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Что пишут западные СМИ об итогах выборов в Турции - РИА Новости, 29.05.2023
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15:40 29.05.2023 (обновлено: 15:55 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874861002.html
Что пишут западные СМИ об итогах выборов в Турции
Что пишут западные СМИ об итогах выборов в Турции - РИА Новости, 29.05.2023
Что пишут западные СМИ об итогах выборов в Турции
"Непотопляемый" и "неустранимый" - такими эпитетами описывают европейские СМИ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, победившего во втором туре выборов... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:40
2023-05-29T15:55
в мире
турция
европа
реджеп тайип эрдоган
евросоюз
нато
президентские выборы в турции
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. "Непотопляемый" и "неустранимый" - такими эпитетами описывают европейские СМИ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, победившего во втором туре выборов. Издания отмечают, что он удержался у власти, несмотря на инфляцию и последствия разрушительного землетрясения. В то же время ряд СМИ назвали победу Эрдогана "плохой новостью" для Европы. По их мнению, Турция будет просить у Евросоюза деньги для выхода из экономического кризиса, но сохранит отношения с РФ и, возможно, сблизится с Китаем. Второй тур президентских выборов прошел в Турции 28 мая. Победу с результатом более 52% голосов одержал Эрдоган. Непотопляемый и неустранимый Французская газета Monde называет Эрдогана "непотопляемым". Ни валютный кризис, ни последствия землетрясения оказались недостаточными, чтобы помешать ему удержаться у власти и быть переизбранным на третий пятилетний срок. Как отмечает издание, Эрдоган бросил вызов всем прогнозам о возможном конце своего правления. "В свои 69 лет он остается самым популярным политиком в стране со времен Ататюрка, отца современной Турции, которого он уже превзошел, как по продолжительности пребывания во главе государства, так и по объему полномочий", - говорится в публикации. Швейцарская газета Temps называет Эрдогана "неустранимым". Как подчеркивает издание, Эрдоган, "оседлавший волну национализма", победил несмотря на беспрецедентное единство своих оппонентов. Поляризованное общество и инфляция Испанская Pais отмечает, что турецкое общество сильно поляризовано. Как пишет газета, это было заметно по каравану гудящих автомобилей в ночь выборов, которые контрастировали с вытянутыми от разочарования лицами другой половины населения. В то же время издание считает, что Эрдоган вписал свое имя в число лидеров, оставивших наибольший след в жизни страны. Другая испанская газета Vanguardia обращает внимание на то, что победа Эрдогана привела национальную валюту к новым историческим минимумам. Как полагает издание, в условиях стремительно растущей инфляции турецкий лидер проводит денежно-кредитную политику, характеризующуюся низкими ставками, что противоречит теории большинства экономистов. Плохие вести для Европы Немецкие СМИ не ждут ничего хорошего для Европы после победы Эрдогана. В частности, газета Zeit пишет, что Эрдоган вверг Турцию в глубочайший экономический кризис, но он все равно победил, потому что избирателям импонирует традиционная консервативная Турция, которую он создавал с 2000-х. При этом, по мнению издания, для Европы и Германии его победа не стала хорошей вестью. Zeit полагает, что Эрдоган еще не раз обратится к Европе за денежной помощью. Также издание ожидает, что в отношениях Турции и США продолжатся размолвки, Анкара продолжит контакты с Москвой и, возможно, сблизится с Китаем. Мнение Zeit разделяет и газета Handelsblatt. Она полагает, что Эрдоган все меньше будет смотреть на Запад и останется для Европы неудобным, но важным партнером. Кроме того, турецкий лидер и дальше будет просить денег у Европы, чтобы вывести страну из кризиса. Tagesspiegel в своей публикации о выборах в Турции приводит мнение экспертов. В ней отмечается, что победа Эрдогана — это плохая новость для Европы, для самой демократии и для Турции, однако это не конец "мечты о европейской, демократической Турции". По мнению опрошенных Tagesspiegel экспертов, Эрдоган продолжит политику лавирования между Западом и Россией с Китаем. При этом Турцию нельзя изолировать, необходимо и далее расширять связи с турецким гражданским обществом, и возможно, однажды оппозиция победит. Другой эксперт отмечает, что ЕС должен сформулировать четкие ожидания и правила в отношении областей сотрудничества и конфликта с Анкарой и соответственно согласовать свои действия. Невозможно любить, но очень полезный Британская газета Telegraph напоминает о сложных отношениях турецкого президента со странами НАТО. В качестве примеров она приводит блокирование присоединения Швеции к альянсу, заявления о вмешательстве Вашингтона в выборы и отказ вводить санкции против России. "Возможно, Эрдогана невозможно любить, но он сделал себя очень полезным", - отмечает тем не менее газета. При этом Telegraph подчеркивает, что существующее положение дел и отсутствие у Эрдогана стремления сближать Турцию и ЕС вполне устраивает Брюссель и другие столицы.
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874700046.html
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874749804.html
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874747289.html
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в мире, турция, европа, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, нато, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Европа, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз, НАТО, Президентские выборы в Турции
Что пишут западные СМИ об итогах выборов в Турции

