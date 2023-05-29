https://ria.ru/20230529/zapiska-1874809732.html

Стало известно, что Путин написал в переданной Токаеву записке

Стало известно, что Путин написал в переданной Токаеву записке - РИА Новости, 29.05.2023

Стало известно, что Путин написал в переданной Токаеву записке

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай рассказал РИА Новости, о чем говорилось в записке, которую Владимир Путин передал казахстанскому коллеге... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T13:28

2023-05-29T13:28

2023-05-29T15:42

казахстан

россия

владимир путин

касым-жомарт токаев

евразийский экономический союз

экономика

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АСТАНА, 29 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай рассказал РИА Новости, о чем говорилось в записке, которую Владимир Путин передал казахстанскому коллеге на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Журналисты обратили внимание на то, что Путин написал Токаеву записку, а тот прочел ее и кивнул в ответ. Затем сам Токаев написал записку для членов казахстанской делегации. "В данной записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе. Речь шла о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам", — сказал Желдибай.По его словам, российское правительство считает, что товары, имеющие пункт назначения на территории Казахстана, могут пользоваться льготным тарифом, а к товарам, которые следуют транзитом по территории России, должны применяться экспортные тарифы.Токаев, добавил пресс-секретарь, передал с запиской поручение правительству Казахстана продолжить переговоры по этому вопросу на основе принципов договора о создании ЕАЭС от 2015 года.

https://ria.ru/20230529/kazakhstan-1874794084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, экономика