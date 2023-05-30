https://ria.ru/20230530/baggi-1875049677.html
Пять первых тактических багги "Ерофей" из Хабаровска передадут в зону СВО
Пять первых тактических багги "Ерофей" из Хабаровска передадут в зону СВО - РИА Новости, 30.05.2023
Пять первых тактических багги "Ерофей" из Хабаровска передадут в зону СВО
Пять первых тактических багги "Ерофей", сделанных в Хабаровском крае, передадут в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:10
2023-05-30T13:10
2023-05-30T13:14
надежные люди
хабаровский край
хабаровск
михаил дегтярев
юрий трутнев
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ХАБАРОВСК, 30 мая - РИА Новости. Пять первых тактических багги "Ерофей", сделанных в Хабаровском крае, передадут в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Сделано пять моделей - их обкатали. Новая партия из 20 машин в постройке. Завтра пять машин передаем нашим военнослужащим на фронт", - сказал Дегтярев во время прямого эфира в соцсетях, отвечая на вопрос о проекте багги.ООО "Сониктранс" запустило серийное производство высокопроходимых тактических автовездеходов "Ерофей" в Хабаровском крае. Компания вошла в число предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. К марту было выпущено несколько образцов багги, прошедших испытания на полигонах Восточного военного округа, информировал ранее Дегтярев. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявлял, что машину нужно доработать, так как в нынешнем виде она годится лишь для доставки на передовую продуктов, воды или боеприпасов. Скорость автовездеходов по бездорожью - 100-120 километров в час, грузоподъемность - 350 килограммов. После настройки технологического цикла в месяц будет выпускаться до 20 багги, сообщал директор предприятия "Сониктранс" Игорь Филиппов.
https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1870927971.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев, юрий трутнев, дальний восток
Надежные люди, Хабаровский край, Хабаровск, Михаил Дегтярев, Юрий Трутнев, Дальний Восток
Пять первых тактических багги "Ерофей" из Хабаровска передадут в зону СВО
Дегтярев: пять тактических багги "Ерофей" из Хабаровска передадут в зону спецоперации
ХАБАРОВСК, 30 мая - РИА Новости. Пять первых тактических багги "Ерофей", сделанных в Хабаровском крае, передадут в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
«
"Сделано пять моделей - их обкатали. Новая партия из 20 машин в постройке. Завтра пять машин передаем нашим военнослужащим на фронт", - сказал Дегтярев во время прямого эфира в соцсетях, отвечая на вопрос о проекте багги.
ООО "Сониктранс" запустило серийное производство высокопроходимых тактических автовездеходов "Ерофей" в Хабаровском крае. Компания вошла в число предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. К марту было выпущено несколько образцов багги, прошедших испытания на полигонах Восточного военного округа, информировал ранее Дегтярев.
Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявлял, что машину нужно доработать, так как в нынешнем виде она годится лишь для доставки на передовую продуктов, воды или боеприпасов. Скорость автовездеходов по бездорожью - 100-120 километров в час, грузоподъемность - 350 килограммов. После настройки технологического цикла в месяц будет выпускаться до 20 багги, сообщал директор предприятия "Сониктранс" Игорь Филиппов.
Собранные на деньги жителей ЕАО багги передадут в зону СВО