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Пять первых тактических багги "Ерофей" из Хабаровска передадут в зону СВО - РИА Новости, 30.05.2023
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13:10 30.05.2023 (обновлено: 13:14 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/baggi-1875049677.html
Пять первых тактических багги "Ерофей" из Хабаровска передадут в зону СВО
Пять первых тактических багги "Ерофей" из Хабаровска передадут в зону СВО - РИА Новости, 30.05.2023
Пять первых тактических багги "Ерофей" из Хабаровска передадут в зону СВО
Пять первых тактических багги "Ерофей", сделанных в Хабаровском крае, передадут в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:10
2023-05-30T13:14
надежные люди
хабаровский край
хабаровск
михаил дегтярев
юрий трутнев
дальний восток
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ХАБАРОВСК, 30 мая - РИА Новости. Пять первых тактических багги "Ерофей", сделанных в Хабаровском крае, передадут в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Сделано пять моделей - их обкатали. Новая партия из 20 машин в постройке. Завтра пять машин передаем нашим военнослужащим на фронт", - сказал Дегтярев во время прямого эфира в соцсетях, отвечая на вопрос о проекте багги.ООО "Сониктранс" запустило серийное производство высокопроходимых тактических автовездеходов "Ерофей" в Хабаровском крае. Компания вошла в число предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. К марту было выпущено несколько образцов багги, прошедших испытания на полигонах Восточного военного округа, информировал ранее Дегтярев. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявлял, что машину нужно доработать, так как в нынешнем виде она годится лишь для доставки на передовую продуктов, воды или боеприпасов. Скорость автовездеходов по бездорожью - 100-120 километров в час, грузоподъемность - 350 килограммов. После настройки технологического цикла в месяц будет выпускаться до 20 багги, сообщал директор предприятия "Сониктранс" Игорь Филиппов.
https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1870927971.html
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хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев, юрий трутнев, дальний восток
Надежные люди, Хабаровский край, Хабаровск, Михаил Дегтярев, Юрий Трутнев, Дальний Восток
Пять первых тактических багги "Ерофей" из Хабаровска передадут в зону СВО

Дегтярев: пять тактических багги "Ерофей" из Хабаровска передадут в зону спецоперации

© Фото : канал губернатора Хабаровского края в TelegramБагги "Ерофей"
Багги Ерофей - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : канал губернатора Хабаровского края в Telegram
Багги "Ерофей". Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 30 мая - РИА Новости. Пять первых тактических багги "Ерофей", сделанных в Хабаровском крае, передадут в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
«
"Сделано пять моделей - их обкатали. Новая партия из 20 машин в постройке. Завтра пять машин передаем нашим военнослужащим на фронт", - сказал Дегтярев во время прямого эфира в соцсетях, отвечая на вопрос о проекте багги.
ООО "Сониктранс" запустило серийное производство высокопроходимых тактических автовездеходов "Ерофей" в Хабаровском крае. Компания вошла в число предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. К марту было выпущено несколько образцов багги, прошедших испытания на полигонах Восточного военного округа, информировал ранее Дегтярев.
Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявлял, что машину нужно доработать, так как в нынешнем виде она годится лишь для доставки на передовую продуктов, воды или боеприпасов. Скорость автовездеходов по бездорожью - 100-120 километров в час, грузоподъемность - 350 килограммов. После настройки технологического цикла в месяц будет выпускаться до 20 багги, сообщал директор предприятия "Сониктранс" Игорь Филиппов.
Багги, собранные на деньги жителей ЕАО - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Собранные на деньги жителей ЕАО багги передадут в зону СВО
11 мая, 04:38
 
Надежные людиХабаровский крайХабаровскМихаил ДегтяревЮрий ТрутневДальний Восток
 
 
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