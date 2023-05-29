https://ria.ru/20230529/vstrecha-1874801207.html

В Кремле прокомментировали перспективу разговора Путина и Эрдогана

В Кремле прокомментировали перспективу разговора Путина и Эрдогана - РИА Новости, 29.05.2023

В Кремле прокомментировали перспективу разговора Путина и Эрдогана

Телефонный разговор Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом может состояться в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T12:48

2023-05-29T12:48

2023-05-29T13:28

политика

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Телефонный разговор Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом может состояться в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня."Нет, в настоящий момент пока в графике нет, но я еще раз повторяю, с президентом Турции телефонные разговоры согласовываются максимально оперативно и, конечно, можно с большой долей уверенности сказать, что в ближайшее время такой разговор состоится", - сказал Песков.Ранее появились сообщения о том, что Эрдоган планирует телефонный разговор с президентом США Джо Байденом в понедельник, также в планах разговор с Путиным.

https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874752239.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган