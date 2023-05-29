Что пишут западные СМИ об итогах выборов в Турции

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. "Непотопляемый" и "неустранимый" - такими эпитетами описывают европейские СМИ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, победившего во втором туре выборов. Издания отмечают, что он удержался у власти, несмотря на инфляцию и последствия разрушительного землетрясения. В то же время ряд СМИ назвали победу Эрдогана "плохой новостью" для Европы. По их мнению, Турция будет просить у Евросоюза деньги для выхода из экономического кризиса, но сохранит отношения с РФ и, возможно, сблизится с Китаем. Второй тур президентских выборов прошел в Турции 28 мая. Победу с результатом более 52% голосов одержал Эрдоган. Непотопляемый и неустранимый Французская газета Monde называет Эрдогана "непотопляемым". Ни валютный кризис, ни последствия землетрясения оказались недостаточными, чтобы помешать ему удержаться у власти и быть переизбранным на третий пятилетний срок. Как отмечает издание, Эрдоган бросил вызов всем прогнозам о возможном конце своего правления. "В свои 69 лет он остается самым популярным политиком в стране со времен Ататюрка, отца современной Турции, которого он уже превзошел, как по продолжительности пребывания во главе государства, так и по объему полномочий", - говорится в публикации. Швейцарская газета Temps называет Эрдогана "неустранимым". Как подчеркивает издание, Эрдоган, "оседлавший волну национализма", победил несмотря на беспрецедентное единство своих оппонентов. Поляризованное общество и инфляция Испанская Pais отмечает, что турецкое общество сильно поляризовано. Как пишет газета, это было заметно по каравану гудящих автомобилей в ночь выборов, которые контрастировали с вытянутыми от разочарования лицами другой половины населения. В то же время издание считает, что Эрдоган вписал свое имя в число лидеров, оставивших наибольший след в жизни страны. Другая испанская газета Vanguardia обращает внимание на то, что победа Эрдогана привела национальную валюту к новым историческим минимумам. Как полагает издание, в условиях стремительно растущей инфляции турецкий лидер проводит денежно-кредитную политику, характеризующуюся низкими ставками, что противоречит теории большинства экономистов. Плохие вести для Европы Немецкие СМИ не ждут ничего хорошего для Европы после победы Эрдогана. В частности, газета Zeit пишет, что Эрдоган вверг Турцию в глубочайший экономический кризис, но он все равно победил, потому что избирателям импонирует традиционная консервативная Турция, которую он создавал с 2000-х. При этом, по мнению издания, для Европы и Германии его победа не стала хорошей вестью. Zeit полагает, что Эрдоган еще не раз обратится к Европе за денежной помощью. Также издание ожидает, что в отношениях Турции и США продолжатся размолвки, Анкара продолжит контакты с Москвой и, возможно, сблизится с Китаем. Мнение Zeit разделяет и газета Handelsblatt. Она полагает, что Эрдоган все меньше будет смотреть на Запад и останется для Европы неудобным, но важным партнером. Кроме того, турецкий лидер и дальше будет просить денег у Европы, чтобы вывести страну из кризиса. Tagesspiegel в своей публикации о выборах в Турции приводит мнение экспертов. В ней отмечается, что победа Эрдогана — это плохая новость для Европы, для самой демократии и для Турции, однако это не конец "мечты о европейской, демократической Турции". По мнению опрошенных Tagesspiegel экспертов, Эрдоган продолжит политику лавирования между Западом и Россией с Китаем. При этом Турцию нельзя изолировать, необходимо и далее расширять связи с турецким гражданским обществом, и возможно, однажды оппозиция победит. Другой эксперт отмечает, что ЕС должен сформулировать четкие ожидания и правила в отношении областей сотрудничества и конфликта с Анкарой и соответственно согласовать свои действия. Невозможно любить, но очень полезный Британская газета Telegraph напоминает о сложных отношениях турецкого президента со странами НАТО. В качестве примеров она приводит блокирование присоединения Швеции к альянсу, заявления о вмешательстве Вашингтона в выборы и отказ вводить санкции против России. "Возможно, Эрдогана невозможно любить, но он сделал себя очень полезным", - отмечает тем не менее газета. При этом Telegraph подчеркивает, что существующее положение дел и отсутствие у Эрдогана стремления сближать Турцию и ЕС вполне устраивает Брюссель и другие столицы.
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе во втором туре президентских выборов в Турции на одной из улиц в Стамбуле
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. "Непотопляемый" и "неустранимый" - такими эпитетами описывают европейские СМИ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, победившего во втором туре выборов. Издания отмечают, что он удержался у власти, несмотря на инфляцию и последствия разрушительного землетрясения.
В то же время ряд СМИ назвали победу Эрдогана "плохой новостью" для Европы. По их мнению, Турция будет просить у Евросоюза деньги для выхода из экономического кризиса, но сохранит отношения с РФ и, возможно, сблизится с Китаем.
