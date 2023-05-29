https://ria.ru/20230529/vstrecha-1874804092.html

В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Эрдогана

В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Эрдогана - РИА Новости, 29.05.2023

В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ближайших перспектив встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T12:59

2023-05-29T12:59

2023-05-29T13:09

россия

турция

дмитрий песков

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ближайших перспектив встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет, но в какой-то перспективе она обязательно состоится. "Так или иначе, в какой-то перспективе тоже обязательно состоится, но пока каких-то прикидок по времени нет", - сказал Песков. Кроме того, он отметил, что Путин пока не получал приглашения на инаугурацию переизбранного президента Турции."Нам неизвестно, что там предусмотрена в Турции инаугурация с участием зарубежных глав государств. Там нет такой практики, если мы правильно понимаем... Мы дождемся. Пока нет приглашения", - сказал Песков.Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.

https://ria.ru/20230529/erdogan-1874791888.html

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Екатерина Зайцева

россия, турция, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, владимир путин