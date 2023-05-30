https://ria.ru/20230530/baggi-1875049677.html

Пять первых тактических багги "Ерофей" из Хабаровска передадут в зону СВО

Пять первых тактических багги "Ерофей" из Хабаровска передадут в зону СВО - РИА Новости, 30.05.2023

Пять первых тактических багги "Ерофей" из Хабаровска передадут в зону СВО

Пять первых тактических багги "Ерофей", сделанных в Хабаровском крае, передадут в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T13:10

2023-05-30T13:10

2023-05-30T13:14

надежные люди

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михаил дегтярев

юрий трутнев

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ХАБАРОВСК, 30 мая - РИА Новости. Пять первых тактических багги "Ерофей", сделанных в Хабаровском крае, передадут в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Сделано пять моделей - их обкатали. Новая партия из 20 машин в постройке. Завтра пять машин передаем нашим военнослужащим на фронт", - сказал Дегтярев во время прямого эфира в соцсетях, отвечая на вопрос о проекте багги.ООО "Сониктранс" запустило серийное производство высокопроходимых тактических автовездеходов "Ерофей" в Хабаровском крае. Компания вошла в число предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. К марту было выпущено несколько образцов багги, прошедших испытания на полигонах Восточного военного округа, информировал ранее Дегтярев. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявлял, что машину нужно доработать, так как в нынешнем виде она годится лишь для доставки на передовую продуктов, воды или боеприпасов. Скорость автовездеходов по бездорожью - 100-120 километров в час, грузоподъемность - 350 килограммов. После настройки технологического цикла в месяц будет выпускаться до 20 багги, сообщал директор предприятия "Сониктранс" Игорь Филиппов.

https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1870927971.html

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Ольга Фомченкова

хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев, юрий трутнев, дальний восток