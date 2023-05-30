https://ria.ru/20230530/defekty-1875136126.html

Дефекты дорог в Новгородской области поможет выявить ИИ

Дефекты дорог в Новгородской области поможет выявить ИИ - РИА Новости, 30.05.2023

Дефекты дорог в Новгородской области поможет выявить ИИ

Дефекты дорог, остановок, а также стихийный мусор в Новгородской области поможет выявить искусственный интеллект, это оборудование может быть установлено на... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T17:14

2023-05-30T17:14

2023-05-30T17:14

новгородская область

андрей никитин (политик)

технологии

россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 мая – РИА Новости. Дефекты дорог, остановок, а также стихийный мусор в Новгородской области поможет выявить искусственный интеллект, это оборудование может быть установлено на общественном транспорте, рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Как сообщает пресс-служба губернатора, во вторник Никитин находится с рабочей поездкой в Архангельской области, где подписал соглашение о сотрудничестве двух регионов. Планируется перенять положительный опыт Архангельска в решении вопросов образования, медицины и дорожного хозяйства. "Знаю, что мои коллеги из Великого Новгорода заинтересовались вашей инициативой по мониторингу состояния улично-дорожной сети с использованием искусственного интеллекта. Это оборудование может быть установлено на общественном транспорте. Данный аппаратный комплекс позволит оперативно выявлять дефекты дорожного покрытия, дорожных знаков, надписи на стенах, остановках, а также стихийный мусор. Конечно, мы попробуем это у себя, в Великом Новгороде", - отметил Никитин. По его словам, при использовании подобного мониторинга состояние дорог будет улучшаться, снизится аварийность.

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новгородская область, андрей никитин (политик), технологии, россия