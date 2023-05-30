https://ria.ru/20230530/arbenina-1875039716.html

В Краснодаре отменили концерт Дианы Арбениной

В Краснодаре отменили концерт Дианы Арбениной - РИА Новости, 30.05.2023

В Краснодаре отменили концерт Дианы Арбениной

В Краснодаре отменили концерт группы "Ночные снайперы" в ДС "Олимп", запланированный на 12 июня. Об этом сообщают "Кубанские новости". РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:58

2023-05-30T12:58

2023-05-30T12:58

шоубиз

диана арбенина

краснодар

ночные снайперы

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россия

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МОСКВА, 30 май – РИА Новости. В Краснодаре отменили концерт группы "Ночные снайперы" в ДС "Олимп", запланированный на 12 июня. Об этом сообщают "Кубанские новости". "Концерта точно не будет", – рассказали представители площадки. Тем не менее они не уточнили причину, по которой выступление коллектива не состоится. За последние два месяца российские концерты "Ночных снайперов" отменились в ряде городов. По данным СМИ, причиной послужила позиция Арбениной относительно спецоперации и Крыма. В мае отменились выступления группы в Нальчике и Пятигорске, запланированные на июнь. По словам организаторов мероприятия, фронтвумен "Ночных снайперов" не успеет восстановиться после травмы позвоночника к началу лета. Ранее Диана Арбенина заявила, что московский концерт группы состоится в назначенную дату. Он запланирован на восьмое июля на стадионе "Открытие Банк Арена".

https://ria.ru/20230411/arbenina-1864495706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

диана арбенина, краснодар, ночные снайперы, знаменитости, россия, музыка