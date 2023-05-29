https://ria.ru/20230529/zakon-1874805850.html

Путин подписал закон о досрочном отзыве сенатора регионом

Путин подписал закон о досрочном отзыве сенатора регионом - РИА Новости, 29.05.2023

Путин подписал закон о досрочном отзыве сенатора регионом

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности досрочного отзыва сенатора органом власти субъекта, наделившего парламентария такими полномочиями... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T13:08

2023-05-29T13:08

2023-05-29T13:08

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политика

совет федерации рф

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности досрочного отзыва сенатора органом власти субъекта, наделившего парламентария такими полномочиями. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Сенатор Российской Федерации - представитель от субъекта Российской Федерации может быть отозван до истечения срока полномочий решением Совета Федерации по представлению органа государственной власти субъекта Российской Федерации, принявшего решение о наделении его полномочиями сенатора Российской Федерации", - говорится в законе. Представление об отзыве не может быть внесено в течение года после назначения сенатора или менее чем за 3 месяца до окончания срока полномочий парламентария. При отклонении Советом Федерации данного представления орган, внёсший представление, может повторно его внести не ранее чем через полгода после отклонения. На заседании конституционного комитета СФ поясняли, что критерии мотивации досрочного отзыва парламентария не были установлены специально, потому что если не идёт речь о том, что человек нарушил закон, то речь идет о политической ответственности. По федеральному закону "О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания РФ" в случае, если должность губернатора выборная, то кандидат на эту должность также представляет в избирательную комиссию три кандидатуры, одна из которых в случае избрания губернатора будет наделена полномочиями сенатора РФ – представителя от исполнительного органа власти субъекта. В комитете также поясняли, что кандидатура сенатора, которого предложат вместо отозванного, будет из той же изначальной тройки.

https://ria.ru/20230529/vybory-1874788966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, совет федерации рф