Немецкая газета Zeit назвала переизбрание Эрдогана плохой новостью для Европы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе во втором туре президентских выборов в Турции на одной из улиц в Стамбуле
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе во втором туре президентских выборов в Турции на одной из улиц в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе во втором туре президентских выборов в Турции на одной из улиц в Стамбуле
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. "Непотопляемый" и "неустранимый" - такими эпитетами описывают европейские СМИ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, победившего во втором туре выборов. Издания отмечают, что он удержался у власти, несмотря на инфляцию и последствия разрушительного землетрясения.
В то же время ряд СМИ назвали победу Эрдогана "плохой новостью" для Европы. По их мнению, Турция будет просить у Евросоюза деньги для выхода из экономического кризиса, но сохранит отношения с РФ и, возможно, сблизится с Китаем.
Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре. 28 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Эрдоган изменил Турцию. И сохранил власть
28 мая, 21:04
Второй тур президентских выборов прошел в Турции 28 мая. Победу с результатом более 52% голосов одержал Эрдоган.

Непотопляемый и неустранимый

Французская газета Monde называет Эрдогана "непотопляемым". Ни валютный кризис, ни последствия землетрясения оказались недостаточными, чтобы помешать ему удержаться у власти и быть переизбранным на третий пятилетний срок.
Как отмечает издание, Эрдоган бросил вызов всем прогнозам о возможном конце своего правления. "В свои 69 лет он остается самым популярным политиком в стране со времен Ататюрка, отца современной Турции, которого он уже превзошел, как по продолжительности пребывания во главе государства, так и по объему полномочий", - говорится в публикации.
Швейцарская газета Temps называет Эрдогана "неустранимым". Как подчеркивает издание, Эрдоган, "оседлавший волну национализма", победил несмотря на беспрецедентное единство своих оппонентов.
Сторонники действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Турецкие СМИ назвали результаты выборов большой победой для Эрдогана
Вчера, 09:39

Поляризованное общество и инфляция

Испанская Pais отмечает, что турецкое общество сильно поляризовано. Как пишет газета, это было заметно по каравану гудящих автомобилей в ночь выборов, которые контрастировали с вытянутыми от разочарования лицами другой половины населения. В то же время издание считает, что Эрдоган вписал свое имя в число лидеров, оставивших наибольший след в жизни страны.
Другая испанская газета Vanguardia обращает внимание на то, что победа Эрдогана привела национальную валюту к новым историческим минимумам. Как полагает издание, в условиях стремительно растущей инфляции турецкий лидер проводит денежно-кредитную политику, характеризующуюся низкими ставками, что противоречит теории большинства экономистов.
Сторонники кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу на митинге в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
В Турции предположили, что будет с оппозицией после проигрыша Кылычдароглу
Вчера, 09:18

