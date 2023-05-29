https://ria.ru/20230529/vsu-1874918629.html

Генерал ВСУ назвал города, с которыми Украине нужно скоро попрощаться

Генерал ВСУ назвал города, с которыми Украине нужно скоро попрощаться - РИА Новости, 29.05.2023

Генерал ВСУ назвал города, с которыми Украине нужно скоро попрощаться

Стремление Владимира Зеленского начать контрнаступление вместо укрепления обороны Украины приведет к новым территориальным потерям киевских властей, заявил... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T19:33

2023-05-29T19:33

2023-05-29T21:57

в мире

артемовск

украина

киев

сергей кривонос

владимир зеленский

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874839272_0:34:1776:1033_1920x0_80_0_0_e40419dc06ff030d8bb34bfedc326ae3.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Стремление Владимира Зеленского начать контрнаступление вместо укрепления обороны Украины приведет к новым территориальным потерям киевских властей, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой".Военный назвал более чем вероятным дальнейшее продвижение российских войск, отметив, что вскоре такие города, как Славянск и Краматорск, могут перейти под их контроль."Мы постоянно говорим о наступлении наших войск и ожидаем его, но при этом надо понимать, что важно готовиться к следующему наступлению (со стороны Москвы. — Прим. ред.), — указал Кривонос.По словам генерала, Россия обладает необходимыми ресурсами и боеприпасами, чтобы продолжить продвижение за линию Артемовска. В это время ВСУ столкнулись с довольно сложной ситуацией из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, что сковывает их возможности, подытожил он.

https://ria.ru/20230529/obstanovka-1874405152.html

артемовск

украина

киев

славянск

краматорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, артемовск, украина, киев, сергей кривонос, владимир зеленский, вооруженные силы украины, славянск, краматорск