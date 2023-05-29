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Путин подписал закон о досрочном отзыве сенатора регионом - РИА Новости, 29.05.2023
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13:08 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/zakon-1874805850.html
Путин подписал закон о досрочном отзыве сенатора регионом
Путин подписал закон о досрочном отзыве сенатора регионом - РИА Новости, 29.05.2023
Путин подписал закон о досрочном отзыве сенатора регионом
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности досрочного отзыва сенатора органом власти субъекта, наделившего парламентария такими полномочиями... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:08
2023-05-29T13:08
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности досрочного отзыва сенатора органом власти субъекта, наделившего парламентария такими полномочиями. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Сенатор Российской Федерации - представитель от субъекта Российской Федерации может быть отозван до истечения срока полномочий решением Совета Федерации по представлению органа государственной власти субъекта Российской Федерации, принявшего решение о наделении его полномочиями сенатора Российской Федерации", - говорится в законе. Представление об отзыве не может быть внесено в течение года после назначения сенатора или менее чем за 3 месяца до окончания срока полномочий парламентария. При отклонении Советом Федерации данного представления орган, внёсший представление, может повторно его внести не ранее чем через полгода после отклонения. На заседании конституционного комитета СФ поясняли, что критерии мотивации досрочного отзыва парламентария не были установлены специально, потому что если не идёт речь о том, что человек нарушил закон, то речь идет о политической ответственности. По федеральному закону "О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания РФ" в случае, если должность губернатора выборная, то кандидат на эту должность также представляет в избирательную комиссию три кандидатуры, одна из которых в случае избрания губернатора будет наделена полномочиями сенатора РФ – представителя от исполнительного органа власти субъекта. В комитете также поясняли, что кандидатура сенатора, которого предложат вместо отозванного, будет из той же изначальной тройки.
https://ria.ru/20230529/vybory-1874788966.html
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россия, политика, совет федерации рф
Россия, Политика, Совет Федерации РФ
Путин подписал закон о досрочном отзыве сенатора регионом

Путин подписал закон о возможности досрочного отзыва сенатора органом власти субъекта

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности досрочного отзыва сенатора органом власти субъекта, наделившего парламентария такими полномочиями. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Сенатор Российской Федерации - представитель от субъекта Российской Федерации может быть отозван до истечения срока полномочий решением Совета Федерации по представлению органа государственной власти субъекта Российской Федерации, принявшего решение о наделении его полномочиями сенатора Российской Федерации", - говорится в законе.
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Представление об отзыве не может быть внесено в течение года после назначения сенатора или менее чем за 3 месяца до окончания срока полномочий парламентария. При отклонении Советом Федерации данного представления орган, внёсший представление, может повторно его внести не ранее чем через полгода после отклонения.
На заседании конституционного комитета СФ поясняли, что критерии мотивации досрочного отзыва парламентария не были установлены специально, потому что если не идёт речь о том, что человек нарушил закон, то речь идет о политической ответственности.
По федеральному закону "О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания РФ" в случае, если должность губернатора выборная, то кандидат на эту должность также представляет в избирательную комиссию три кандидатуры, одна из которых в случае избрания губернатора будет наделена полномочиями сенатора РФ – представителя от исполнительного органа власти субъекта.
В комитете также поясняли, что кандидатура сенатора, которого предложат вместо отозванного, будет из той же изначальной тройки.
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