Плохие вести для Европы

Немецкие СМИ не ждут ничего хорошего для Европы после победы Эрдогана.
В частности, газета Zeit пишет, что Эрдоган вверг Турцию в глубочайший экономический кризис, но он все равно победил, потому что избирателям импонирует традиционная консервативная Турция, которую он создавал с 2000-х. При этом, по мнению издания, для Европы и Германии его победа не стала хорошей вестью. Zeit полагает, что Эрдоган еще не раз обратится к Европе за денежной помощью. Также издание ожидает, что в отношениях Турции и США продолжатся размолвки, Анкара продолжит контакты с Москвой и, возможно, сблизится с Китаем.
Мнение Zeit разделяет и газета Handelsblatt. Она полагает, что Эрдоган все меньше будет смотреть на Запад и останется для Европы неудобным, но важным партнером. Кроме того, турецкий лидер и дальше будет просить денег у Европы, чтобы вывести страну из кризиса.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Турция пожаловалась на давление со стороны Запада из-за России
Вчера, 14:45
Tagesspiegel в своей публикации о выборах в Турции приводит мнение экспертов. В ней отмечается, что победа Эрдогана — это плохая новость для Европы, для самой демократии и для Турции, однако это не конец "мечты о европейской, демократической Турции".
По мнению опрошенных Tagesspiegel экспертов, Эрдоган продолжит политику лавирования между Западом и Россией с Китаем. При этом Турцию нельзя изолировать, необходимо и далее расширять связи с турецким гражданским обществом, и возможно, однажды оппозиция победит.
Другой эксперт отмечает, что ЕС должен сформулировать четкие ожидания и правила в отношении областей сотрудничества и конфликта с Анкарой и соответственно согласовать свои действия.
Предвыборная агитация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на улице в Анкаре - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Политолог объяснил, почему США не нравится Эрдоган
Вчера, 06:45

Невозможно любить, но очень полезный

Британская газета Telegraph напоминает о сложных отношениях турецкого президента со странами НАТО. В качестве примеров она приводит блокирование присоединения Швеции к альянсу, заявления о вмешательстве Вашингтона в выборы и отказ вводить санкции против России.
"Возможно, Эрдогана невозможно любить, но он сделал себя очень полезным", - отмечает тем не менее газета.
При этом Telegraph подчеркивает, что существующее положение дел и отсутствие у Эрдогана стремления сближать Турцию и ЕС вполне устраивает Брюссель и другие столицы.
"Победитель — сама наша нация": итоги президентских выборов в Турции
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52 процентов. Его отрыв от соперника Кемаля Кылычдароглу превысил два миллиона голосов.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и супруга президента Турции Эмине Эрдоган на площади у Президентского дворца в Анкаре

Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52 процентов. Его отрыв от соперника Кемаля Кылычдароглу превысил два миллиона голосов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Как только стали известны предварительные итоги, на пути к офису правящей партии в Стамбуле образовалась пробка: люди ехали и шли отмечать победу своего кандидата.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на площади у Президентского дворца в Анкаре

Как только стали известны предварительные итоги, на пути к офису правящей партии в Стамбуле образовалась пробка: люди ехали и шли отмечать победу своего кандидата.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 13
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Водители оглушительно сигналили, из машин доносилась музыка, на многих автомобилях развевались национальные флаги.

Сторонницы действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с флагом перед офисом правящей Партии справедливости и развития (AK parti) в Стамбуле

Водители оглушительно сигналили, из машин доносилась музыка, на многих автомобилях развевались национальные флаги.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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3 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Эрдоган вышел к собравшимся в стамбульском районе Ускюдар и начал выступление с песни, чем вызвал восторженную реакцию публики.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре

Эрдоган вышел к собравшимся в стамбульском районе Ускюдар и начал выступление с песни, чем вызвал восторженную реакцию публики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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4 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Затем турецкий лидер заявил о своей победе, о том, что выборы состоялись и стали праздником демократии.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на площади у Президентского дворца в Анкаре

Затем турецкий лидер заявил о своей победе, о том, что выборы состоялись и стали праздником демократии.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

"Этот результат, который является волей нашей нации. <…> Но мы не единственные победители: Турция — победитель. Победитель — сама наша нация со всеми ее сегментами", — сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре

"Этот результат, который является волей нашей нации. <…> Но мы не единственные победители: Турция — победитель. Победитель — сама наша нация со всеми ее сегментами", — сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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6 из 13
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Президент поблагодарил сограждан, "которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего — своего и своих детей".

