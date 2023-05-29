https://ria.ru/20230529/zelenskiy-1874928322.html

Зеленского поставили на место после поздравления США словами об Украине

Зеленского поставили на место после поздравления США словами об Украине - РИА Новости, 29.05.2023

Зеленского поставили на место после поздравления США словами об Украине

Американские пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его поздравление с Днем поминовения. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T20:45

2023-05-29T20:45

2023-05-29T21:08

в мире

украина

владимир зеленский

джо байден

twitter

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Американские пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его поздравление с Днем поминовения.Глава киевского режима выразил благодарность американским военным, "чья сила превратилась в силу свободы", "которым было суждено показать всему миру, что свобода всегда будет ярко сиять на холме". Он также заявил, что "победа украинских воинов заставит этот свет сиять ярче"."Зеленский — поджигатель войны и тиран. Он объявил вне закона политическую оппозицию, цензурирует украинские СМИ и является союзником нацистов. Он не имеет права говорить о Дне поминовения", — отметил комментатор."Не могу решить, кому я больше не доверяю. Вам или Джо Байдену", — добавил второй."Как ты еще смеешь пытаться подлизываться к нам", — написал еще один пользователь."Ты постоянно находишься за пределами Украины в окружении своих друзей и союзников. Наверняка кто-то может выделить сто долларов, чтобы купить тебе новую одежду, или даже 200 долларов на дешевый костюм", — сыронизировал читатель."Оставьте нас в покое, нам все равно, что вы там говорите", — подытожили комментаторы.

https://ria.ru/20230529/vsu-1874918629.html

https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html

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в мире, украина, владимир зеленский, джо байден, twitter