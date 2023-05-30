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В Краснодаре отменили концерт Дианы Арбениной - РИА Новости, 30.05.2023
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Шоубиз
 
12:58 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/arbenina-1875039716.html
В Краснодаре отменили концерт Дианы Арбениной
В Краснодаре отменили концерт Дианы Арбениной - РИА Новости, 30.05.2023
В Краснодаре отменили концерт Дианы Арбениной
В Краснодаре отменили концерт группы "Ночные снайперы" в ДС "Олимп", запланированный на 12 июня. Об этом сообщают "Кубанские новости". РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:58
2023-05-30T12:58
шоубиз
диана арбенина
краснодар
ночные снайперы
знаменитости
россия
музыка
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МОСКВА, 30 май – РИА Новости. В Краснодаре отменили концерт группы "Ночные снайперы" в ДС "Олимп", запланированный на 12 июня. Об этом сообщают "Кубанские новости". "Концерта точно не будет", – рассказали представители площадки. Тем не менее они не уточнили причину, по которой выступление коллектива не состоится. За последние два месяца российские концерты "Ночных снайперов" отменились в ряде городов. По данным СМИ, причиной послужила позиция Арбениной относительно спецоперации и Крыма. В мае отменились выступления группы в Нальчике и Пятигорске, запланированные на июнь. По словам организаторов мероприятия, фронтвумен "Ночных снайперов" не успеет восстановиться после травмы позвоночника к началу лета. Ранее Диана Арбенина заявила, что московский концерт группы состоится в назначенную дату. Он запланирован на восьмое июля на стадионе "Открытие Банк Арена".
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диана арбенина, краснодар, ночные снайперы, знаменитости, россия, музыка
Шоубиз, Диана Арбенина, Краснодар, Ночные снайперы, Знаменитости, Россия, Музыка
В Краснодаре отменили концерт Дианы Арбениной

В Краснодаре отменили концерт Дианы Арбениной, запланированный на 12 июня

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСолистка группы "Ночные снайперы", певица Диана Арбенина выступает перед матчем регулярного чемпионата Евролиги
Солистка группы Ночные снайперы, певица Диана Арбенина выступает перед матчем регулярного чемпионата Евролиги - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 май – РИА Новости. В Краснодаре отменили концерт группы "Ночные снайперы" в ДС "Олимп", запланированный на 12 июня. Об этом сообщают "Кубанские новости".
«
"Концерта точно не будет", – рассказали представители площадки.
Тем не менее они не уточнили причину, по которой выступление коллектива не состоится.
За последние два месяца российские концерты "Ночных снайперов" отменились в ряде городов. По данным СМИ, причиной послужила позиция Арбениной относительно спецоперации и Крыма.
В мае отменились выступления группы в Нальчике и Пятигорске, запланированные на июнь. По словам организаторов мероприятия, фронтвумен "Ночных снайперов" не успеет восстановиться после травмы позвоночника к началу лета.
Ранее Диана Арбенина заявила, что московский концерт группы состоится в назначенную дату. Он запланирован на восьмое июля на стадионе "Открытие Банк Арена".
Музыкант Диана Арбенина перед началом юбилейного концерта группы Ночные снайперы в СК Олимпийский в Москве. 4 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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ШоубизДиана АрбенинаКраснодарНочные снайперыЗнаменитостиРоссияМузыка
 
 
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