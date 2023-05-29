https://ria.ru/20230529/vsu-1874918629.html
Генерал ВСУ назвал города, с которыми Украине нужно скоро попрощаться
Генерал ВСУ назвал города, с которыми Украине нужно скоро попрощаться - РИА Новости, 29.05.2023
Генерал ВСУ назвал города, с которыми Украине нужно скоро попрощаться
Стремление Владимира Зеленского начать контрнаступление вместо укрепления обороны Украины приведет к новым территориальным потерям киевских властей, заявил... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T19:33
2023-05-29T19:33
2023-05-29T21:57
в мире
артемовск
украина
киев
сергей кривонос
владимир зеленский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Стремление Владимира Зеленского начать контрнаступление вместо укрепления обороны Украины приведет к новым территориальным потерям киевских властей, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой".Военный назвал более чем вероятным дальнейшее продвижение российских войск, отметив, что вскоре такие города, как Славянск и Краматорск, могут перейти под их контроль."Мы постоянно говорим о наступлении наших войск и ожидаем его, но при этом надо понимать, что важно готовиться к следующему наступлению (со стороны Москвы. — Прим. ред.), — указал Кривонос.По словам генерала, Россия обладает необходимыми ресурсами и боеприпасами, чтобы продолжить продвижение за линию Артемовска. В это время ВСУ столкнулись с довольно сложной ситуацией из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, что сковывает их возможности, подытожил он.
https://ria.ru/20230529/obstanovka-1874405152.html
артемовск
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Генерал ВСУ назвал города, с которыми Украине нужно скоро попрощаться
Генерал ВСУ Кривонос: готовящийся к наступлению Киев может потерять Славянск и Краматорск