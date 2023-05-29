https://ria.ru/20230529/udar-1874828939.html
ВС России ударили по украинским аэродромам высокоточным оружием
ВС России ударили по украинским аэродромам высокоточным оружием - РИА Новости, 29.05.2023
ВС России ударили по украинским аэродромам высокоточным оружием
Российские войска ночью нанесли ракетный удар по украинским аэродромам, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:17
2023-05-29T14:17
2023-05-29T18:52
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли ракетный удар по украинским аэродромам, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены", — уточнили в ведомстве.Российским военным удалось поразить командные пункты, радиолокационные посты, авиационную технику, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ.В министерстве уточнили, что для группового удара использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования.За минувшие сутки Киев понес наибольшие потери на Донецком направлении. Российские бойцы уничтожили:На Купянском направлении противник потерял до 65 бойцов, на Краснолиманском — до 50 военных, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях — до 140 человек, на Херсонском — до 20 военнослужащих.Кроме того, силы ПВО сумели перехватить три крылатые ракеты Storm Shadow, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбить 14 украинских беспилотников.
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Минобороны о ракетном ударе по украинским аэродромам
Минобороны о ракетном ударе по украинским аэродромам
2023-05-29T14:17
true
PT4M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Киев
ВС России ударили по украинским аэродромам высокоточным оружием
Минобороны сообщило об уничтожении ВС России военных объектов на украинских аэродромах