидеров-городов отметим Москву, Тюмень, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Калининград. Это города, которые в наибольшей степени притягивают креативных творческих людей", - добавила она. В феврале 2023 года, как сообщается на сайте АСИ, исследование Агентства показало, что вклад креативных индустрий в экономику России составляет 4,87 % ВВП. При этом, как отмечалось, регионы достаточно неоднородны с точки зрения вклада этой сферы в социально-экономическое развитие.
https://ria.ru/20230530/shtraf-1875087458.html
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экономика, россия, москва, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин отметил хорошие показатели вклада креативных индустрий в экономику

Путин отметил показатели вклада креативных индустрий в экономику России, выше мировых

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин доволен показателями вклада креативных индустрий в экономику России, отметив, что российские показатели выше мировых.
О показателях главе государства на выставке, посвященной креативной экономике, в центре "Зотов" рассказала гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
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"Цифры, которые у нас получились, - это 4,87% сегодня вклад креативный индустрий в ВВП России. Это сопоставимо с такими отраслями, как стройка, финансы и страхование", - сказала она.
Президент же обратил внимание, что показатели выше, чем в мире в целом.
"В мире в целом 3%... А у нас почти 5% получается. Очень хороший показатель", - сказал он.
Чупшева пояснила, что речь идет о 6,5 триллиона рублей.
"Из лидеров-городов отметим Москву, Тюмень, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Калининград. Это города, которые в наибольшей степени притягивают креативных творческих людей", - добавила она.
В феврале 2023 года, как сообщается на сайте АСИ, исследование Агентства показало, что вклад креативных индустрий в экономику России составляет 4,87 % ВВП. При этом, как отмечалось, регионы достаточно неоднородны с точки зрения вклада этой сферы в социально-экономическое развитие.
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ЭкономикаРоссияМоскваВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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