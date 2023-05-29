Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали перспективу разговора Путина и Эрдогана - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 29.05.2023 (обновлено: 13:28 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/vstrecha-1874801207.html
В Кремле прокомментировали перспективу разговора Путина и Эрдогана
В Кремле прокомментировали перспективу разговора Путина и Эрдогана - РИА Новости, 29.05.2023
В Кремле прокомментировали перспективу разговора Путина и Эрдогана
Телефонный разговор Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом может состояться в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:48
2023-05-29T13:28
политика
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823705054_0:0:2986:1681_1920x0_80_0_0_45a26723a8a86164dcf622dc7108331b.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Телефонный разговор Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом может состояться в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня."Нет, в настоящий момент пока в графике нет, но я еще раз повторяю, с президентом Турции телефонные разговоры согласовываются максимально оперативно и, конечно, можно с большой долей уверенности сказать, что в ближайшее время такой разговор состоится", - сказал Песков.Ранее появились сообщения о том, что Эрдоган планирует телефонный разговор с президентом США Джо Байденом в понедельник, также в планах разговор с Путиным.
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874752239.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823705054_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_22e6043eb834136de4c90f8a920b7c40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Политика, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
В Кремле прокомментировали перспективу разговора Путина и Эрдогана

Песков допустил телефонный разговор Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в ближайшее время

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Телефонный разговор Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом может состояться в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
"Нет, в настоящий момент пока в графике нет, но я еще раз повторяю, с президентом Турции телефонные разговоры согласовываются максимально оперативно и, конечно, можно с большой долей уверенности сказать, что в ближайшее время такой разговор состоится", - сказал Песков.
Ранее появились сообщения о том, что Эрдоган планирует телефонный разговор с президентом США Джо Байденом в понедельник, также в планах разговор с Путиным.
Эрдоган выступает перед своими сторонниками после победы во втором туре выборов президента Турции. 28 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Эрдоган продолжит посреднические усилия по Украине, сообщил источник
Вчера, 10:00
 
ПолитикаВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала