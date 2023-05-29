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Росздравнадзор опроверг сообщения об изменении состава общественного совета - РИА Новости, 29.05.2023
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15:08 29.05.2023 (обновлено: 15:09 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/vrachi-1874852585.html
Росздравнадзор опроверг сообщения об изменении состава общественного совета
Росздравнадзор опроверг сообщения об изменении состава общественного совета - РИА Новости, 29.05.2023
Росздравнадзор опроверг сообщения об изменении состава общественного совета
Информация о сокращении числа представителей общественных организаций и увеличении количества главных врачей в составе общественного совета по защите прав... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:08
2023-05-29T15:09
общество
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Информация о сокращении числа представителей общественных организаций и увеличении количества главных врачей в составе общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре по Москве и Московской области не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в новый состав совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре по Москве и Московской области вошло большое количество главных врачей больниц, а число представителей общественных организаций, напротив, сократилось с 16 до трех человек. "Росздравнадзор запросил информацию у Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области по поводу состава общественного совета по защите прав пациентов. По данным Территориального органа, ситуация, описанная в статье, не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин в беседе с РИА Новости также опроверг данную информацию. В настоящее время в составе Совета представителей общественных организаций более 50%, что соответствует положению о Совете, отмечается в ответе Росздравнадзора.
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москва
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Ольга Фомченкова
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общество, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор опроверг сообщения об изменении состава общественного совета

Росздравнадзор опроверг данные о большом числе главврачей в общественном совете ведомства

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВрач в инфекционном отделении больницы
Врач в инфекционном отделении больницы - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Врач в инфекционном отделении больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Информация о сокращении числа представителей общественных организаций и увеличении количества главных врачей в составе общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре по Москве и Московской области не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в новый состав совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре по Москве и Московской области вошло большое количество главных врачей больниц, а число представителей общественных организаций, напротив, сократилось с 16 до трех человек.
«
"Росздравнадзор запросил информацию у Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области по поводу состава общественного совета по защите прав пациентов. По данным Территориального органа, ситуация, описанная в статье, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин в беседе с РИА Новости также опроверг данную информацию.
В настоящее время в составе Совета представителей общественных организаций более 50%, что соответствует положению о Совете, отмечается в ответе Росздравнадзора.
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