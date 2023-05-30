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Дефекты дорог в Новгородской области поможет выявить ИИ - РИА Новости, 30.05.2023
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17:14 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/defekty-1875136126.html
Дефекты дорог в Новгородской области поможет выявить ИИ
Дефекты дорог в Новгородской области поможет выявить ИИ - РИА Новости, 30.05.2023
Дефекты дорог в Новгородской области поможет выявить ИИ
Дефекты дорог, остановок, а также стихийный мусор в Новгородской области поможет выявить искусственный интеллект, это оборудование может быть установлено на... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:14
2023-05-30T17:14
новгородская область
андрей никитин (политик)
технологии
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 мая – РИА Новости. Дефекты дорог, остановок, а также стихийный мусор в Новгородской области поможет выявить искусственный интеллект, это оборудование может быть установлено на общественном транспорте, рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Как сообщает пресс-служба губернатора, во вторник Никитин находится с рабочей поездкой в Архангельской области, где подписал соглашение о сотрудничестве двух регионов. Планируется перенять положительный опыт Архангельска в решении вопросов образования, медицины и дорожного хозяйства. "Знаю, что мои коллеги из Великого Новгорода заинтересовались вашей инициативой по мониторингу состояния улично-дорожной сети с использованием искусственного интеллекта. Это оборудование может быть установлено на общественном транспорте. Данный аппаратный комплекс позволит оперативно выявлять дефекты дорожного покрытия, дорожных знаков, надписи на стенах, остановках, а также стихийный мусор. Конечно, мы попробуем это у себя, в Великом Новгороде", - отметил Никитин. По его словам, при использовании подобного мониторинга состояние дорог будет улучшаться, снизится аварийность.
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новгородская область, андрей никитин (политик), технологии, россия
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Технологии, Россия
Дефекты дорог в Новгородской области поможет выявить ИИ

Дефекты дорог и остановок в Новгородской области поможет выявить искусственный интеллект

© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 мая – РИА Новости. Дефекты дорог, остановок, а также стихийный мусор в Новгородской области поможет выявить искусственный интеллект, это оборудование может быть установлено на общественном транспорте, рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Как сообщает пресс-служба губернатора, во вторник Никитин находится с рабочей поездкой в Архангельской области, где подписал соглашение о сотрудничестве двух регионов. Планируется перенять положительный опыт Архангельска в решении вопросов образования, медицины и дорожного хозяйства.
«
"Знаю, что мои коллеги из Великого Новгорода заинтересовались вашей инициативой по мониторингу состояния улично-дорожной сети с использованием искусственного интеллекта. Это оборудование может быть установлено на общественном транспорте. Данный аппаратный комплекс позволит оперативно выявлять дефекты дорожного покрытия, дорожных знаков, надписи на стенах, остановках, а также стихийный мусор. Конечно, мы попробуем это у себя, в Великом Новгороде", - отметил Никитин.
По его словам, при использовании подобного мониторинга состояние дорог будет улучшаться, снизится аварийность.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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26 мая, 08:08
 
Новгородская областьАндрей Никитин (политик)ТехнологииРоссия
 
 
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