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Зеленского поставили на место после поздравления США словами об Украине - РИА Новости, 29.05.2023
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20:45 29.05.2023 (обновлено: 21:08 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/zelenskiy-1874928322.html
Зеленского поставили на место после поздравления США словами об Украине
Зеленского поставили на место после поздравления США словами об Украине - РИА Новости, 29.05.2023
Зеленского поставили на место после поздравления США словами об Украине
Американские пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его поздравление с Днем поминовения. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T20:45
2023-05-29T21:08
в мире
украина
владимир зеленский
джо байден
twitter
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Американские пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его поздравление с Днем поминовения.Глава киевского режима выразил благодарность американским военным, "чья сила превратилась в силу свободы", "которым было суждено показать всему миру, что свобода всегда будет ярко сиять на холме". Он также заявил, что "победа украинских воинов заставит этот свет сиять ярче"."Зеленский — поджигатель войны и тиран. Он объявил вне закона политическую оппозицию, цензурирует украинские СМИ и является союзником нацистов. Он не имеет права говорить о Дне поминовения", — отметил комментатор."Не могу решить, кому я больше не доверяю. Вам или Джо Байдену", — добавил второй."Как ты еще смеешь пытаться подлизываться к нам", — написал еще один пользователь."Ты постоянно находишься за пределами Украины в окружении своих друзей и союзников. Наверняка кто-то может выделить сто долларов, чтобы купить тебе новую одежду, или даже 200 долларов на дешевый костюм", — сыронизировал читатель."Оставьте нас в покое, нам все равно, что вы там говорите", — подытожили комментаторы.
https://ria.ru/20230529/vsu-1874918629.html
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в мире, украина, владимир зеленский, джо байден, twitter
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Twitter
Зеленского поставили на место после поздравления США словами об Украине

Пользователи Twitter осудили Зеленского после слов о победе Украины в День поминовения

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Американские пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его поздравление с Днем поминовения.
Глава киевского режима выразил благодарность американским военным, "чья сила превратилась в силу свободы", "которым было суждено показать всему миру, что свобода всегда будет ярко сиять на холме". Он также заявил, что "победа украинских воинов заставит этот свет сиять ярче".
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"Зеленский — поджигатель войны и тиран. Он объявил вне закона политическую оппозицию, цензурирует украинские СМИ и является союзником нацистов. Он не имеет права говорить о Дне поминовения", — отметил комментатор.
"Не могу решить, кому я больше не доверяю. Вам или Джо Байдену", — добавил второй.
«
"Как ты еще смеешь пытаться подлизываться к нам", — написал еще один пользователь.
"Ты постоянно находишься за пределами Украины в окружении своих друзей и союзников. Наверняка кто-то может выделить сто долларов, чтобы купить тебе новую одежду, или даже 200 долларов на дешевый костюм", — сыронизировал читатель.
"Оставьте нас в покое, нам все равно, что вы там говорите", — подытожили комментаторы.
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