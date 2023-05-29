https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874861002.html

Что пишут западные СМИ об итогах выборов в Турции

Что пишут западные СМИ об итогах выборов в Турции - РИА Новости, 29.05.2023

Что пишут западные СМИ об итогах выборов в Турции

"Непотопляемый" и "неустранимый" - такими эпитетами описывают европейские СМИ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, победившего во втором туре выборов... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T15:40

2023-05-29T15:40

2023-05-29T15:55

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нато

президентские выборы в турции

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. "Непотопляемый" и "неустранимый" - такими эпитетами описывают европейские СМИ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, победившего во втором туре выборов. Издания отмечают, что он удержался у власти, несмотря на инфляцию и последствия разрушительного землетрясения. В то же время ряд СМИ назвали победу Эрдогана "плохой новостью" для Европы. По их мнению, Турция будет просить у Евросоюза деньги для выхода из экономического кризиса, но сохранит отношения с РФ и, возможно, сблизится с Китаем. Второй тур президентских выборов прошел в Турции 28 мая. Победу с результатом более 52% голосов одержал Эрдоган. Непотопляемый и неустранимый Французская газета Monde называет Эрдогана "непотопляемым". Ни валютный кризис, ни последствия землетрясения оказались недостаточными, чтобы помешать ему удержаться у власти и быть переизбранным на третий пятилетний срок. Как отмечает издание, Эрдоган бросил вызов всем прогнозам о возможном конце своего правления. "В свои 69 лет он остается самым популярным политиком в стране со времен Ататюрка, отца современной Турции, которого он уже превзошел, как по продолжительности пребывания во главе государства, так и по объему полномочий", - говорится в публикации. Швейцарская газета Temps называет Эрдогана "неустранимым". Как подчеркивает издание, Эрдоган, "оседлавший волну национализма", победил несмотря на беспрецедентное единство своих оппонентов. Поляризованное общество и инфляция Испанская Pais отмечает, что турецкое общество сильно поляризовано. Как пишет газета, это было заметно по каравану гудящих автомобилей в ночь выборов, которые контрастировали с вытянутыми от разочарования лицами другой половины населения. В то же время издание считает, что Эрдоган вписал свое имя в число лидеров, оставивших наибольший след в жизни страны. Другая испанская газета Vanguardia обращает внимание на то, что победа Эрдогана привела национальную валюту к новым историческим минимумам. Как полагает издание, в условиях стремительно растущей инфляции турецкий лидер проводит денежно-кредитную политику, характеризующуюся низкими ставками, что противоречит теории большинства экономистов. Плохие вести для Европы Немецкие СМИ не ждут ничего хорошего для Европы после победы Эрдогана. В частности, газета Zeit пишет, что Эрдоган вверг Турцию в глубочайший экономический кризис, но он все равно победил, потому что избирателям импонирует традиционная консервативная Турция, которую он создавал с 2000-х. При этом, по мнению издания, для Европы и Германии его победа не стала хорошей вестью. Zeit полагает, что Эрдоган еще не раз обратится к Европе за денежной помощью. Также издание ожидает, что в отношениях Турции и США продолжатся размолвки, Анкара продолжит контакты с Москвой и, возможно, сблизится с Китаем. Мнение Zeit разделяет и газета Handelsblatt. Она полагает, что Эрдоган все меньше будет смотреть на Запад и останется для Европы неудобным, но важным партнером. Кроме того, турецкий лидер и дальше будет просить денег у Европы, чтобы вывести страну из кризиса. Tagesspiegel в своей публикации о выборах в Турции приводит мнение экспертов. В ней отмечается, что победа Эрдогана — это плохая новость для Европы, для самой демократии и для Турции, однако это не конец "мечты о европейской, демократической Турции". По мнению опрошенных Tagesspiegel экспертов, Эрдоган продолжит политику лавирования между Западом и Россией с Китаем. При этом Турцию нельзя изолировать, необходимо и далее расширять связи с турецким гражданским обществом, и возможно, однажды оппозиция победит. Другой эксперт отмечает, что ЕС должен сформулировать четкие ожидания и правила в отношении областей сотрудничества и конфликта с Анкарой и соответственно согласовать свои действия. Невозможно любить, но очень полезный Британская газета Telegraph напоминает о сложных отношениях турецкого президента со странами НАТО. В качестве примеров она приводит блокирование присоединения Швеции к альянсу, заявления о вмешательстве Вашингтона в выборы и отказ вводить санкции против России. "Возможно, Эрдогана невозможно любить, но он сделал себя очень полезным", - отмечает тем не менее газета. При этом Telegraph подчеркивает, что существующее положение дел и отсутствие у Эрдогана стремления сближать Турцию и ЕС вполне устраивает Брюссель и другие столицы.

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https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874747289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, европа, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, нато, президентские выборы в турции