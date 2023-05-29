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Наблюдатели ОБСЕ рассказали о президентских выборах в Турции - РИА Новости, 29.05.2023
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15:41 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/vybory-1874861711.html
Наблюдатели ОБСЕ рассказали о президентских выборах в Турции
Наблюдатели ОБСЕ рассказали о президентских выборах в Турции - РИА Новости, 29.05.2023
Наблюдатели ОБСЕ рассказали о президентских выборах в Турции
Наблюдатели от ОБСЕ считают, что президентские выборы в Турции дали гражданам выбор между настоящими альтернативными кандидатами, которые могли "свободно... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:41
2023-05-29T15:41
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
обсе
президентские выборы в турции
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ПАРИЖ, 29 мая – РИА Новости. Наблюдатели от ОБСЕ считают, что президентские выборы в Турции дали гражданам выбор между настоящими альтернативными кандидатами, которые могли "свободно конкурировать", сообщила глава делегации от парламентской ассамблеи ОБСЕ Фарах Карими. Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил почти 48% голосов, заявил ранее глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. "Президентские выборы 28 мая предложили избирателям выбор между настоящими политическими альтернативами. Явка была высокой", - заявила Карими на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте ОБСЕ. Она отметила, что кандидаты "могли свободно конкурировать". Наблюдатели от ОБСЕ при этом осудили предвзятое освещение выборов в турецких СМИ.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, обсе, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, ОБСЕ, Президентские выборы в Турции
Наблюдатели ОБСЕ рассказали о президентских выборах в Турции

ОБСЕ: выборы президента в Турции дали гражданам выбор между альтернативными кандидатами

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭкран с предварительными итогами голосования во втором туре президентских выборов в Турции
Экран с предварительными итогами голосования во втором туре президентских выборов в Турции - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Экран с предварительными итогами голосования во втором туре президентских выборов в Турции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 мая – РИА Новости. Наблюдатели от ОБСЕ считают, что президентские выборы в Турции дали гражданам выбор между настоящими альтернативными кандидатами, которые могли "свободно конкурировать", сообщила глава делегации от парламентской ассамблеи ОБСЕ Фарах Карими.
Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил почти 48% голосов, заявил ранее глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
"Президентские выборы 28 мая предложили избирателям выбор между настоящими политическими альтернативами. Явка была высокой", - заявила Карими на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте ОБСЕ.
Она отметила, что кандидаты "могли свободно конкурировать".
Наблюдатели от ОБСЕ при этом осудили предвзятое освещение выборов в турецких СМИ.
"Победитель — сама наша нация": итоги президентских выборов в Турции
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52 процентов. Его отрыв от соперника Кемаля Кылычдароглу превысил два миллиона голосов.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и супруга президента Турции Эмине Эрдоган на площади у Президентского дворца в Анкаре

Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52 процентов. Его отрыв от соперника Кемаля Кылычдароглу превысил два миллиона голосов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Как только стали известны предварительные итоги, на пути к офису правящей партии в Стамбуле образовалась пробка: люди ехали и шли отмечать победу своего кандидата.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на площади у Президентского дворца в Анкаре

Как только стали известны предварительные итоги, на пути к офису правящей партии в Стамбуле образовалась пробка: люди ехали и шли отмечать победу своего кандидата.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 13
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Водители оглушительно сигналили, из машин доносилась музыка, на многих автомобилях развевались национальные флаги.

Сторонницы действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с флагом перед офисом правящей Партии справедливости и развития (AK parti) в Стамбуле

Водители оглушительно сигналили, из машин доносилась музыка, на многих автомобилях развевались национальные флаги.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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3 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Эрдоган вышел к собравшимся в стамбульском районе Ускюдар и начал выступление с песни, чем вызвал восторженную реакцию публики.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре

Эрдоган вышел к собравшимся в стамбульском районе Ускюдар и начал выступление с песни, чем вызвал восторженную реакцию публики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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4 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Затем турецкий лидер заявил о своей победе, о том, что выборы состоялись и стали праздником демократии.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на площади у Президентского дворца в Анкаре

Затем турецкий лидер заявил о своей победе, о том, что выборы состоялись и стали праздником демократии.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

"Этот результат, который является волей нашей нации. <…> Но мы не единственные победители: Турция — победитель. Победитель — сама наша нация со всеми ее сегментами", — сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре

"Этот результат, который является волей нашей нации. <…> Но мы не единственные победители: Турция — победитель. Победитель — сама наша нация со всеми ее сегментами", — сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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6 из 13
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Президент поблагодарил сограждан, "которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего — своего и своих детей".