Эрдоган изменил Турцию. И сохранил власть
28 мая, 21:04
Второй тур президентских выборов прошел в Турции 28 мая. Победу с результатом более 52% голосов одержал Эрдоган.
Непотопляемый и неустранимый
Французская газета Monde называет Эрдогана "непотопляемым". Ни валютный кризис, ни последствия землетрясения оказались недостаточными, чтобы помешать ему удержаться у власти и быть переизбранным на третий пятилетний срок.
Как отмечает издание, Эрдоган бросил вызов всем прогнозам о возможном конце своего правления. "В свои 69 лет он остается самым популярным политиком в стране со времен Ататюрка, отца современной Турции, которого он уже превзошел, как по продолжительности пребывания во главе государства, так и по объему полномочий", - говорится в публикации.
Швейцарская газета Temps называет Эрдогана "неустранимым". Как подчеркивает издание, Эрдоган, "оседлавший волну национализма", победил несмотря на беспрецедентное единство своих оппонентов.
Турецкие СМИ назвали результаты выборов большой победой для Эрдогана
Вчера, 09:39
Поляризованное общество и инфляция
Испанская Pais отмечает, что турецкое общество сильно поляризовано. Как пишет газета, это было заметно по каравану гудящих автомобилей в ночь выборов, которые контрастировали с вытянутыми от разочарования лицами другой половины населения. В то же время издание считает, что Эрдоган вписал свое имя в число лидеров, оставивших наибольший след в жизни страны.
Другая испанская газета Vanguardia обращает внимание на то, что победа Эрдогана привела национальную валюту к новым историческим минимумам. Как полагает издание, в условиях стремительно растущей инфляции турецкий лидер проводит денежно-кредитную политику, характеризующуюся низкими ставками, что противоречит теории большинства экономистов.
В Турции предположили, что будет с оппозицией после проигрыша Кылычдароглу
Вчера, 09:18
Плохие вести для Европы
Немецкие СМИ не ждут ничего хорошего для Европы после победы Эрдогана.
В частности, газета Zeit пишет, что Эрдоган вверг Турцию в глубочайший экономический кризис, но он все равно победил, потому что избирателям импонирует традиционная консервативная Турция, которую он создавал с 2000-х. При этом, по мнению издания, для Европы и Германии его победа не стала хорошей вестью. Zeit полагает, что Эрдоган еще не раз обратится к Европе за денежной помощью. Также издание ожидает, что в отношениях Турции и США продолжатся размолвки, Анкара продолжит контакты с Москвой и, возможно, сблизится с Китаем.
Мнение Zeit разделяет и газета Handelsblatt. Она полагает, что Эрдоган все меньше будет смотреть на Запад и останется для Европы неудобным, но важным партнером. Кроме того, турецкий лидер и дальше будет просить денег у Европы, чтобы вывести страну из кризиса.
Турция пожаловалась на давление со стороны Запада из-за России
Вчера, 14:45
Tagesspiegel в своей публикации о выборах в Турции приводит мнение экспертов. В ней отмечается, что победа Эрдогана — это плохая новость для Европы, для самой демократии и для Турции, однако это не конец "мечты о европейской, демократической Турции".
По мнению опрошенных Tagesspiegel экспертов, Эрдоган продолжит политику лавирования между Западом и Россией с Китаем. При этом Турцию нельзя изолировать, необходимо и далее расширять связи с турецким гражданским обществом, и возможно, однажды оппозиция победит.
Другой эксперт отмечает, что ЕС должен сформулировать четкие ожидания и правила в отношении областей сотрудничества и конфликта с Анкарой и соответственно согласовать свои действия.
Политолог объяснил, почему США не нравится Эрдоган
Вчера, 06:45
Невозможно любить, но очень полезный
Британская газета Telegraph напоминает о сложных отношениях турецкого президента со странами НАТО. В качестве примеров она приводит блокирование присоединения Швеции к альянсу, заявления о вмешательстве Вашингтона в выборы и отказ вводить санкции против России.
"Возможно, Эрдогана невозможно любить, но он сделал себя очень полезным", - отмечает тем не менее газета.
При этом Telegraph подчеркивает, что существующее положение дел и отсутствие у Эрдогана стремления сближать Турцию и ЕС вполне устраивает Брюссель и другие столицы.
"Этот результат, который является волей нашей нации. <…> Но мы не единственные победители: Турция — победитель. Победитель — сама наша нация со всеми ее сегментами", — сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками.
"Этот результат, который является волей нашей нации. <…> Но мы не единственные победители: Турция — победитель. Победитель — сама наша нация со всеми ее сегментами", — сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками.
"Этот результат, который является волей нашей нации. <…> Но мы не единственные победители: Турция — победитель. Победитель — сама наша нация со всеми ее сегментами", — сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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