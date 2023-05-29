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В Кремле прокомментировали перспективу разговора Путина и Эрдогана
В Кремле прокомментировали перспективу разговора Путина и Эрдогана - РИА Новости, 29.05.2023
В Кремле прокомментировали перспективу разговора Путина и Эрдогана
Телефонный разговор Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом может состояться в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:48
2023-05-29T12:48
2023-05-29T13:28
политика
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Телефонный разговор Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом может состояться в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня."Нет, в настоящий момент пока в графике нет, но я еще раз повторяю, с президентом Турции телефонные разговоры согласовываются максимально оперативно и, конечно, можно с большой долей уверенности сказать, что в ближайшее время такой разговор состоится", - сказал Песков.Ранее появились сообщения о том, что Эрдоган планирует телефонный разговор с президентом США Джо Байденом в понедельник, также в планах разговор с Путиным.
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874752239.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Политика, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
В Кремле прокомментировали перспективу разговора Путина и Эрдогана
Песков допустил телефонный разговор Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в ближайшее время
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Телефонный разговор Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом может состояться в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
"Нет, в настоящий момент пока в графике нет, но я еще раз повторяю, с президентом Турции телефонные разговоры согласовываются максимально оперативно и, конечно, можно с большой долей уверенности сказать, что в ближайшее время такой разговор состоится", - сказал Песков.
Ранее появились сообщения о том, что Эрдоган планирует телефонный разговор с президентом США Джо Байденом
в понедельник, также в планах разговор с Путиным.
Эрдоган продолжит посреднические усилия по Украине, сообщил источник