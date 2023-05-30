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Ситибанк передаст портфель кредитных карт в "Уралсиб"
Ситибанк передаст портфель кредитных карт в "Уралсиб" - РИА Новости, 30.05.2023
Ситибанк передаст портфель кредитных карт в "Уралсиб"
Ситибанк заключил соглашение о передаче "Уралсибу" портфеля кредитных карт при наличии согласия их держателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ситибанка. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T19:03
2023-05-30T19:03
2023-05-30T23:03
экономика
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москва
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уралсиб (финансовая корпорация)
citi
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ситибанк заключил соглашение о передаче "Уралсибу" портфеля кредитных карт при наличии согласия их держателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ситибанка."Citi заключил соглашение с ПАО "Банк Уралсиб", в рамках которого действующим держателям кредитных карт АО КБ "Ситибанк" при условии получения согласия клиентов будет предлагаться переход на обслуживание в "Уралсиб", в соответствии с российским законодательством", - сообщили в банке.Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта прошлого года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный. Расходы на уход из России группа оценивала в 170 миллионов долларов.В "Уралсибе" подтвердили агентству заключение соглашения с Ситибанком, добавив, что лимит и процентная ставка по кредитной карте после перехода будет соответствовать текущим условиям. "Мы просим клиентов не обращаться самостоятельно за получением карты, а дождаться коммуникации, которая в обязательном порядке будет со стороны нашего банка", - отметили там.В декабре "Уралсиб" сообщил, что завершил сделку по покупке портфеля потребительских кредитов физических лиц у Ситибанка. В банке тогда отмечали, что приобретенный портфель обладает высоким кредитным качеством и дает возможность существенного увеличения клиентской базы в Москве и Санкт-Петербурге.
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экономика, россия, москва, ситибанк, уралсиб (финансовая корпорация), citi, санкт-петербург
Экономика, Россия, Москва, Ситибанк, Уралсиб (финансовая корпорация), Citi, Санкт-Петербург
Ситибанк передаст портфель кредитных карт в "Уралсиб"
Ситибанк договорился о передаче портфеля кредитных карт в "Уралсиб" с согласия держателей