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Генерал ВСУ назвал города, с которыми Украине нужно скоро попрощаться - РИА Новости, 29.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 29.05.2023 (обновлено: 21:57 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/vsu-1874918629.html
Генерал ВСУ назвал города, с которыми Украине нужно скоро попрощаться
Генерал ВСУ назвал города, с которыми Украине нужно скоро попрощаться - РИА Новости, 29.05.2023
Генерал ВСУ назвал города, с которыми Украине нужно скоро попрощаться
Стремление Владимира Зеленского начать контрнаступление вместо укрепления обороны Украины приведет к новым территориальным потерям киевских властей, заявил... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T19:33
2023-05-29T21:57
в мире
артемовск
украина
киев
сергей кривонос
владимир зеленский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Стремление Владимира Зеленского начать контрнаступление вместо укрепления обороны Украины приведет к новым территориальным потерям киевских властей, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой".Военный назвал более чем вероятным дальнейшее продвижение российских войск, отметив, что вскоре такие города, как Славянск и Краматорск, могут перейти под их контроль.&quot;Мы постоянно говорим о наступлении наших войск и ожидаем его, но при этом надо понимать, что важно готовиться к следующему наступлению (со стороны Москвы. — Прим. ред.), — указал Кривонос.По словам генерала, Россия обладает необходимыми ресурсами и боеприпасами, чтобы продолжить продвижение за линию Артемовска. В это время ВСУ столкнулись с довольно сложной ситуацией из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, что сковывает их возможности, подытожил он.
https://ria.ru/20230529/obstanovka-1874405152.html
артемовск
украина
киев
славянск
краматорск
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в мире, артемовск, украина, киев, сергей кривонос, владимир зеленский, вооруженные силы украины, славянск, краматорск
В мире, Артемовск, Украина, Киев, Сергей Кривонос, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Славянск, Краматорск
Генерал ВСУ назвал города, с которыми Украине нужно скоро попрощаться

Генерал ВСУ Кривонос: готовящийся к наступлению Киев может потерять Славянск и Краматорск

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Российские военнослужащие в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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Российские военнослужащие в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Стремление Владимира Зеленского начать контрнаступление вместо укрепления обороны Украины приведет к новым территориальным потерям киевских властей, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой".
Военный назвал более чем вероятным дальнейшее продвижение российских войск, отметив, что вскоре такие города, как Славянск и Краматорск, могут перейти под их контроль.
«

"Мы постоянно говорим о наступлении наших войск и ожидаем его, но при этом надо понимать, что важно готовиться к следующему наступлению (со стороны Москвы. — Прим. ред.), — указал Кривонос.

По словам генерала, Россия обладает необходимыми ресурсами и боеприпасами, чтобы продолжить продвижение за линию Артемовска. В это время ВСУ столкнулись с довольно сложной ситуацией из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, что сковывает их возможности, подытожил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскУкраинаКиевСергей КривоносВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСлавянскКраматорск
 
 
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