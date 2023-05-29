https://ria.ru/20230529/ukraina-1874749640.html
Британцы испугались ответа России на планы поставить F-16 Украине
Британцы испугались ответа России на планы поставить F-16 Украине - РИА Новости, 29.05.2023
Британцы испугались ответа России на планы поставить F-16 Украине
Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали страны Запада за поддержку плана поставок истребителей F-16 на Украину. Глава МИД России Сергей Лавров... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T09:37
2023-05-29T09:37
2023-05-29T09:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей лавров
джо байден
великобритания
нато
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали страны Запада за поддержку плана поставок истребителей F-16 на Украину. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Великобритания и США "играют с огнем", поощряя передачу такого вооружения киевскому режиму. "Он абсолютно прав. Великобритания и НАТО ведут опасную игру, отправляя военную технику, когда это не наш конфликт. Единственный выход - мир", — написал один из комментаторов. "Русские побеждают, потому что даже США сейчас говорят о замороженном конфликте, где они хотят превратить Украину в европейскую Корею. Однако Путин этого не допустит", — поддержал Cluedo."Как только до медленно обучающихся в Британии и Америке дойдет, что Россия выиграла этот конфликт, Украина будет полностью исключена из новостей", — отметил UnholyRacket."США начали этот конфликт, а теперь со своей жалкой собачкой, Великобританией, нагнетают его до такой степени, что это может привести к глобальному ядерному конфликту", — поделился мнением Wagman1."Мы играем с огнем. Мы рискуем быть втянутыми в Третью мировую войну, и это не стоит того, чтобы рисковать", — заключили читатели. На недавнем саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон и союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты ВСУ и в каком количестве.
https://ria.ru/20230529/obstanovka-1874405152.html
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Британцы испугались ответа России на планы поставить F-16 Украине
Читатели Daily Mail испугались ответа России на планы Запада поставить F-16 Украине