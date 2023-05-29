https://ria.ru/20230529/vrachi-1874852585.html

Росздравнадзор опроверг сообщения об изменении состава общественного совета

Росздравнадзор опроверг сообщения об изменении состава общественного совета - РИА Новости, 29.05.2023

Росздравнадзор опроверг сообщения об изменении состава общественного совета

Информация о сокращении числа представителей общественных организаций и увеличении количества главных врачей в составе общественного совета по защите прав... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T15:08

2023-05-29T15:08

2023-05-29T15:09

общество

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Информация о сокращении числа представителей общественных организаций и увеличении количества главных врачей в составе общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре по Москве и Московской области не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в новый состав совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре по Москве и Московской области вошло большое количество главных врачей больниц, а число представителей общественных организаций, напротив, сократилось с 16 до трех человек. "Росздравнадзор запросил информацию у Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области по поводу состава общественного совета по защите прав пациентов. По данным Территориального органа, ситуация, описанная в статье, не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин в беседе с РИА Новости также опроверг данную информацию. В настоящее время в составе Совета представителей общественных организаций более 50%, что соответствует положению о Совете, отмечается в ответе Росздравнадзора.

https://ria.ru/20230503/psikhiatriya-1869247995.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)