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе во втором туре президентских выборов в Турции на одной из улиц в Стамбуле

Президент поблагодарил сограждан, "которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего — своего и своих детей".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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7 из 13
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

После победы во втором туре президентских выборов Эрдоган заявил о начале "столетия Турции".

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе во втором туре президентских выборов в Турции на площади Таксим в Стамбуле

После победы во втором туре президентских выборов Эрдоган заявил о начале "столетия Турции".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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8 из 13
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе во втором туре президентских выборов в Турции на одной из улиц в Стамбуле

Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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9 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

По мнению экспертов, выборы в Турции решают судьбу будущего страны, которая сегодня динамично развивается и входит в мировую двадцатку по объему ВВП.

Сторонники действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана у президентского дворца в Анкаре радуются предварительным итогам второго тура президентских выборов в Турции

По мнению экспертов, выборы в Турции решают судьбу будущего страны, которая сегодня динамично развивается и входит в мировую двадцатку по объему ВВП.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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10 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Личные качества и харизма Эрдогана сыграли не последнюю роль в том, какой стала Турция, говорят аналитики.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на одной из улиц в Анкаре

Личные качества и харизма Эрдогана сыграли не последнюю роль в том, какой стала Турция, говорят аналитики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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11 из 13
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Эрдоган переизбирается президентом во второй раз. Он занял этот пост в 2014 году и сохранил его за собой в 2018-м.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле

Эрдоган переизбирается президентом во второй раз. Он занял этот пост в 2014 году и сохранил его за собой в 2018-м.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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12 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Эрдогана поздравили с победой многие мировые лидеры. Среди них — президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Венесуэлы, Сербии, Венгрии и Узбекистана, а также эмир Катара.

Сторонники действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана у президентского дворца в Анкаре радуются предварительным итогам второго тура президентских выборов в Турции

Эрдогана поздравили с победой многие мировые лидеры. Среди них — президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Венесуэлы, Сербии, Венгрии и Узбекистана, а также эмир Катара.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 13

Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52 процентов. Его отрыв от соперника Кемаля Кылычдароглу превысил два миллиона голосов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 13

Как только стали известны предварительные итоги, на пути к офису правящей партии в Стамбуле образовалась пробка: люди ехали и шли отмечать победу своего кандидата.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 13

Водители оглушительно сигналили, из машин доносилась музыка, на многих автомобилях развевались национальные флаги.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 13

Эрдоган вышел к собравшимся в стамбульском районе Ускюдар и начал выступление с песни, чем вызвал восторженную реакцию публики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 13

Затем турецкий лидер заявил о своей победе, о том, что выборы состоялись и стали праздником демократии.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 13

"Этот результат, который является волей нашей нации. <…> Но мы не единственные победители: Турция — победитель. Победитель — сама наша нация со всеми ее сегментами", — сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 13

Президент поблагодарил сограждан, "которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего — своего и своих детей".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
7 из 13

После победы во втором туре президентских выборов Эрдоган заявил о начале "столетия Турции".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
8 из 13

Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
9 из 13

По мнению экспертов, выборы в Турции решают судьбу будущего страны, которая сегодня динамично развивается и входит в мировую двадцатку по объему ВВП.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
10 из 13

Личные качества и харизма Эрдогана сыграли не последнюю роль в том, какой стала Турция, говорят аналитики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 13

Эрдоган переизбирается президентом во второй раз. Он занял этот пост в 2014 году и сохранил его за собой в 2018-м.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
12 из 13

Эрдогана поздравили с победой многие мировые лидеры. Среди них — президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Венесуэлы, Сербии, Венгрии и Узбекистана, а также эмир Катара.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуОБСЕПрезидентские выборы в Турции
 
 
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