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе во втором туре президентских выборов в Турции на одной из улиц в Стамбуле

Президент поблагодарил сограждан, "которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего — своего и своих детей".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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7 из 13
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

После победы во втором туре президентских выборов Эрдоган заявил о начале "столетия Турции".

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе во втором туре президентских выборов в Турции на площади Таксим в Стамбуле

После победы во втором туре президентских выборов Эрдоган заявил о начале "столетия Турции".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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8 из 13
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе во втором туре президентских выборов в Турции на одной из улиц в Стамбуле

Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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9 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

По мнению экспертов, выборы в Турции решают судьбу будущего страны, которая сегодня динамично развивается и входит в мировую двадцатку по объему ВВП.

Сторонники действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана у президентского дворца в Анкаре радуются предварительным итогам второго тура президентских выборов в Турции

По мнению экспертов, выборы в Турции решают судьбу будущего страны, которая сегодня динамично развивается и входит в мировую двадцатку по объему ВВП.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
10 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Личные качества и харизма Эрдогана сыграли не последнюю роль в том, какой стала Турция, говорят аналитики.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на одной из улиц в Анкаре

Личные качества и харизма Эрдогана сыграли не последнюю роль в том, какой стала Турция, говорят аналитики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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11 из 13
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Эрдоган переизбирается президентом во второй раз. Он занял этот пост в 2014 году и сохранил его за собой в 2018-м.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле

Эрдоган переизбирается президентом во второй раз. Он занял этот пост в 2014 году и сохранил его за собой в 2018-м.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
12 из 13
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Эрдогана поздравили с победой многие мировые лидеры. Среди них — президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Венесуэлы, Сербии, Венгрии и Узбекистана, а также эмир Катара.

Сторонники действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана у президентского дворца в Анкаре радуются предварительным итогам второго тура президентских выборов в Турции

Эрдогана поздравили с победой многие мировые лидеры. Среди них — президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Венесуэлы, Сербии, Венгрии и Узбекистана, а также эмир Катара.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 13

Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52 процентов. Его отрыв от соперника Кемаля Кылычдароглу превысил два миллиона голосов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 13

Как только стали известны предварительные итоги, на пути к офису правящей партии в Стамбуле образовалась пробка: люди ехали и шли отмечать победу своего кандидата.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 13

Водители оглушительно сигналили, из машин доносилась музыка, на многих автомобилях развевались национальные флаги.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 13

Эрдоган вышел к собравшимся в стамбульском районе Ускюдар и начал выступление с песни, чем вызвал восторженную реакцию публики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 13

Затем турецкий лидер заявил о своей победе, о том, что выборы состоялись и стали праздником демократии.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 13

"Этот результат, который является волей нашей нации. <…> Но мы не единственные победители: Турция — победитель. Победитель — сама наша нация со всеми ее сегментами", — сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 13

Президент поблагодарил сограждан, "которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего — своего и своих детей".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
7 из 13

После победы во втором туре президентских выборов Эрдоган заявил о начале "столетия Турции".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
8 из 13

Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана радуются его победе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
9 из 13

По мнению экспертов, выборы в Турции решают судьбу будущего страны, которая сегодня динамично развивается и входит в мировую двадцатку по объему ВВП.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
10 из 13

Личные качества и харизма Эрдогана сыграли не последнюю роль в том, какой стала Турция, говорят аналитики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 13

Эрдоган переизбирается президентом во второй раз. Он занял этот пост в 2014 году и сохранил его за собой в 2018-м.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
12 из 13

Эрдогана поздравили с победой многие мировые лидеры. Среди них — президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Венесуэлы, Сербии, Венгрии и Узбекистана, а также эмир Катара.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
В миреТурцияЕвропаРеджеп Тайип ЭрдоганЕвросоюзНАТОПрезидентские выборы в Турции
 
 
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