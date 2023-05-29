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Стало известно, что Путин написал в переданной Токаеву записке - РИА Новости, 29.05.2023
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13:28 29.05.2023 (обновлено: 15:42 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/zapiska-1874809732.html
Стало известно, что Путин написал в переданной Токаеву записке
Стало известно, что Путин написал в переданной Токаеву записке - РИА Новости, 29.05.2023
Стало известно, что Путин написал в переданной Токаеву записке
Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай рассказал РИА Новости, о чем говорилось в записке, которую Владимир Путин передал казахстанскому коллеге... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:28
2023-05-29T15:42
казахстан
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
евразийский экономический союз
экономика
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АСТАНА, 29 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай рассказал РИА Новости, о чем говорилось в записке, которую Владимир Путин передал казахстанскому коллеге на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Журналисты обратили внимание на то, что Путин написал Токаеву записку, а тот прочел ее и кивнул в ответ. Затем сам Токаев написал записку для членов казахстанской делегации. &quot;В данной записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе. Речь шла о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам&quot;, — сказал Желдибай.По его словам, российское правительство считает, что товары, имеющие пункт назначения на территории Казахстана, могут пользоваться льготным тарифом, а к товарам, которые следуют транзитом по территории России, должны применяться экспортные тарифы.Токаев, добавил пресс-секретарь, передал с запиской поручение правительству Казахстана продолжить переговоры по этому вопросу на основе принципов договора о создании ЕАЭС от 2015 года.
https://ria.ru/20230529/kazakhstan-1874794084.html
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казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, экономика
Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Евразийский экономический союз, Экономика
Стало известно, что Путин написал в переданной Токаеву записке

Пресс-секретарь главы Казахстана: Путин в записке Токаеву ответил на вопрос о перевозках

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций стран — членов Евразийского экономического союза
Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций стран — членов Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций стран — членов Евразийского экономического союза
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АСТАНА, 29 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай рассказал РИА Новости, о чем говорилось в записке, которую Владимир Путин передал казахстанскому коллеге на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Журналисты обратили внимание на то, что Путин написал Токаеву записку, а тот прочел ее и кивнул в ответ. Затем сам Токаев написал записку для членов казахстанской делегации.
«

"В данной записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе. Речь шла о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам", — сказал Желдибай.

По его словам, российское правительство считает, что товары, имеющие пункт назначения на территории Казахстана, могут пользоваться льготным тарифом, а к товарам, которые следуют транзитом по территории России, должны применяться экспортные тарифы.
Токаев, добавил пресс-секретарь, передал с запиской поручение правительству Казахстана продолжить переговоры по этому вопросу на основе принципов договора о создании ЕАЭС от 2015 года.
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