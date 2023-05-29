https://ria.ru/20230529/vstrecha-1874804092.html
В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Эрдогана
В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Эрдогана - РИА Новости, 29.05.2023
В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ближайших перспектив встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:59
2023-05-29T12:59
2023-05-29T13:09
россия
турция
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ближайших перспектив встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет, но в какой-то перспективе она обязательно состоится. "Так или иначе, в какой-то перспективе тоже обязательно состоится, но пока каких-то прикидок по времени нет", - сказал Песков. Кроме того, он отметил, что Путин пока не получал приглашения на инаугурацию переизбранного президента Турции."Нам неизвестно, что там предусмотрена в Турции инаугурация с участием зарубежных глав государств. Там нет такой практики, если мы правильно понимаем... Мы дождемся. Пока нет приглашения", - сказал Песков.Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
https://ria.ru/20230529/erdogan-1874791888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, турция, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
Россия, Турция, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Эрдогана
Песков заявил, что ближайших перспектив встречи Путина и Эрдогана пока нет
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ближайших перспектив встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет, но в какой-то перспективе она обязательно состоится.
"Так или иначе, в какой-то перспективе тоже обязательно состоится, но пока каких-то прикидок по времени нет", - сказал Песков.
Кроме того, он отметил, что Путин пока не получал приглашения на инаугурацию переизбранного президента Турции.
"Нам неизвестно, что там предусмотрена в Турции инаугурация с участием зарубежных глав государств. Там нет такой практики, если мы правильно понимаем... Мы дождемся. Пока нет приглашения", - сказал Песков.
Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
Источник сообщил, что Эрдоган нацелен на быстрое формирование правительства